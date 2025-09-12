Δολοφονία Κερκ: “Τον πιάσαμε” είπε το FBI – Πώς έφτασαν στα ίχνη του Τάιλερ Ρόμπινσον

Το FBI επιβεβαίωσε πως ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ συνελήφθη, δίνοντας και επίσημα το όνομά του στη δημοσιότητα. Πώς τον έπιασαν.

Στην επιβεβαίωση ότι συνελήφθη ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ προχώρησε το FBI την Παρασκευή, στη νέα συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σχετικά με τις έρευνες για την υπόθεση.

“Τον πιάσαμε” ήταν τα πρώτα λόγια του κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ο οποίος δήλωσε πως ο ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση. Ο Κόξ ανέφερε πως πρόκειται για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον.

Ο Κοξ εξήγησε ότι ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε έναν σερίφη ότι ο Ρόμπινσον είχε παραδεχτεί ή υπονοήσει ότι είχε διαπράξει το περιστατικό.

Επίσης, ο Κοξ, δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον είχε αναρτήσει μηνύματα στην πλατφόρμα Discord σχετικά με το τουφέκι που χρησιμοποίησε και για μηνύματα που χάραξε σε σφαίρες. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως οι ερευνητές πήραν κατάθεση από τον συγκάτοικο του Τάιλερ, ο οποίος τους έδειξε μηνύματα που αντάλλαξε με έναν λογαριασμό στο Discord ο οποίος είχε το όνομα «Tyler».

Utah Gov. Spencer Cox speaks at a news conference, as Utah department of public safety commissioner Beau Mason, left, and FBI Director Kash Patel listens, Friday, Sept. 12, 2025, in Orem, Utah,(AP Photo/Lindsay Wasson) AP Photo/Lindsay Wasson

Στα μηνύματα αυτά, ο «Tyler» ανέφερε την ανάγκη να παραλάβει ένα τουφέκι από σημείο που το είχε κρύψει, ότι το είχε αφήσει σε θάμνο, ότι παρακολουθούσε την περιοχή όπου βρισκόταν το όπλο και πως το είχε τυλίξει σε μια πετσέτα. Στα ίδια μηνύματα ο «Tyler» ανέφερε επίσης πως είχε αλλάξει ρούχα.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα ένα μέλος της οικογένειας του 22χρονου υπόπτου φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι ο Τάιλερ είχε γίνει “πιο πολιτικοποιημένος” τα τελευταία χρόνια. Το μέλος της οικογένειας θυμήθηκε ένα πρόσφατο περιστατικό, και συγκεκριμένα πριν τη 10η Σεπτεμβρίου όταν ο Τάιλερ συναντήθηκε μαζί του για δείπνο και ανέφερε τον Τσάρλι Κερκ, λέγοντας ότι επρόκειτο να επισκεφθεί το πανεπιστήμιο της Γιούτα και εξήγησε τους λόγους που “δεν τον συμπαθούσε και τις απόψεις που είχε.”

Ο Κοξ ανέφερε ακόμα πως οι ερευνητές εξέτασαν υλικό από κάμερες και ταυτοποίησαν τον Τάιλερ Ρόμπινσον να φτάνει με όχημα Dodge Challenger στις 08:29 τοπική ώρα στις 10 Σεπτεμβρίου. Όταν οι ερευνητές τον συνάντησαν από κοντά στις 12 Σεπτεμβρίου, διαπίστωσαν ότι φορούσε ρούχα αντίστοιχα με αυτά που φαίνονταν στο υλικό από τις κάμερες.

Τα χαραγμένα μηνύματα στους κάλυκες

Ο κυβερνήτης της Γιούτα ανακοίνωσε ότι οι ερευνητές εντόπισαν επαναληπτικό τουφέκι τυλιγμένο σε σκούρα πετσέτα, το οποίο έφερε βάση για διόπτρα. Σύμφωνα με τον Κοξ, στους κάλυκες των σφαιρών βρέθηκαν χαράξεις. Σε έναν από αυτούς αναγραφόταν «Notices, bulges». Επιπλέον, σε τρεις κάλυκες υπήρχαν οι επιγραφές: «Hey facist! Catch!», «o bella ciao, bella ciao» και «if you read this you are gay lmao».

