Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν δίνει πάνω από 100.000.000 ευρώ για τη get out of jail κάρτα

Οι δικηγόροι του Χάρβεϊ Γουάινστιν ζητούν ανατροπή της απόφασης του 2020 και νέα δίκη, για επτά διαφορετικούς λόγους που αναφέρουν στην έφεση. @2021 AP PHOTO/RICHARD DREW

Περισσότερες από 100 γυναίκες είχαν κατηγορήσει τον Χάρβεϊ Γουάινστιν για σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση και βιασμό από τη δεκαετία του '70 έως το 2017 που αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο. Ένα χρόνο μετά την καταδίκη του ζητά νέα δίκη, γιατί όπως λέει αδικήθηκε.

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν έχει ξοδέψει ήδη κοντά στα 100.000.000 ευρώ για να γλιτώσει τις συνέπειες των αισχών του. Η επί δεκαετίες παρενόχληση και κακοποίηση γυναικών από τον πρώην μεγάλο παραγωγό του Hollywood έγινε η αφορμή για το κίνημα #ΜeΤoo και την παγκόσμια επανάσταση με ομολογίες ανάρμοστων συμπεριφορών, σε όλους τους χώρους. ADVERTISING Το Μάρτιο του 2020 ο πρώην μεγιστάνας του σινεμά καταδικάστηκε σε 23 χρόνια ποινή κάθειρξης, για δυο αδικήματα για τα οποία κρίθηκε ένοχος. Συνολικά, είχε κατηγορηθεί από περισσότερες από 100 γυναίκες. Οι δικηγόροι του είχαν αναλάβει να τακτοποιήσουν ό,τι μπορούσαν, εξωδικαστικά. Ένα χρόνο αργότερα ζητά ανατροπή απόφασης και νέα δίκη, καθώς όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι του 'έγινε ο κακός των media με το κίνημα-ορόσημο #MeToo να οδηγεί σε λάθη' και αντιμετώπισε 'πολύ εχθρική και προκατειλημμένη ατμόσφαιρα' που δεν διαφύλαξε το δικαίωμα του στη δίκαιη δίκη και την αμεροληψία των ενόρκων. Στις 166 σελίδες των συνηγόρων του Γουάινστιν αναφέρονται επτά βασικοί λόγοι 'για την ανατροπή της απόφασης και τη διαταγή για νέα δίκη, με διαφορετικό δικαστή'. Mεταξύ άλλων υποστηρίζεται ότι η δίκη 'αλλοιώθηκε' από την ένορκο που είχε γράψει και εκδώσει βιβλίο, με θέμα τη θηρευτική δράση ηλικιωμένων ανδρών εις βάρος νεότερων γυναικών. Έως την ημέρα που έγινε ένορκος το βιβλίο δεν είχε δημοσιευτεί. Αυτό έγινε αργότερα. Οι εκπρόσωποι του Γουάινστιν σημειώνουν ότι “μολονότι η υπεράσπιση έθεσε θέμα καταλληλότητας της ενόρκου Νο11 να υπηρετήσει τη δίκη, το δικαστήριο απέτυχε να εκπληρώσει την συνταγματική ευθύνη της πλήρους έρευνας, ώστε να διασφαλίσει πως η ένορκος ήταν ικανή να εκδώσει μια δίκαιη και αμερόληπτη απόφαση”. Σημείωση: η υπεράσπιση είχε καταθέσει πρόταση για κακοδικία, ανήμερα της επιλογής της συγκεκριμένης ενόρκου. Η διαδικασία επιλογής είχε διαρκέσει δύο εβδομάδες και επελέγησαν 12 από 120 που είχαν λάβει το 'γράμμα' της Νέας Υόρκης (ισχύει ό,τι και εδώ με το εφορευτικό σώμα των εκλογών -αλλά εκεί πάνε όλοι). Οι 43 είχαν αποκλειστεί την πρώτη μέρα, γιατί δεν κατάφεραν να είναι αμερόληπτοι. Ακολούθησαν άλλοι 50 για τον ίδιο λόγο. Οι εναπομείναντες έλαβαν ερωτηματολόγιο 72 ερωτήσεων (για τα πάντα) που οδήγησε στο voir dire (ερωτήσεις δικηγόρων στους υποψηφίους, ώστε να κριθεί η καταλληλότητα τους) και τον αποκλεισμό άλλων 20. Κατά το CNN, η ομάδα του Γουάινστιν είχε ζητήσει την έξοδο του Νο11, γιατί είχε αποκρύψει την πληροφορία για το βιβλίο που είχε γράψει. Είχε σημειώσει ωστόσο, πως 