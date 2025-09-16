O δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ είχε ομολογήσει σε group chat

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον συνελήφθη την Παρασκευή, ως ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, αλλά δεν έχει πει λέξη. Στις αρχές. Το έκανε σε group chat.

Τριάντα τρεις ώρες μετά την, εν ψυχρώ, δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ, συνελήφθη ως ύποπτος ο Τάιλερ Ρόμπινσον, στον οποίον απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για βαριά δολοφονία, επικίνδυνη χρήση πυροβόλου όπλου, που προκάλεσε σοβαρό τραύμα και αντίσταση κατά της αρχής.

Στην ανακοίνωση της σύλληψης, οι αρχές είχαν πει πως ένα από τα μέλη της οικογένειας του 22χρονου, επικοινώνησε με έναν φίλο του, ο οποίος επικοινώνησε με τις αρχές, λέγοντας ότι ο Ρόμπινσον είχε ομολογήσει -ή είχε υπονοήσει ότι διέπραξε το έγκλημα- σε φίλο του, μέσω μηνυμάτων σε πλατφόρμα.

Έως σήμερα ωστόσο, ο συλληφθέντας δεν έχει ομολογήσει ενώπιον των αρχών (και έτσι κανείς δεν ξέρει, μετά βεβαιότητας, το κίνητρο), με την Washington Post να αποκαλύπτει τι είπε στους φίλους του, λίγες ώρες πριν τεθεί υπό κράτηση.

Σε συνομιλία του, σε ιδιωτική ομάδα, στο Discord (διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας), print screen της οποίας εξασφάλισε το αμερικανικό μέσο, ο Ρόμπινσον έγραψε «γεια σας παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας. Ήμουν εγώ στο UVU (Utah Valley University), χθες. Λυπάμαι για όλα αυτά».

Το μήνυμα αυτό εστάλη την Πέμπτη το βράδυ, λίγες ώρες πριν η αστυνομία ενημερώσει ότι ο Ρόμπινσον είναι υπό κράτηση.

Το ντοκουμέντο παρέδωσε φίλος (στο Discord) του Ρόμπινσον στις αρχές. Ακολούθως, παρείχε αντίγραφο και η πλατφόρμα, «σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει την αλληλεπίδραση της εταιρείας με τις αρχές επιβολής του νόμου».

Επισήμως, το Discord δήλωσε πως σε εσωτερική έρευνα που έκανε, δεν βρήκε την παραμικρή απόδειξη πως ο Ρόμπινσον σχεδίασε το συμβάν ή προώθησε τη βία στο κοινωνικό δίκτυο.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι New York Times είχαν δημοσιεύσει την πληροφορία για συζήτηση του Ρόμπινσον, σε άλλη ομάδα του Discord.

Σε αυτήν, ο 22χρονος αστειευόταν ότι ένας μιμητής προσπαθούσε να τον βάλει σε μπελάδες, αφού οι αρχές δημοσίευσαν εικόνες ενός υπόπτου για τους πυροβολισμούς που έμοιαζαν σε εκείνον.