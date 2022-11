O ανθρώπινος Πινόκιο είχε μύτη μήκους 19 εκατοστών

Ο Τhomas Wedders έζησε στις αρχές του 18ου αιώνα, στο Γιόρκσιρ. Μετείχε σε περιοδεύον τσίρκο και έβγαζε χρήματα ως "ο άνθρωπος με την πιο μακριά μύτη στον κόσμο".

Υπάρχουν ιστορικές καταγραφές που ενημερώνουν ότι οι μετρήσεις που είχαν γίνει, είχαν βγάλει ως αποτέλεσμα τα 19 εκατοστά. Η περίπτωση του χαρακτηρίστηκε ως "ακραία υπετροφία".

Υπερβολικό;

Δείτε τον Wedders.

Σύμφωνα με το βιβλίο των George Gould και Walter Pyle που είχε κυκλοφορήσει το 1896 και είχε ως τίτλο "Anomalies and Curiosities of Medicine", ο Wedders εξέθετε την εξαιρετική μύτη του εντός και εκτός της πόλης του.

Στο The Strand Magazine του 1896, αναφέρθηκε πως "είτε το πηγούνι του ήταν πολύ αδύναμο, είτε το μέτωπό του πολύ χαμηλά, είτε η φύση εξαντλήθηκε όπως έδινε μύτη στον συγκεκριμένο άνθρωπο που ξέχασε να του δώσει μυαλό. Σε κάθε περίπτωση, μας είπαν πως αυτός ο άνδρας έζησε σε μια συνθήκη που στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να περιγραφεί ως απόλυτη βλακεία".

Ο Wedders ψυχαγωγεί τους επισκέπτες του μουσείου που φιλοξενεί το κέρινο ομοίωμα του. ALAMY

Ο λόγος που επανήλθε στο προσκήνιο ήταν η κοινοποίηση μιας φωτογραφίας του κέρινου ομοιώματος του, στην έκθεση Ripley's Believe It or Not, που έγινε viral.

Στην ιστοσελίδα των Guinness World Records, στην κατηγορία "πιο μακριές μύτες", αναφέρεται ότι "υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες ότι ο Thomas Wedders, ο οποίος έζησε στην Αγγλία τη δεκαετία του 1770 και ήταν μέλος ενός περιοδεύοντος τσίρκου, είχε μύτη μήκους 19 εκατοστών".

Πιστεύεται ότι πέθανε στα 50 του.