'απολαμβάνω τη συγγραφή μυθιστορημάτων' στα χόμπι και έτσι 'πέρασε'. Οι άνθρωποι του Γουάινστιν ισχυρίζονται στην έφεση και ότι ήταν ανάρμοστο το γεγονός ότι κατέθεσαν έξι γυναίκες και όχι μόνο οι δυο βασικοί κατήγοροι, όπως και ότι ο δικαστής άφησε εκτός διαδικασίας τον ειδικό της υπεράσπισης που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς των μαρτύρων και της ψυχιάτρου της εισαγγελίας. “Οι εξηγήσεις τους για τους λόγους που παραδόθηκαν, που συνέχισαν να τον βλέπουν, να κάνουν σεξ μαζί του και να τον παρουσιάζουν σε φίλους και οικογένεια, όπως και να του ζητούν χάρες ήταν παράλογες. Παρ' όλα αυτά το δικαστήριο τους 'δάνεισε' το χαρακτήρα αξιοπιστίας, μέσω κατάθεσης ψυχιάτρου σύμφωνα με την οποία τέτοιες συμπεριφορές είναι συνηθισμένες για τα θύματα των σεξουαλικών επιθέσεων. Και ότι αυτά τα θύματα δεν ξεχνούν ποτέ, ούτε ψεύδονται. Την ίδια ώρα, ο δικαστής δεν επέτρεψε στην υπεράσπιση να παρουσιάσει τη δική της κατάθεση ειδικού και να αντικρούσει τους ισχυρισμούς της ψυχιάτρου”. Έως τώρα ο Γουάινστιν έχει ξοδέψει κοντά στα 100.000.000 ευρώ για να 'γλιτώσει' τα χειρότερα. Είναι αποφασισμένος να δώσει ό,τι του έχει απομείνει, ώστε να βγει από τη φυλακή. Η σημερινή του αξία εκτιμάται στα 50.000.000 δολάρια. Το 2017 ήταν στα 300.000.000 δολ. Ό,τι λείπει το έδωσε για το σκάνδαλο -ενώ δεν είχε έσοδα. Μεταξύ του 2009 και του 2014 ο συνιδρυτής της Miramax είχε 'βγάλει' περισσότερα από 100.000.000 δολάρια από πέντε εκ των ταινιών που 'άνηκαν' στην εταιρία. Τον Οκτώβριο του 2017 οι New York Times και η The New Yorker αποκάλυψαν τις πληροφορίες της έρευνας που έκαναν για μήνες, βάσει των οποίων ο Harvey Weinstein κατηγορείτο από 100 και πλέον γυναίκες, για σεξουαλική επίθεση, βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση. Εκείνος επέμενε πως όλα έγιναν συναινετικά. Είχε προηγηθεί η πρόσληψη της εταιρίας Black Cube, για να σταματήσουν τα σχετικά δημοσιεύματα. Σημείωση: η Black Cube είναι ιδιωτική εταιρία μυστικών υπηρεσιών (βλ. κατασκοπείας) που έχουν ιδρύσει πρώην μέλη της ισραηλινής Μοσάντ. Στα μέλη είναι και πρώην επικεφαλής της. Παρέχει πληροφορίες, αποδεικτικά στοιχεία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε υποθέσεις διαφόρων δικαιοδοσιών και σε εγκλήματα 'white collar' (βλ. οικονομικά). Σε αυτήν ανήκουν οι αποκαλύψεις για διαφθορά των αξιωματούχων της Ιταλία, του Παναμά και του Μεξικού. Οι τακτικές είναι ελαφρώς αμφισβητήσιμες, εξ ου και δυο μέλη της επιχείρησης καταδικάστηκαν στη Ρουμανία για ποινικές πράξεις, όπως η παρενόχληση και το hacking. Η μεγαλύτερη αντιπαράθεση επί των πρακτικών της προέκυψε, όταν ανέλαβε να 'κατασκοπεύσει' και μετά να συκοφαντήσει τις γυναίκες που κατηγορούσαν τον Γουάινστιν και τους δημοσιογράφους που έγραφαν για τα αίσχη του. ✍ Όπως έγραψε η New Yorker η πρόσληψη είχε γίνει το φθινόπωρο του 2016, οπότε είχαν αρχίσει να προκύπτουν οι σχετικής αποκαλύψεις. Ο στόχος ήταν να 'πνίξουν' το θέμα -να μείνει μακριά από τα media. Στις δεκάδες σελίδες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, με στοιχεία αυτής της συνεργασίας υπήρχε και η πληροφορία πως μέλος της Black Cube χρησιμοποίησε πλαστή