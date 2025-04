Ο Μπέρνι Σάντερς συγκεντρώνει τεράστια πλήθη και στέλνει μήνυμα στον Τραμπ

Πλήθη-ρεκόρ από τον Φεβρουάριο συγκεντρώνει στην περιοδεία του ο Μπέρνι Σάντερς στη “μάχη ενάντια στην Ολιγαρχία” και τη διακυβέρνηση Τραμπ. Υποδοχή ροκ-σταρ στην Οκάζιο-Κορτές

Ο γερουσιαστής του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, προσέλκυσε ένα πλήθος-ρεκόρ στη συγκέντρωσή του στο Λος Άντζελες το Σάββατο (12/04), η οποία περιλάμβανε και μουσικές εμφανίσεις από την Τζόαν Μπαέζ και τον Νιλ Γιανγκ, οι οποίοι κάλεσαν το κοινό να «πάρει πίσω την Αμερική».

Η περιοδεία του Σάντερς με τίτλο Fighting Oligarchy: Where We Go from Here («Μάχη ενάντια στην Ολιγαρχία: Πού Πάμε Από Εδώ») προσελκύει τεράστια πλήθη.

Με τη βοήθεια της προοδευτικής εκπροσώπου της Νέας Υόρκης, Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτές, η ομάδα κατέρριψε το ρεκόρ στην Τέμπε της Αριζόνα, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη πολιτική συγκέντρωση στην ιστορία της πολιτείας πριν από τρεις εβδομάδες. Στο Ντένβερ του Κολοράντο, περισσότεροι από 34.000 άνθρωποι έδωσαν το «παρών» – το μεγαλύτερο κοινό στην καριέρα του 83χρονου Σάντερς. Το Σάββατο στο Λος Άντζελες σημειώθηκε άλλο ένα ρεκόρ: τουλάχιστον 36.000 άνθρωποι κατέκλυσαν ένα πάρκο στο κέντρο της πόλης.

Μια σειρά από μουσικές εμφανίσεις έδωσε το έναυσμα για την εκρηκτική εκδήλωση, με συγκροτήματα όπως οι indie rock The Red Pears, η Μάγκι Ρότζερς, η Ίντιγκο ντε Σόουζα, καθώς και οι θρύλοι Τζόαν Μπαέζ και Νιλ Γιανγκ.

Σύμφωνα με τον Guardian, σε μια υπέροχη μέρα στο Λος Άντζελες, με ελαφρύ αεράκι και γαλανό ουρανό, ο Νιλ Γιανγκ –ντυμένος στα μαύρα– εμφανίστηκε πρώτος στη σκηνή, ερμηνεύοντας για το κοινό πριν παρουσιάσει την Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτές, η οποία αποθεώθηκε με ενθουσιασμό που συνήθως προορίζεται για ροκ σταρ.

Η 35χρονη Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτές απευθύνθηκε στο πλήθος στο Gloria Molina Grand Park – έναν χώρο που φέρει το όνομα της πρωτοπόρου πολιτικού του Λος Άντζελες, γνωστής για τη συμβολή της στην ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών και των Λατίνων στην πολιτική της πόλης – δηλώνοντας ότι «η εξουσία, η απληστία και η διαφθορά κατακλύζουν τη χώρα μας όπως ποτέ άλλοτε». Ανέφερε ονομαστικά κάποιους Καλιφορνέζους νομοθέτες που έχουν στηρίξει τις πρόσφατες πολιτικές του Τραμπ, όπως τον εκπρόσωπο του Μπέικερσφιλντ, Ντέιβιντ Βαλαντάο, και την εκπρόσωπο της κομητείας Όραντζ, Γιανγκ Κιμ.

Η χορωδία Raise ερμήνευσε το “Power to the people” και αμέσως μετά ανέβηκε στη σκηνή ο Σάντερς. «Ζούμε σε μια εποχή όπου το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει σε μεγάλο βαθμό μετατραπεί σε μια λατρεία του ατόμου, υπακούοντας σε κάθε επιθυμία του Τραμπ», δήλωσε ο Σάντερς στο πλήθος, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «σχεδιάζει πώς να δώσει φορολογικές ελαφρύνσεις 1,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στους πλούσιους».

“Η Οκάζιο-Κορτές και ο Μπέρνι είναι το πιο κοντινό σε μια Αμερική στην οποία αξίζει να ζεις”

Η πολιτική του κριτική προς τη διακυβέρνηση – και προς την διαβρωτική επιρροή του μεγάλου χρήματος και των δισεκατομμυριούχων στην αμερικανική πολιτική – διήρκεσε πάνω από 40 λεπτά. Το μήνυμά του έχει αποκτήσει νέα βαρύτητα στη δεύτερη θητεία του Τραμπ, καθώς οι Αμερικανοί βλέπουν τον Έλον Μασκ να «ξεθεμελιώνει» τη λειτουργία του ομοσπονδιακού κράτους και να απειλεί δημοφιλή προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, όπως η κοινωνική ασφάλιση και το Medicare.

Αυτά είναι τα ζητήματα που κινητοποίησαν τη Σίντι και τον Βίκτορ Βιγιανουέβα. Η Σίντι παλεύει με τη σκλήρυνση κατά πλάκας την τελευταία δεκαετία. «Ήρθα γιατί νιώθω αηδία με όσα κάνει ο Τραμπ στην επιστήμη. Είναι ντροπή. Όταν κόβεις τη χρηματοδότηση, δεν υπάρχει ελπίδα για κανέναν από εμάς», δήλωσε η μητέρα από το Μπουένα Παρκ.

