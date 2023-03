Ντόναλντ Τραμπ: Εκδίδει βιβλίο με 150 επιστολές - Ανάμεσά τους και αυτές του Κιμ Γιονγκ Ουν

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να μην έχει ακόμη ανακοινώσει συμφωνία για τη συγγραφή απομνημονευμάτων για τον Λευκό Οίκο, πρόκειται όμως να εκδώσει το δεύτερο βιβλίο του μετά τη λήξη της θητείας του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, τον επόμενο μήνα. Το βιβλίο όπως έγινε γνωστό θα περιλαμβάνει αλληλογραφία με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο μετέδωσε την είδηση την Πέμπτη (9/3), το Letters to Trump θα περιέχει 150 ιδιωτικές επιστολές που γράφτηκαν σε περισσότερα από 40 χρόνια και από προσωπικότητες που περιλαμβάνουν επίσης τη Χίλαρι Κλίντον, τον Ρίτσαρντ Νίξον και την Όπρα Γουίνφρεϊ.

Βέβαια οι επιστολές του Τραμπ με τον Κιμ, έχουν αποτελέσει πεδίο σημαντικής διαμάχης. Το 2018, ο Τραμπ δήλωσε σε μια συγκέντρωση στη Βιρτζίνια ότι αυτός και ο Κιμ ήταν "πραγματικά σκληροί... και μετά ερωτευτήκαμε, εντάξει; Όχι, πραγματικά - μου έγραψε όμορφα γράμματα, είναι υπέροχα γράμματα".

Όμως οι επιστολές του Κιμ έγιναν πηγή προβλημάτων όταν προέκυψε ότι τα έγγραφα αυτά ήταν μέρος του πολύτιμου εμπιστευτικού υλικού που ο Τραμπ πήρε μαζί του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα όταν εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2021, μετά την εξέγερση στο Καπιτώλιο.

Η διατήρηση απόρρητων εγγράφων από τον Τραμπ είναι ένα από τα θέματα που ερευνά ο Τζακ Σμιθ, ειδικός σύμβουλος που διορίστηκε από τον Μέρικ Γκάρλαντ, τον γενικό εισαγγελέα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Axios, η επιστολή της Γουίνφρεϊ, η οποία εστάλη το 2000, τη χρονιά που ο Τραμπ φλέρταρε να κατέβει υποψήφιος πρόεδρος με το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα, αναφέρει: "Κρίμα που δεν κατεβαίνουμε υποψήφιοι. Τι ομάδα!"

Η Γουίνφρεϊ λέει ότι οι φιλοφρονήσεις που συμπεριέλαβε ο Τραμπ στο βιβλίο "με έκαναν να κλάψω λίγο" και προσθέτει: "Είναι άλλο πράγμα να προσπαθείς να ζήσεις μια ζωή με ακεραιότητα - και άλλο πράγμα να σε προσέχουν άνθρωποι σαν εσένα".

Ο Τραμπ, αναφέρει το Axios, γράφει: "Δυστυχώς, μόλις ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου για πρόεδρος [για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, το 2015], δεν μου ξαναμίλησε ποτέ".

Το νέο βιβλίο πρόκειται να εκδοθεί στις 25 Απριλίου από τον εκδοτικό οίκο Winning Team, τον ίδιο εκδοτικό οίκο που πέρυσι εξέδωσε το Our Journey Together, ένα βιβλίο με εικόνες που καλύπτει την περίοδο που ο Τραμπ ήταν πρόεδρος.

Το βιβλίο αυτό προκάλεσε διαμάχη όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Τραμπ μπλόκαρε τα σχέδια να εκδώσει ένα παρόμοιο βιβλίο στον επικεφαλής φωτογράφο του Λευκού Οίκου, το οποίο στη συνέχεια εξέδωσε ο ίδιος.

Ένας εκπρόσωπος του Τραμπ δήλωσε τότε: "Ο πρόεδρος Τραμπ είχε πάντα την επίβλεψη για μια όμορφη και ελκυστική επιμέλεια, η οποία ζωντάνεψε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του".

Όπως και το Our Journey Together, το Letters to Trump δεν θα είναι οικονομικό. Θα κοστίζει 99 δολάρια - ή 399 δολάρια για ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο.

Ο νέος τόμος θα περιέχει επιστολές από "προέδρους, βασιλείς, διασημότητες και επιχειρηματικούς τιτάνες", κάθε μία με φωτογραφίες και σχόλια από τον Τραμπ.

Σύμφωνα με το Axios, στους επιστολογράφους περιλαμβάνονται επίσης "ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο Μπιλ Κλίντον, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ο Τεντ Κένεντι, ο Μάριο Κουόμο, ο Άρνολντ Πάλμερ, ο Τζέι Λένο, η Λάιζα Μινέλι, ο Ρέτζις Φίλμπιν (χαιρετισμός: "Αγαπητέ μου Τραμπστερ") και πολλοί άλλοι".