Μεταξύ άλλων, ο Κοξ ευχαρίστησε τα μέλη της οικογένειας του υπόπτου, τα οποία, όπως είπε, “έκαναν το σωστό” παραδίδοντας τον στις αρχές. Ο κυβερνήτης ευχαρίστησε επίσης την οικογένεια του Κερκ, περιλαμβανομένων των γονιών του, της συζύγου του, Έρικα, και των παιδιών του. “Αυτή είναι μια πολύ λυπηρή μέρα για τη χώρα μας, μια τρομερή μέρα για την πολιτεία της Γιούτα, αλλά είμαι ευγνώμων που αυτή τη στιγμή έχουμε την ευκαιρία να κλείσουμε ένα πολύ σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας μας”, είπε ο Κοξ.

“Υπάρχει ένα άτομο υπεύθυνο για αυτό που συνέβη εδώ και αυτό το άτομο είναι τώρα υπό κράτηση, θα κατηγορηθεί σύντομα και θα λογοδοτήσει,” πρόσθεσε ο Κοξ.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον Utah Governor's Office / AP

Ο Κοξ τόνισε πως ο Ρόμπινσον φαίνεται να ενήργησε μόνος του “αλλά η έρευνα συνεχίζεται.” “Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία πληροφορία που να οδηγεί σε περαιτέρω συλλήψεις,” είπε ο κυβερνήτης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς εντόπισαν οι ερευνητές τον Τάιλερ Ρόμπινσον, ο Κοξ, δήλωσε ότι το αυτοκίνητό του βρισκόταν στην πανεπιστημιούπολη και στη συνέχεια κινήθηκε νότια προς την Ουάσινγκτον Σίτι, στην κομητεία Ουάσινγκτον της Γιούτα.

Κας Πατέλ: Σε 33 ώρες κάναμε ιστορική πρόοδο

Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ συνεχάρη τις αρχές για την επιτυχία τους να εντοπίσουν τον ύποπτο μέσα σε 33 ώρες και έκανε λόγο για ιστορική πρόοδο.

Ο Πατέλ, δήλωσε ότι ο τόπος του εγκλήματος είναι “μεγάλος”, αλλά “επεξεργάστηκε γρήγορα”, γεγονός που του επέτρεψε “να περπατήσει στα βήματα του υπόπτου”. Ο Πατέλ ανέφερε ότι έχουν κατασχεθεί και αξιολογηθεί ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ “χιλιάδες επιπλέον στοιχεία” βρίσκονται υπό διερεύνηση. “Η σύλληψη είναι απόδειξη της αφοσίωσης των καλών αστυνομικών που είναι εξαιρετικοί,” πρόσθεσε ο Πατέλ.

Ο ίδιος απηύθυνε ένα μήνυμα στον εκλιπόντα φίλο του Τσάρλι Κερκ λέγοντας: “Ξεκουράσου τώρα, αδελφέ”.

Παίρνοντας τον λόγο, ο σερίφης Μάικ Σμιθ είπε ότι πρόκειται για μια “εκτενή, περίπλοκη και πολύ, πολύ γρήγορη έρευνα”. Σημείωσε ότι η έρευνα ήταν “πολύ απαιτητική”, και επαίνεσε όσους συνεργάστηκαν για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση, μεταξύ αυτών και το κοινό. Ο Σμιθ πρόσθεσε ότι η κοινότητα των αρχών επιβολής του νόμου, όπως και η οικογένεια του Κερκ, χρειάζονται προσευχές και στήριξη για να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Το χρονικό της σύλληψης του Ρόμπινσον

Ο Πατέλ, παρουσίασε στη συνέντευξη Τύπου το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που οδήγησαν στη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον.