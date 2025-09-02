Ο δημιουργός του “Father Ted” συνελήφθη για τρανσφοβικές αναρτήσεις

Για πρόκληση βίας μέσω αναρτήσεων στο Χ κατηγορείται ο Γκράχαμ Λάινχαν, δημιουργός της σειράς “Father Ted”.

Ο Γκράχαμ Λάινχαν, ένας από τους δημιουργούς της τηλεοπτικής κωμωδίας «Father Ted», συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου με την κατηγορία πρόκλησης βίας σχετικά με τρανσφοβικές αναρτήσεις στο X.

Ο 57χρονος, γνωστός επίσης για τη σειρά «The IT Crowd», ανέφερε ότι πέντε ένοπλοι αστυνομικοί τον συνόδευσαν έξω από το αεροπλάνο του που είχε προσγειωθεί στην Αριζόνα και του είπαν ότι συλλαμβάνεται για τρεις αναρτήσεις του.

Σε δήλωση που ανάρτησε στην πλατφόρμα Substack, ανέφερε ότι οι αρχές τον ανέκριναν για κάθε μία από τις δημοσιεύσεις.

Σε μία από αυτές έγραφε: «Αν ένα άτομο που ταυτοποιείται ως τρανς άνδρας βρίσκεται σε χώρο μόνο για γυναίκες, διαπράττει βίαιο, καταχρηστικό γεγονός. Κάντε σκηνή, καλέστε την αστυνομία και αν όλα τα άλλα αποτύχουν, χτυπήστε τον στα γεννητικά όργανα».

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, έλεγχος από νοσοκόμο έδειξε υψηλή πίεση, οπότε τον συνόδευσαν σε νοσοκομείο, όπου τέθηκε υπό παρακολούθηση.

«Κοίταξα τη μοναδική προϋπόθεση για την εγγύηση: να μην πάω στο Twitter. Αυτό είναι όλο. Καμία απειλή, καμία ομιλία για τη σοβαρότητα των εγκλημάτων μου — μόνο μια νομική εντολή σιωπής σχεδιασμένη να με φιμώσει ενώ βρίσκομαι στο Ηνωμένο Βασίλειο, και απαίτηση να υποβληθώ σε περαιτέρω ανάκριση τον Οκτώβριο», είπε.

Ο Λάινχαν έχει ταχθεί κατά της τρανς ακτιβιστικής δράσης στο X, και σε άλλες πλατφόρμες. Πρόκειται να δικαστεί αργότερα αυτήν την εβδομάδα για ξεχωριστές κατηγορίες παρενόχλησης τρανς ακτιβιστή.

Η Μετροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας συνελήφθη τη Δευτέρα μετά την άφιξή του με πτήση της American Airlines.

«Ο άνδρας, στην ηλικία των 50, συνελήφθη υπό την υπόνοια πρόκλησης βίας», ανέφερε η αστυνομία. «Αυτό αφορά δημοσιεύσεις στο X».