Ο Κάρολος είναι έτοιμος να επιστρέψει στα δημόσια βασιλικά καθήκοντα

Ο βασιλιάς Κάρολος θα κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνιση, σε μικρό κύκλο ανθρώπων (κατόπιν συστάσεων των γιατρών του), μετά τη διάγνωση του με καρκίνο, τον Φλεβάρη.

Ο Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον διαχειρίζονται αυτήν την περίοδο τη διάγνωση τους με καρκίνο. Αυτό τους υποχρεώνει να μην εμφανίζονται συχνά ενώπιον -και μεταξύ- του λαού.

Την ίδια ώρα, είναι «οι δυο σταρ της βρετανικής μοναρχίας», όπως έχουν χαρακτηριστεί από μεγάλα media. Οι δυο εκ των πιο δημοφιλών μελών της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας που έχει δομήσει την ύπαρξη της πάνω στο «We have to be seen to be believed». Mantra που απογειώθηκε στα χρόνια της βασίλισσας Ελισάβετ.

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση, η πριγκίπισσα Άννα (αδελφή της Ελισάβετ) και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έλαβαν το 72% των προτιμήσεων (στην κατηγορία ‘πιο δημοφιλής royal), η πριγκίπισσα Αικατερίνη έλαβε το 71% των ψήφων και ο Κάρολος το 59%.

Επόμενη ήταν η Καμίλα με 48%, με τον Χάρι να ‘χει 29% και τη Μέγκαν 24% -ως «προδότες του θεσμού».

Στην παρούσα φάση, το Παλάτι ζει την άχαρη στιγμή που έχει ‘χάσει’ την Ελισάβετ, οι Κάρολος και Κέιτ ακολουθούν θεραπείες, ο Ουίλιαμ θα είναι έως τον Απρίλιο με τη σύζυγο του και τα παιδιά τους όπως προσπαθούν να μεταβούν στη νέα πραγματικότητα της ζωής τους και οι Μέγκαν και Χάρι είναι εκτός.

Άρα διακυβεύεται το be seen.

Κάπως έτσι ανακοινώθηκε πως ο Κάρολος είναι προ της επιστροφής του στις δημόσιες υποχρεώσεις του, μετά τη διάγνωση του με καρκίνο το Φλεβάρη. Το κενό του κάλυψε η σύζυγος του, Καμίλα και η πριγκίπισσα Άννα.

Πότε όμως, θα γίνει το comeback: την προσεχή Κυριακή, σε λειτουργία για το Πάσχα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Διευκρινίστηκε πως δεν αναμένονται στη λειτουργία οι Κέιτ και Ουίλιαμ.

Πρόκειται για σημαντική και βασική σημείωση στο βασιλικό ημερολόγιο. Συνήθως παρευρίσκονται πολλοί ανώτεροι βασιλικοί στην τελετή. Φέτος αναμένεται να είναι μια μικρότερη συγκέντρωση, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ήδη.

Η είδηση ωστόσο, της επιστροφής του Καρόλου στα δημόσια θεωρήθηκε ενθαρρυντικό σημάδι, ως προς την υγεία του.

Ειρήσθω εν παρόδω, ενόψει του Πάσχα, ο βασιλιάς Κάρολος φιλοξένησε την Τρίτη 26/3 στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ μια συγκέντρωση ηγετών της πίστης. Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του από την ημέρα που η Κέιτ ανακοίνωσε πως έχει καρκίνο και η προθέρμανση για την επιστροφή στα δημόσια βασιλικά καθήκοντα, την Κυριακή.

Έγινε στο πλαίσιο της στήριξης φιλανθρωπικής οργάνωσης που συγκεντρώνει εκπροσώπου θρησκειών, συμπεριλαμβανομένων χριστιανών, μουσουλμάνων και Εβραίων ηγετών.

«Η οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των θρησκειών και η ενθάρρυνση της ανεκτικότητας ήταν μια μακροχρόνια αιτία για τον βασιλιά Κάρολο που συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, με τους γιατρούς να έχουν συστήσει να αποφεύγει τις μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων» έγραψε το BBC.

Είναι εκνευρισμένος που κρατάει παραπάνω η θεραπεία του

Ο ανιψιός του Καρόλου και 18ος στη σειρά διαδοχής, Πέτερ Φίλιπς μίλησε στην εκπομπή Royal Report του Sky News Australia. Μεταξύ άλλων επισήμανε πως ο Βασιλιάς έχει εκνευριστεί καθώς η θεραπεία διαρκεί για διάστημα μεγαλύτερο «από αυτό που θα ήθελε.

Νομίζω ότι είναι πολύ απογοητευμένος που δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Πιέζει το προσωπικό του να του δίνει περισσότερα πράγματα να κάνει, παρά τις συμβουλές των γιατρών. Πιέζει και τους γιατρούς και τις νοσοκόμες, για να του πουν πως όντως μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω.

Την ίδια ώρα ωστόσο, είναι πολύ πραγματιστής. Καταλαβαίνει ότι είναι μια χρονική περίοδος που χρειάζεται πραγματικά να επικεντρωθεί στον εαυτό του και έχει καλή ψυχολογία».

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΙΩΝΕΣ

Για να μπορεί να συντηρηθεί ο μύθος -ο θεσμός της μοναρχίας-, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας πρέπει να δείχνουν τα πρόσωπα τους, να φαίνονται διαθέσιμα και φυσικά, να βγάζουν φωτογραφίες με το λαό.