ταυτότητα για να έλθει σε επαφή με τη Ρόουζ ΜακΓκόαν (που τελικά απηύθυνε τις κατηγορίες) και να μάθει τα πάντα για αυτή -ώστε να τα χρησιμοποιήσει εναντίον της. Σε σχετική ερώτηση, για τη συνεργασία η Γουάινστιν είχε πει πως “έκανα την πρόσληψη για μέρες σαν και αυτές”. ✍ Τα δικαστικά έξοδα είχαν εκτιμηθεί στα 12.000.000 δολάρια. Για την εγγύηση αποφυλάκισης μετά τη σύλληψη του και την απαγγελία των κατηγοριών έδωσε 1.000.000 δολάρια. ✍ Η ομάδα των δικηγόρων που πλήρωνε (αδρά) είχε αρχίσει ήδη να 'δουλεύει' επί συμβιβασμών με τα θύματα. Τριάντα πρώην υπάλληλοι του και ηθοποιοί δέχθηκαν να υπογράψουν το έγγραφο -και να μείνει η υπόθεση τους μακριά από το δικαστήριο- το Δεκέμβριο του 2019. Το deal του στοίχισε 25 εκατομμύρια δολάρια. Ουδεμία πήρε ποσό μεγαλύτερο των 500.000 δολαρίων. ✍ Είχε επίσης, υπολογίσει 18.5 εκατομμύρια δολάρια για να δοθούν σε όσους μετείχαν στην ομαδική αγωγή (πχ αυτή του γενικού εισαγγελέα της Νέας Υόρκης και τυχόν μελλοντικών εναγόντων), με ελεγκτή που όρισε το δικαστήριο να κάνει τις πληρωμές -ανάλογα και πάλι της σοβαρότητας. ✍ Αυτές οι αποζημιώσεις άνηκαν στο budget των 46.700.000 δολαρίων που είχε 'βάλει' στην άκρη από τις διαδικασίες πτώχευσης της 'The Weinstein Company'. Είχε υποβάλει αίτηση για πτώχευση (το Μάρτιο του 2018), αφότου 'έβαλε' στην άκρη 35.000.000 δολάρια για τους πιστωτές -λίστα που περιλάμβανε μεγάλες εταιρίες media και ηθοποιούς. Αργότερα πούλησε (την Weistein Company Holdings LLC και τις 54 θυγατρικές εταιρίες της) στην ιδιωτική εταιρία επενδυτικών κεφαλαίων Latern Capital, για 310.000.000 δολάρια. ✍ Στις 26 Ιανουαρίου του 2021 δικαστής έδωσε την έγκριση του για τη ρευστοποίηση της Weinstein Company (είχε απολυθεί μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου από την εταιρία που είχε 341 υποψηφιότητες για Όσκαρ και 81 αγαλματάκια), για 35.200.000 δολάρια, εκ των οποίων τα 17.064.525 πήγαν στην ίδρυση του 'Sexual Misconduct Claims Fund” και ταμείου εκκαθάρισης για την πληρωμή αξιώσεων για ισχυρισμούς κακής σεξουαλικής συμπεριφοράς. Στη σούμα υπολογίστηκαν και τα 9.700.000 δολάρια των νομικών εξόδων. ✍ H σύζυγος του, Τζορτζίνα Τσάπμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, το οποίο εκδόθηκε τρεις μήνες μετά, δηλαδή το Γενάρη του 2018. Έπειτα από εξωδικαστικό διακανονισμό, η σχεδιάστρια μόδας και συνιδιοκτήτρια της Marchesa, μητέρα δυο παιδιών που απέκτησε με τον Γουάινστιν, πήρε ποσό που ήταν μεταξύ των 15 και των 20 εκατομμυρίων δολαρίων και την πλήρη επιμέλεια των παιδιών. Εκκρεμούσε το ποσοστό της από την πώληση της έπαυλης του ζεύγους στα Hamptons -για 12.400.000 δολάρια. ✍ Μέχρι εδώ έχουμε φτάσει στα 106.700.000 δολάρια (90.310.000 ευρώ), με το σύνολο να δίνει στην Τσάπμαν 15 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, δεν έχουμε υπολογίσει τα χρήματα του deal του Γουάινστιν με την Black Code, της οποίας η αξία είναι πάνω από 118.000.000 δολάρια. Όπως επισημαίνεται από τη μέρα της σύλληψης του πρώην μεγαλοπαραγωγού του Hollywood, η υπόθεση αυτή θα θυμίσει στον κόσμο αν το σύστημα ευνοεί πάντα τους ισχυρούς. Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ADVERTISING

SHARE: