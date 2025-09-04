Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έσβησε κάθε ίχνος DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν

Μετά τη συνάντηση του Κιμ Γιονγκ Ουν με τον Πούτιν, Βορειοκορεάτες αξιωματούχοι καθάρισαν σχολαστικά όλα τα αντικείμενα που άγγιξε ο ηγέτης τους. Και υπάρχει λόγος.

Μετά τη συνάντηση του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο, μέλη του βορειοκορεατικού προσωπικού καθάρισαν σχολαστικά όλα τα αντικείμενα που είχε αγγίξει ο Κιμ. Και φαίνεται να υπάρχει σοβαρός λόγος γι’ αυτό.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μέρος ενός ευρύτερου συνόλου μέτρων ασφαλείας με στόχο την αποτροπή ξένων κατασκόπων.

Παρά την εμφάνιση μιας αναπτυσσόμενης φιλίας μεταξύ Κιμ και Πούτιν, ένα βίντεο αποκάλυψε τα ασυνήθιστα μέτρα του απομονωμένου κράτους για την απόκρυψη οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με την υγεία του ηγέτη του.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Telegram, ο δημοσιογράφος του Κρεμλίνου, Αλεξάντερ Γιουνασέφ, μοιράστηκε ένα βίντεο που δείχνει δύο μέλη του προσωπικού του Κιμ να καθαρίζουν σχολαστικά την αίθουσα στην κινεζική πρωτεύουσα όπου συναντήθηκαν ο Κιμ και ο Πούτιν για πάνω από δύο ώρες. Η πλάτη και τα μπράτσα της καρέκλας σκουπίστηκαν, ενώ καθαρίστηκε και το τραπεζάκι του καφέ δίπλα στην καρέκλα του Κιμ. Αφαιρέθηκε, επίσης, το ποτήρι του.

«Μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων, το προσωπικό που συνόδευε τον επικεφαλής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας κατέστρεψε προσεκτικά όλα τα ίχνη της παρουσίας του Κιμ», ανέφερε ο δημοσιογράφος. Μετά τις συνομιλίες, ο Κιμ και ο Πούτιν πήγαν για τσάι και αποχαιρέτησαν ο ένας τον άλλον θερμά.

Απόκρυψη πληροφοριών για την υγεία

Όπως και σε προηγούμενα ταξίδια του στο εξωτερικό, ο Κιμ έφερε τη δική του τουαλέτα στο χαρακτηριστικό πράσινο τρένο που τον μετέφερε στο Πεκίνο, προκειμένου να κρύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υγεία του, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιαπωνικής εφημερίδας Nikkei, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, αυτά τα μέτρα αποτελούν πάγιο πρωτόκολλο από την εποχή του πατέρα του Κιμ, Κιμ Γιονγκ Ιλ, όπως εξηγεί ο Μάικλ Μάντεν, ειδικός σε θέματα ηγεσίας της Βόρειας Κορέας στο Κέντρο Στίμσον των ΗΠΑ.

«Η ειδική τουαλέτα και οι απαραίτητες σακούλες απορριμμάτων, αποβλήτων και αποτσίγαρων χρησιμεύουν ώστε μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών, ακόμη και μια φιλική, να μην αποκτήσει δείγμα και να το αναλύσει», δήλωσε ο Μάντεν.

«Μια τέτοια ανάλυση θα μπορούσε να αποκαλύψει πληροφορίες για τυχόν ιατρικές παθήσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν, συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων από τρίχες και κύτταρα του δέρματος».

Ιστορικό… προσεκτικών κινήσεων

Το 2019, μετά από τη σύνοδο κορυφής στο Ανόι με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φρουροί του Κιμ εθεάθησαν να αποκλείουν τον όροφο του ξενοδοχείου του για να καθαρίσουν το δωμάτιο για ώρες, απομακρύνοντας διάφορα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του στρώματος.

Το 2018, στη συνάντησή του με τον τότε πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Μουν Τζε-ιν, οι φρουροί ασφαλείας του Κιμ ψέκασαν με απολυμαντικό μια καρέκλα και ένα γραφείο, σκουπίζοντάς τα πριν ο Κιμ καθίσει.

Ακόμη, πριν καθίσει σε άλλη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν το 2023, η ομάδα ασφαλείας του σκούπισε την καρέκλα του με απολυμαντικό και την έλεγξε ενδελεχώς για να βεβαιωθεί ότι ήταν ασφαλής, με έναν από τους φρουρούς να χρησιμοποιεί ανιχνευτή μετάλλων για να σαρώσει το κάθισμα, όπως έδειξαν βίντεο.