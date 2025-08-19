Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

Με ποινή έως και δέκα χρόνια φυλάκισης κινδυνεύει ο γιός της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, ο οποίος κατηγορείται για 32 αδικήματα, ανάμεσα τους και για 4 βιασμούς.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της διαδόχου πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ και θετός γιος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον, κατηγορείται για 32 αδικήματα, ανάμεσά τους τέσσερις βιασμούς, και κινδυνεύει με ποινή έως και δέκα χρόνια φυλάκισης αν κριθεί ένοχος για τις σοβαρότερες κατηγορίες.

Οι κατηγορίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα (18/8), περιλαμβάνουν βιασμό τεσσάρων διαφορετικών γυναικών, ενδοοικογενειακή βία σε βάρος πρώην συντρόφου του, καθώς και παράνομη βιντεοσκόπηση γυναικών, συμπεριλαμβανομένων λήψεων των γεννητικών τους οργάνων, χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους. Επιπλέον, κατηγορείται για παρενόχληση της αστυνομίας και για τροχαίες παραβάσεις.

Ο συνήγορός του, Πέταρ Σέκουλιτς, που τον εκπροσωπεί μαζί με την Έλεν Χόλαγκερ Αντάενες, δήλωσε: «Ο πελάτης μας αρνείται όλες τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και την πλειονότητα των κατηγοριών που αφορούν βία. Θα παρουσιάσει λεπτομερώς τη δική του εκδοχή των γεγονότων ενώπιον του δικαστηρίου».

Ήδη από τον Ιούνιο, ο Χόιμπι είχε κατηγορηθεί για 23 αδικήματα, μεταξύ αυτών και τρεις βιασμούς, πριν η υπόθεση διαβιβαστεί στον κρατικό εισαγγελέα. Οι κατηγορίες αφορούν βιασμούς τεσσάρων γυναικών την περίοδο 2018 έως Νοέμβριο 2024. Σύμφωνα με την κατηγορία, οι επιθέσεις φέρονται να έγιναν μετά από συναινετική ερωτική πράξη, όταν οι γυναίκες κοιμόντουσαν, με τον κατηγορούμενο να τις βιντεοσκοπεί την ώρα των πράξεων.

Παρουσιάζοντας το κατηγορητήριο, ο εισαγγελέας Στούρλα Χένρικσμπε δήλωσε: «Η υπόθεση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Ο βιασμός και η βία σε στενές σχέσεις είναι εγκλήματα που μπορούν να αφήσουν βαθιά τραύματα και να καταστρέψουν ζωές». Τόνισε επίσης ότι το γεγονός πως ο Χόιμπι είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας «δεν σημαίνει ότι θα τύχει ευνοϊκότερης ή αυστηρότερης μεταχείρισης απ’ ό,τι οποιοσδήποτε άλλος».

Η μέγιστη ποινή που προβλέπεται για τις κατηγορίες είναι δέκα χρόνια κάθειρξη. Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο και να διαρκέσει περίπου έξι εβδομάδες.

Ο Χόιμπι δεν έχει βασιλικό τίτλο και δεν βρίσκεται στη γραμμή διαδοχής. Το νορβηγικό παλάτι δήλωσε: «Είναι αρμοδιότητα των δικαστηρίων να εξετάσουν την υπόθεση και να λάβουν απόφαση. Δεν έχουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο».