Ο ένθερμος αποχαιρετισμός Πούτιν-Κιμ και η πρόσκληση για επίσκεψη στην Μόσχα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προσκάλεσε σήμερα τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία μετά τις συνομιλίες που είχε μαζί του στο Πεκίνο, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο.

«Θα ειδωθούμε σύντομα», είπε ο Κιμ μέσω διερμηνέα, αγκαλιάζοντας τον Πούτιν για να τον αποχαιρετίσει μετά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο ηγέτες στην κινεζική πρωτεύουσα, οι οποίες διήρκεσαν δυόμισι ώρες.

«Σε περιμένουμε, έλα να μας επισκεφθείς», απάντησε ο Πούτιν.

Ο Κιμ είχε νωρίτερα δεσμευτεί για την πλήρη υποστήριξή του στον Πούτιν, υποσχόμενος να κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τη Μόσχα, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε ευχαριστήσει την Πιονγκγιάνγκ για την αποστολή στρατιωτών για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας κατά των δυνάμεων της Ουκρανίας.