Η Guardian έχει γράψει πως ο Ερρίκος ο Β’ είχε ‘ξεποδαριαστεί’ σε επισκέψεις στη Γαλλία, την Αγγλία και την Ιρλανδία, τον 12ο αιώνα. Τέσσερις αιώνες αργότερα, η Ελισάβετ η πρώτη έκανε περιοδείες σε όλη τη χώρα και μιλούσε με ‘απλούς ανθρώπους’ που συναντούσε, ενώ δεχόταν δώρα.

Το αυτό έκαναν και όλοι οι διάδοχοι, με τη Βικτόρια να γίνεται η πρώτη που εμφανίστηκε σε media. Δηλαδή, σε εφημερίδες, τον πρώιμο κινηματογράφο, αλλά στο ραδιόφωνο μέσω του οποίου απευθυνόταν στο λαό της.

Η στέψη της Ελισάβετ, το 1953 ήταν η πρώτη live τηλεοπτική μετάδοση βασιλικού γεγονότος.

Fast forward στο 2022, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έκαναν περιοδεία στην Καραϊβική για να τους δει -και να τους θαυμάσει- ο λαός, όπως όλοι οι πρόγονοι.

Μέσω των δημόσιων εμφανίσεων, οι μονάρχες τσεκάρουν και τη δημοτικότητα τους.

Εξυπακούεται ότι είναι υψίστης σημασίας το πώς απεικονίζεται η οικογένεια στα media, σε κάθε της βήμα. Για αυτό και κάνει ό,τι μπορεί ώστε να ελέγχει το αφήγημα, συντασσόμενη με όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε ο κόσμος να έχει «τη μεγαλύτερη πρόσβαση όλων των εποχών».

Όλα φυσικά, έχουν και ένα όριο, το οποίο θέτει η βασιλική οικογένεια όποτε κρίνει.

Η ισορροπία στην οποία βασίζεται η μοναρχία

Σύμφωνα με την τελευταία σχετική δημοσκόπηση που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, το 62% είπε πως θέλει να συνεχιστεί η μοναρχία. Είναι 6 στους 10 Βρετανούς.

Το 58% πιστεύει πως κάνει καλό στη χώρα (το αυτό πιστεύουν το 32% των νέων ανθρώπων, με ένα 28% να λέει ότι δεν είναι), το 54% επισημαίνει πως είναι value for money και το 59% δήλωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος κάνει καλή δουλειά (ένα μόλις 14% είπε πως δεν κάνει).

Βέβαια, το 70% πιστεύει ότι ο Ουίλιαμ θα κάνει ακόμα καλύτερη. Προς το παρόν, ο διάδοχος είναι με τη σύζυγο του και προσπαθούν να διαχειριστούν τη ζωή τους με το δεδομένο της προληπτικής χημειοθεραπείας που κάνει η Μίντλετον.

Εδώ λοιπόν, θα κριθεί η αποτελεσματικότητα της νυν μοναρχίας στη μάχη εξισορρόπησης της ορατότητας εναντίον της αορατότητας. Η Δρ Laura Clancy, λέκτορας των media στο Lancaster University και συγγραφέας του «Running the Family Firm: How the Monarchy Manages Its Image and Our Money» έγραψε στο Open Democracy πως «ορισμένα στοιχεία της βασιλικής ζωής είναι υπερ-ορατά: βασιλικές τελετές, βασιλικοί γάμοι, βασιλικά μωρά, φιλανθρωπικές επισκέψεις.

Άλλα είναι εντελώς αόρατα. Πράγματα όπως ο πλούτος, η θέση και η σύνδεση των βασιλιάδων με την παγκόσμια εταιρική δύναμη.

Η επιβίωση της μοναρχίας βασίζεται σε αυτή την ισορροπία.

«Πρέπει να είναι ορατή για να γίνει πιστευτή, διαφορετικά παραμένει ένας άυλος θεσμός και το κοινό δεν θα επενδύει σε αυτόν. Δεν μπορεί όμως, να είναι πολύ ορατή ή να αποκαλύπτονται οι λειτουργίες της και να εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τον σκοπό του στη σύγχρονη Βρετανία».

Μετά την Ελισάβετ που δεν εξέφραζε ιδία άποψη για τίποτα «κάποιοι βασιλικοί να δίνουν πιο προσωπικές συνεντεύξεις, οι οποίες (αν και για πολύ διαφορετικούς λόγους) έχουν περιπλέξει αυτό το ουδέτερο καδράρισμα».

Μια περίπτωση είναι ο Κάρολος, ο οποίος «έγινε ο πρώτος Βρετανός βασιλιάς που ενθρονίστηκε την εποχή των social media. Και να σκεφτεί κανείς πως κάποιοι πανικοβάλλονταν το 1953, για την πιθανή οικειότητα της live τηλεοπτικής μετάδοσης.

Η ενθρόνιση του Καρόλου έγινε live. Η μοναρχία πάντα στηριζόταν στη διαμεσολάβηση. Όμως, σε μια εποχή δημοκρατικής συμμετοχής και δημοσιογραφίας πολιτών, ίσως στη βασιλεία του βασιλιά Καρόλου Γ’ θα γίνει πιο προφανές από ποτέ ότι η μοναρχία χρειάζεται τα media περισσότερο από ό,τι τα media χρειάζονται τη μοναρχία».