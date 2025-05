TikTok: Το ξεχασμένο τραγούδι της Connie Francis γίνεται viral 63 χρόνια μετά

Το “Pretty Little Baby”, ένα τραγούδι του 1962, που δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως single, έχει γίνει viral μέσα από το TikTok. Η συγκλονιστική ιστορία της Connie Francis που επέζησε από βιασμό.

Το TikTok έχει γίνει μια πλατφόρμα που κατά καιρούς αναβιώνουν παλιά ρετρό τραγούδια και βρίσκουν τη θέση τους και στις playlist της Gen Z, κατακτώντας μάλιστα ξανά τις κορυφές των charts.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αναβίωσης, επανέρχεται στο προσκήνιο και η Connie Francis, μία από τις χαρακτηριστικές φωνές της πρώιμης εποχής του Billboard Hot 100. Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και τις αρχές του ’60, κυριάρχησε στα charts με μία εντυπωσιακή πορεία: 15 singles της βρέθηκαν στο Top 10, ενώ τρία από αυτά ανέβηκαν στο Νο1 — Everybody’s Somebody’s Fool και My Heart Has a Mind of Its Own το 1960 και το Don’t Break the Heart That Loves You το 1962.

Σήμερα, περισσότερο από 60 χρόνια μετά την εμπορική της επιτυχία, η Francis γίνεται και πάλι viral—όχι όμως με κάποιο από τα κλασικά της hits, αλλά με ένα κομμάτι που δεν είχε λάβει τη δέουσα σημασία: το Pretty Little Baby.

Το “Pretty Little Baby”, ένα τραγούδι που δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως single, από το άλμπουμ Connie Francis Sings Second Hand Love του 1962, γνωρίζει αναπάντεχη αναβίωση τις τελευταίες εβδομάδες μέσω του TikTok. Το τραγούδι με τους ρομαντικούς στίχους και την μελωδία που ταξιδεύει σε άλλες πιο “αθώες” εποχές, έχει εμπνεύσει πάνω από ένα εκατομμύριο βίντεο από χρήστες στα social media, με τους χρήστες της πλατφόρμας να κάνουν lip sync στους στίχους, συνήθως φορώντας ρετρό ρούχα ή τραγουδώντας το σε… μωρά

Το Pretty Little Baby σημείωσε αύξηση 7.000% σε streams μέσα σε έναν μήνα, σύμφωνα με το Billboard, κατάφερε να μπει στα καθημερινά charts του Spotify, τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως, κάτι που ίσως σηματοδοτεί και την είσοδό του στο Billboard Hot 100 τις επόμενες εβδομάδες.

Η Connie Francis μαθαίνει ότι έγινε viral και απαντά: «Τι είναι αυτό;»

Όταν ενημερώθηκε για την επιτυχία του Pretty Little Baby στο TikTok, η 87χρονη Connie Francis αντέδρασε με χιούμορ και έκπληξη. Σε ανάρτησή της στο Facebook, αναδημοσίευσε άρθρο του Billboard για τη viral τάση, το οποίο είχε μοιραστεί ο Ron Roberts, ο άνθρωπος που της μετέφερε ότι έγινε viral.

Η πρώτη της αντίδραση της σταρ της εποχής του βινυλίου, που δεν είναι εξοικειωμένη με την ορολογία της σημερινής ψηφιακής εποχής, όπως η ίδια παραδέχτηκε, ήταν απλώς: «Τι είναι αυτό;».

Η Francis εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, χαρακτηρίζοντας την επιτυχία του τραγουδιού στο TikTok «τόσο απροσδόκητη» και ευχαριστώντας θερμά τόσο τον Ron Roberts όσο και την κοινότητα του TikTok. «Ευχαριστώ όλους!», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Η γυναίκα πίσω από το “Pretty Little Baby” έχει επιβιώσει από βιασμό

Η θρυλική ερμηνεύτρια, που υπήρξε μια από τις πρώτες γυναίκες στην κορυφή του Billboard Hot 100, είχε πέσει θύμα βιασμού υπό την απειλή μαχαιριού μετά από μία εμφάνισή της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times το 1974, η επίθεση σημειώθηκε αμέσως μετά από συναυλία της στο Westbury Music Fair. Η Francis είχε επιστρέψει στο δωμάτιό της στη Νέα Υόρκη, όταν γύρω στις 5:30 το πρωί, ένας νεαρός άνδρας εισέβαλε στο δωμάτιό της, την απείλησε με μαχαίρι και τη βίασε. Στη συνέχεια, την έδεσε σε μια καρέκλα, την αναποδογύρισε, την κάλυψε με ένα στρώμα και μια βαλίτσα, και διέφυγε κλέβοντας κοσμήματα και μια γούνα.

Η τραγουδίστρια, τραυματισμένη και σοκαρισμένη, κατάφερε να απελευθερωθεί περίπου μισή ώρα αργότερα. Περπάτησε μέχρι το τηλέφωνο και κάλεσε τη γραμματέα της, η οποία βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και η Francis μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Nassau County, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς και εκδορές. Ο 19χρονος δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα, μετά από περιγραφή υπαλλήλου του μοτέλ.

Η επίθεση αυτή άφησε βαθιές πληγές στη Francis – τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η ίδια έγινε μαχητική υπέρμαχος των δικαιωμάτων των θυμάτων σεξουαλικής βίας και πάλεψε σθεναρά για την ενίσχυση της ασφάλειας στα ξενοδοχεία. Κατέθεσε μάλιστα αγωγή-ορόσημο εναντίον της ξενοδοχειακής αλυσίδας, κατηγορώντας την για σοβαρή αμέλεια ως προς τα μέτρα ασφαλείας. Κέρδισε τη δίκη, εξασφαλίζοντας όχι μόνο σημαντική αποζημίωση, αλλά και την αλλαγή των πρωτοκόλλων ασφαλείας στα ξενοδοχεία των ΗΠΑ.

Παρά τη δύναμη που επέδειξε, το τραύμα είχε βαρύ αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία. Η Francis πέρασε δύσκολα χρόνια, δίνοντας μάχη με την κατάθλιψη και αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας για να επικεντρωθεί στην ανάρρωση.

Σε συνέντευξή της στο Fox News το 2018, μίλησε με ειλικρίνεια για το πώς διαχειρίστηκε το τραύμα του βιασμού: «Είχα μεγάλη βοήθεια. Καλούς φίλους, μια οικογένεια που με στήριξε. Μου στοίχισε επτά χρόνια από τη ζωή μου. Δεν έδωσα συνέντευξη για επτά χρόνια. Δεν τραγούδησα για επτά χρόνια. Ήταν φρικτή εμπειρία».

Η Francis βρήκε το θάρρος να επιστρέψει στο τραγούδι και τη σκηνή. Το έργο της από εκεί και πέρα απέκτησε βαθύτερο συναισθηματικό αποτύπωμα, εμπνευσμένο από τις προσωπικές της εμπειρίες.