O.J. Simpson: Η διπλή δολοφονία και η “δίκη του αιώνα”

Η ιστορική δίκη του O.J. Simpson για τη δολοφονία της πρώην συζύγου του και του εραστή της. Το διάσημο “εύρημα” με το γάντι.

Πέθανε την Πέμπτη (11/04)σε ηλικία 76 ετών, ο O.J. Simpson (O. Τζ. Σίμπσον),ο αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου και ηθοποιός, το όνομα του οποίου ενεπλάκη στις δολοφονίες της πρώην συζύγου του και του εραστή της. Δυο δολοφονίες για τις οποίες δεν καταδικάστηκε ποτέ, παρόλο που τα ενοχοποιητικά σε βάρος του στοιχεία ήταν συντριπτικά.

Ειδικότερα, ο O.J. Simpson σόκαρε τις ΗΠΑ στις 12 Ιουνίου του 1994 όταν δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του, Nicole Brown και τον φίλο της, Ron Goldman. Η 35χρονη Brown μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι της στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Μαζί της δολοφονήθηκε και ο 25χρονος Goldman, ηθοποιός που εργαζόταν ως σερβιτόρος. Το πτώμα της Brown εντοπίστηκε μετά τα μεσάνυχτα της επομένης, μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ήταν σε εμβρυακή στάση.

Η νεκροψία έδειξε ότι η Brown δέχθηκε επτά χτυπήματα με μαχαίρι στον λαιμό και στο κεφάλι. Στον λαιμό της μάλιστα η μαχαιριά είχε προκαλέσει μια οπή 14 εκατοστών.

Η κηδεία της Μπράουν έγινε στις 16 Ιουνίου 1994 στην εκκλησία του Αγίου Μαρτίνου στο Μπρέντγουντ και ακολούθησε η ταφή της στο Κοιμητήριο Ascension στο Λέικ Φόρεστ.. Ο O.J. Simpson έδωσε το παρών, μαζί με τα δύο παιδιά που είχε με την Μπράουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Simpson κακοποιούσε και ξυλοφόρτωνε την Brown επί 16 χρόνια με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί αρκετές φορές σε νοσοκομεία, όπως αποκάλυπτε η εκλιπούσα σε λεπτομερή ημερολόγια που κρατούσε.

Στις 15 Ιουνίου πιστοποιήθηκε ότι οι κηλίδες αίματος στον τόπο του εγκλήματος ανήκαν στον Simpson. Επίσης, μίγμα αίματος των θυμάτων και δικό του ήταν στο γάντι που βρέθηκε στο κτήμα του. Αυτόματα καθίσταται ο ο κύριος ύποπτος για τους φόνους. Στις 17 Ιουνίου, στις 8.30 πμ, μια μέρα μετά την κηδεία της Νικόλ, η αστυνομία ενημερώνει τον δικηγόρο του Σίμπσον, ότι εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψη του πελάτη του. Εκείνος τους δηλώνει ότι ο πελάτης του θα παραδοθεί στις 11 πμ, αλλά ο O.J. δεν εμφανίζεται. Η αστυνομία στις 2 μμ ανακοινώνει από την τηλεόραση ότι ο Simpson είναι φυγάς. Δυο ώρες μετά, ο Robert Kardashian, δικηγόρος και φίλος του O.J. διαβάζει σημείωμα αυτοκτονίας του Simpson. Γύρω στις 6.35 μμ το λευκό «Μπρόνκο» του Σίμπσον κινείται βόρεια του Λος Άντζελες. Στο τιμόνι είναι ο Al Cowlings, ένας φίλος και πρώην συναθλητής του που λέει στην αστυνομία ότι στο πίσω κάθισμα βρίσκεται ο Σίμπσον με το πιστόλι στον κρόταφο. Οι αστυνομικοί τους κυνηγούν επί 45 λεπτά μέσα στο Λος Άντζελες.

Την εποχή εκείνη ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές τα τηλεοπτικά κανάλια να έχουν ιδιωτικά ελικόπτερα και παρακολουθούν τις καταδιώξεις της αστυνομίας (μια τηλεοπτική τάση που “κρατάει” μέχρι και σήμερα στις ΗΠΑ).Η καταδίωξη του λευκού Ford Bronco στο οποίο επέβαινε ο Simpson, αν και δεν ήταν θεαματική, αποτέλεσε μια από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές στιγμές της δεκαετίας που μεταδόθηκε από την εθνική τηλεόραση. Σταμάτησε ακόμα και η απευθείας μετάδοση των τελικών αγώνων του ΝΒΑ προκειμένου να μεταδοθεί απευθείας, η καταδίωξη του Simpson.

Τελικώς ο Simpson συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τους δύο φόνους. Στις 21 Ιουνίου 1994, παραπέμφθηκε σε δίκη και δήλωσε «αθώος». Η χρυσοπληρωμένη dream team δικηγόρων και άλλων ειδικών που συγκέντρωσε γύρω του (σ.σ: έπαιρναν 50.000 δολάρια την ημέρα για να τον υπερασπιστούν), με διάφορα δικονομικά κόλπα, κατόρθωσε να τον βγάλει αθώο μετά από μια οκτάμηνη ακροαματική διαδικασία, που μετετράπη σε ένα άνευ προηγουμένου τηλεοπτικό σόου με τον τίτλο «Η δίκη του αιώνα» και έχει χαρακτηριστεί ως η «πιο δημοσιοποιημένη» ποινική διαδικασία στην ανθρώπινη ιστορία.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής δικηγόρος της ομάδας του Simpson, Johnnie Cochran, εργάστηκε σκληρά για να καταφέρει να σπείρει την αμφιβολία στους ενόρκους: Έπρεπε να τους κάνει να αμφιβάλλουν για το κατά πόσον ο πελάτης του ήταν ένοχος. Ακλόνητο ενοχοποιητικό στοιχείο ήταν το γάντι στον κήπο του σπιτιού του Simpson, το οποίο έφερε αίματα (σταγόνες αίματος εντοπίζονται επίσης στο δρομάκι της εισόδου). Ωστόσο η τεχνολογία DNA που πιστοποιούσε ότι το αίμα ανήκει στην Brown, ήταν σχετικά άγνωστη εκείνη την εποχή.