Η αδελφή της, Ρόουζ Μάθιους, συνταξιούχος δασκάλα, εξέφρασε ανησυχία για την κοινωνική ασφάλιση, για τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων και για τα επιδόματα των βετεράνων. «Ξέρω πολύ καλά το προσωπικό στο νοσοκομείο των Βετεράνων στο Λονγκ Μπιτς γιατί ο άντρας μου πάλευε με ALS επί τέσσερα χρόνια», είπε. «Η δουλειά που κάνουν για τους βετεράνους είναι απίστευτη και απολύτως απαραίτητη. Τώρα ανησυχώ πως όλα αυτά χάνονται. Δεν μπορούμε απλώς να το αφήσουμε να συμβεί».

Η Άλι Γουόλφ και ο Μάιλο Λιούις πήραν το λεωφορείο 94 από το Σίλβερ Λέικ για να παρακολουθήσουν τη συγκέντρωση. Όπως είπαν, το λεωφορείο ήταν γεμάτο με υποστηρικτές του Μπέρνι – και αυτό τους έκανε να νιώσουν καλά.

«Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει», είπε η Γουόλφ. «Είναι ανακούφιση να βρίσκεσαι εδώ, ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους που σκέφτονται όπως εσύ».

Ο Λιούις πρόσθεσε: «Η Οκάζιο-Κορτές και ο Μπέρνι είναι το πιο κοντινό πράγμα σε μια Αμερική στην οποία αξίζει να ζεις».

Πρωτοφανείς συμμετοχή στην περιοδεία Σάντερς από τον Φλεβάρη

Ο Σάντερς, ανεξάρτητος γερουσιαστής που συντάσσεται με τους Δημοκρατικούς, ξεκίνησε την περιοδεία του στα τέλη Φεβρουαρίου, προσφέροντας στους ψηφοφόρους των Δημοκρατικών μια διέξοδο για την οργή και τη θλίψη τους σε μια περίοδο όπου οι περισσότεροι ηγέτες τους στην Ουάσινγκτον φαίνονταν αποπροσανατολισμένοι από την ταχύτητα με την οποία ο Τραμπ προχωρούσε στην κατάληψη ολοένα και περισσότερων εξουσιών κατά τη δεύτερη θητεία του.

Ο γερουσιαστής του Βερμόντ έχει πραγματοποιήσει εκδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις όπως το Ντένβερ και το Φοίνιξ, αλλά και σε περιφέρειες υπό ρεπουμπλικανικό έλεγχο που ψήφισαν Τζο Μπάιντεν το 2020, καθώς οι Δημοκρατικοί αναζητούν τον δρόμο της επιστροφής στην εξουσία ενόψει του 2026.

AP PHOTO

Η Οκάζιο-Κορτές συνόδευσε τον Σάντερς για μέρος της περιοδείας του τον περασμένο μήνα, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα για τις πολιτικές της φιλοδοξίες και για το μέλλον του προοδευτικού κινήματος που εκείνος έχει χτίσει από πριν καν γεννηθεί η ίδια. Στη σκηνή του Λος Άντζελες μίλησαν επίσης οι προοδευτικές βουλεύτριες Πραμίλα Τζαγιαπάλ από την Πολιτεία της Ουάσινγκτον και Ρο Κάνα από την Καλιφόρνια, καθώς και πολλοί συνδικαλιστές που εκπροσωπούν εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, λιμενεργάτες και εργαζομένους στον τομέα της υγείας.

Η Γιουνίσες Ερνάντεζ, που εκπροσωπεί την 1η περιφέρεια του δημοτικού συμβουλίου του Λος Άντζελες, εκφώνησε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό λόγο, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να διχάσει τον λαό και να τον κάνει να κατηγορεί ο ένας τον άλλο για τα προβλήματά του, αντί να κατηγορεί εκείνους που «πραγματικά κερδοσκοπούν πάνω στον πόνο μας».

Η περιοδεία του Σάντερς στη δυτική Αμερική θα συνεχιστεί με στάσεις στη Γιούτα, το Αϊντάχο και τη Μοντάνα. Την Τρίτη η περιοδεία θα επιστρέψει στην Καλιφόρνια για εκδηλώσεις στο Φόλσομ και το Μπέικερσφιλντ, προπύργιο των Ρεπουμπλικανών, το οποίο καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εγγραφών στο πρόγραμμα Medi-Cal στην πολιτεία.

Η αγροτική κοινότητα της κομητείας Κερν αποτέλεσε επίσης τον Ιανουάριο το σκηνικό μιας επιχείρησης-σκούπα για τη μετανάστευση, που οδήγησε σε 78 συλλήψεις – πολλές από τις οποίες καταγγέλλονται ως αποτέλεσμα σοκαριστικής και παράνομης φυλετικής στοχοποίησης. Ο Σάντερς καταδίκασε την επιχείρηση, χαρακτηρίζοντάς την ως μια περίπτωση όπου η κυβέρνηση των ΗΠΑ «εξαφανίζει ανθρώπους».