Ο Λευκός Οίκος απειλεί με μαζικές απολύσεις σε περίπτωση shutdown

Μόνιμες περικοπές προσωπικού προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ εν όψει της συνεδρίασης του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Απόπειρα εκφοβισμού καταγγέλλει η αντιπολίτευση.

Ο Λευκός Οίκος, μέσω του Γραφείου Προϋπολογισμού (OMB), ζητά από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να καταρτίσουν σχέδια για μαζικές απολύσεις σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με σαφείς οδηγίες να στοχοποιηθούν προγράμματα που δεν είναι νομικά υποχρεωτικό να συνεχιστούν.

Η οδηγία, που περιγράφεται σε υπηρεσιακό σημείωμα του OMB προς τις υπηρεσίες και αποκαλύφθηκε από το CNN, συνιστά απότομη απομάκρυνση από τον τρόπο που η κυβέρνηση έχει χειριστεί αντίστοιχα σενάρια στο παρελθόν—και αποτελεί επίσης κλιμάκωση από πλευράς της εν μέσω αντιπαράθεσης με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο για τη χρηματοδότηση.

Στο σχετικό υπόμνημα, που δημοσίευσε πρώτο το Politico, το OMB καλεί τις υπηρεσίες να εντοπίσουν προγράμματα των οποίων τα κονδύλια λήγουν αν το Κογκρέσο δεν τηρήσει την προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου να εγκρίνει νέο προϋπολογισμό, και δεν διαθέτουν εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα πρέπει να αποτελέσουν στόχο για εκτεταμένες μειώσεις προσωπικού (reductions in force), που ενδέχεται να οδηγήσουν σε μόνιμη κατάργηση θέσεων «μη συμβατών» με τις προτεραιότητες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Ελπίζουμε οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο να μην προκαλέσουν διακοπή λειτουργίας και τα παραπάνω βήματα να μην καταστούν αναγκαία», αναφέρει το OMB.

Εκπρόσωπος του Γραφείου αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τι είναι το “government shutdown” στις ΗΠΑ; Στις ΗΠΑ το ομοσπονδιακό οικονομικό έτος λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Αν μέχρι τότε το Κογκρέσο δεν ψηφίσει νέο προϋπολογισμό ή μια προσωρινή παράταση χρηματοδότησης (continuing resolution), «παγώνουν» οι πιστώσεις και ξεκινά μερική αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οι «μη κρίσιμες» υπηρεσίες σταματούν, πολλοί υπάλληλοι τίθενται σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών, ενώ οι «καίριες» λειτουργίες (ασφάλεια, στρατός, υγεία έκτακτης ανάγκης) συνεχίζονται. Όσο διαρκεί το shutdown, καθυστερούν πληρωμές/εξυπηρέτηση και προγράμματα χωρίς εναλλακτική χρηματοδότηση κινδυνεύουν με περικοπές ή κατάργηση. Το ιδιαίτερο όμως είναι η απειλή για μόνιμες περικοπές προσωπικού που προωθεί η πλευρά Τραμπ, καθώς μιλά για μόνιμη κατάργηση θέσεων σε προγράμματα χωρίς εναλλακτική χρηματοδότηση, κάτι που δεν είναι η συνήθης πρακτική σε shutdowns.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, χαρακτήρισε το έγγραφο ως “απόπειρα εκφοβισμού”.

“Ο Ντόναλντ Τραμπ απολύει ομοσπονδιακούς υπαλλήλους από την πρώτη μέρα—όχι για να κυβερνήσει, αλλά για να φοβίσει”, ανέφερε σε δήλωσή του το βράδυ της Τετάρτης.

“Δεν είναι κάτι καινούργιο και δεν έχει καμία σχέση με τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης. Αυτές οι αχρείαστες απολύσεις είτε θα ανατραπούν στα δικαστήρια είτε η κυβέρνηση θα ξαναπροσλάβει τους εργαζόμενους, όπως έκανε μέχρι και σήμερα”, πρόσθεσε.

Όπως επισημαίνει το σχετικό δημοσίευμα του CNN, η εν λόγω απειλή Τραμπ για μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα αναμένεται να οξύνει περαιτέρω το κομματικό μπρα ντε φερ την επόμενη εβδομάδα.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν μια σειρά όρων για να αποφευχθεί η αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έως τον Νοέμβριο — με βασικό αίτημα την παράταση των ενισχυμένων ομοσπονδιακών επιδοτήσεων για την ασφάλιση υγείας μέσω του Obamacare (Affordable Care Act), οι οποίες λήγουν στο τέλος του έτους.

Ο Λευκός Οίκος και οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο απορρίπτουν προς το παρόν αυτά τα αιτήματα και ζητούν μια «καθαρή» παράταση χρηματοδότησης, δηλαδή χωρίς πρόσθετους όρους (continuing resolution). Ο Τραμπ, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με την ηγεσία των Δημοκρατικών για το χρηματοδοτικό αδιέξοδο, απορρίπτοντας συνολικά τις απαιτήσεις τους.

Το υπόμνημα του OMB την Τετάρτη σκλήρυνε τη στάση αυτή, χαρακτηρίζοντας «παράλογη» τη θέση των Δημοκρατικών και ξεκαθαρίζοντας ότι, σε περίπτωση shutdown, θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση «βασικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης Τραμπ».

Παράλληλα, το OMB προειδοποιεί πως ο σχεδιασμός για μαζικές απολύσεις σε άλλους τομείς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα προχωρήσει, εκτός αν οι Δημοκρατικοί αποδεχθούν τη γραμμή του Λευκού Οίκου και ψηφίσουν την «καθαρή» παράταση χρηματοδότησης.