Ξέροντας ότι ο Simpson έπαιρνε χάπια για την αρθρίτιδα, o Cohran του ζήτησε να τα σταματήσει, προκειμένου να πρηστούν τα χέρια του. Κι έτσι, όταν φόρεσε το επίμαχο γάντι και μετά το άλλο, φάνηκε ότι δεν του έκαναν. Ο Cohran είπε τότε στους ενόρκους το ιστορικό «if it doesn’t fit, you must acquit» (Αν δεν του ταιριάζει γάντι, πρέπει να τον αθωώσετε).

Η υπεράσπιση αξιοποίησε τον θυμό της αφροαμερικανικής κοινότητας προς την αστυνομία, που χαρακτηριζόταν από ρατσισμό και φυλετική προκατάληψη, προκειμένου να πείσει την πλειονοψηφία των μαύρων ενόρκων να αθωώσει τον Simpson.

Μετά την 8μηνη δίκη και την εξέταση 150 μαρτύρων, οι ένορκοι αποσύρονται. Σε 4 ώρες έχουν βγάλει ετυμηγορία, η οποία ανακοινώνεται στις 3 Οκτωβρίου 1995: Ο O.J. δεν είναι ένοχος για τις δολοφονίες των Brown και Goldman. Οι ενθουσιώδεις ζητωκραυγές των 100 ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο ακούγονται σχεδόν μέσα στην αίθουσα. Οι μαύροι πανηγυρίζουν. Οι λευκοί είναι σκεπτικοί ή απογοητευμένοι. Όταν οι ένορκοι ανακοίνωσαν την ετυμηγορία «αθώος», ο Simpson χαμογέλασε και ψέλισε “ευχαριστώ”. H αθώωση ήταν ένα σοκ για τους Αμερικανούς.

Εκτιμάται ότι περίπου 150 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν την ανάγνωση της ετυμηγορίας!

Παρά την αθώωση του Simpson, οι οικογένειες Goldman και Brown του έκαναν στην συνέχεια αγωγή, σε αστικό δικαστήριο, ισχυριζόμενες άδικο θάνατο. Εκεί ο Σίμπσον, πάλι με απόφαση ενόρκων, έχασε και κλήθηκε να καταβάλει δεκάδες εκατομμύρια σε αποζημιώσεις. Ο πρώην αθλητής κατάφερε γενικά να αποφύγει να πληρώσει ενώ αργότερα ήλθε σε συμβιβασμό.

Τα νομικά προβλήματα του Simpson δεν τελείωσαν όμως εκεί: Ενεπλάκη σε διάφορες υποθέσεις, είχε μπλεξίματα και με την εφορία. Στις 3 Οκτωβρίου 2008, ακριβώς 15 χρόνια ακριβώς μετά την αθώωσή του για τους δύο φόνους, ο Simpson κρίθηκε ένοχος για 12 άλλα κακουργήματα, μεταξύ των οποίων απαγωγή και ένοπλη ληστεία.

Καταδικάστηκε σε 33 χρόνια φυλάκισης. Αφού εξέτισε εννέα χρόνια, ο Simpson αποφυλακίστηκε με αναστολή το 2017.

Πολλά χρόνια αργότερα, ο Simpson δεν είπε ανοιχτά ότι διέπραξε τη διπλή δολοφονία, αλλά δεν το αρνήθηκε κιόλας. Δήλωσε υποθετικά: «Αν το έκανα…» και περιέγραψε σε υποθετικό χρόνο, πώς θα είχε διαπράξει το φόνο, εάν ήταν ένοχος. Παραδέχθηκε ότι είχε λογομαχία με τον Goldman, ότι μετά είχε ένα μπλακ άουτ και δεν θυμάται, κι ότι αργότερα βρέθηκε να στέκεται μπροστά σε μια λίμνη αίματος…

Η «υπόθεση του O.J. Simpson έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στα δικαστικά και τηλεοπτικά χρονικά, έχει καταγραφεί και εξετασθεί από πολλές οπτικές, σε πολλές τηλεοπτικές σειρές (με πιο πρόσφατο το ντοκιμαντέρ στο Netflix). Για τον συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Τζέιμς Ελρόι, με την ευφυή και καυστική πένα, ήταν «Ένας αδέξιος φόνος που έγινε το Έγκλημα του Αιώνα… ένα γιγάντιο ρωσικό μυθιστόρημα, τοποθετημένο στο Λος Άντζελες – επειδή το Λος Άντζελες είναι το μέρος που πηγαίνεις, όταν θέλεις να είσαι κάποιος άλλος…»

Κανείς δεν έχει καταδικαστεί μέχρι σήμερα για τους φόνους της Brown και του Goldman…