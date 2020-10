Ο Μπόρατ, ο Τζιουλιάνι, η "ανήλικη κόρη" και το χέρι στο παντελόνι

Το "Borat Subsequent Moviefilm", που όπως λέει και ο τίτλος του είναι η συνέχεια του "Borat", ήταν δεδομένο πως θα προκαλούσε αίσθηση. Η ταινία που ο κανονικός της τίτλος είναι "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan", κάνει πρεμιέρα στο Amazon Primeστις 23 Οκτωβρίου και δημιούργησε ήδη μπελάδες για τον δικηγόρο και σύμβουλο του Τραμπ και πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Sacha Baron Cohen αλλά και η ηθοποιός Maria Bakalova, η οποία υποδύεται την κόρη του Borat. Σύμφωνα με τον Guardian, η νεαρή "παγιδεύει" τον Τζιουλιάνι προσποιούμενη τη συντηρητική δημοσιογράφο. Στα πλάνα της ταινίας, ο πρώην δήμαρχος καταγράφεται να αγγίζει το παντελόνι του και να οδεύει προς τα γεννητικά του όργανα, την ώρα που είναι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, μπροστά στη Bakalova.

Οι δυο τους βρέθηκαν σε μια σουίτα ξενοδοχείου μετά από πρόταση της ηθοποιού, για μια δήθεν συνέντευξη. Το δωμάτιο ήταν ωστόσο γεμάτο με κρυφές κάμερες. Ο 76χρονος πρώην δήμαρχος καταγράφεται να αφαιρεί το μικρόφωνό του, και να ανοίγει το παντελόνι του. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ο ίδιος ο Borat ο οποίος φωνάζει "είναι μόλις 15. Πολύ μεγάλη για εσένα".

Τον Ιούλιο, ο Τζουλιάνι είχε αναφερθεί στο περιστατικό ωστόσο δε σχολίασε τη σκηνή, όπου ο ίδιος ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι.

"Μπήκε μέσα τρέχοντας, φορώντας ένα τρανσεξουαλικό ροζ ρούχο, σαν ροζ μπικίνι με δαντέλα. Είχε μούσια, γυμνά πόδια, δεν θα τον έλεγα ελκυστικό", έλεγε τότε στο Page Six της New York Post. Ο 76χρονος δεν αναγνώρισε τον Κοέν και κάλεσε την αστυνομία.

Πλέον ο Τζιουλιάνι επανήλθε με tweets αναφέροντας πως το βίντεο του Borat ήταν "μια κατασκευή" εις βάρος του. "Έσκυψα για να φτιάξω το πουκάμισό μου αφού αφαίρεσα το μικρόφωνο και τον εξοπλισμό ηχογράφησης. Καμία στιγμή, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ή μετά από αυτή, δεν ήταν ακατάλληλη. Αν ο Sacha Baron Cohen υπονοεί κάτι τέτοιο, τότε είναι ένας απόλυτος ψεύτης", έγραψε ο ίδιος.

Σε δεύτερο tweet, ανέφερε πως "η NY Post μεταδίδει σήμερα πως φαίνεται υπερβολικό, σαν να έχει υποστεί επεξεργασία". Μόλις συνειδητοποίησα πως το είχαν στήσει εις βάρος μου, κάλεσα την αστυνομία". Στη συνέχεια ο Τζιουλιάνι έδωσε και πολιτική χροιά στο επεισόδιο, αναφέροντας πως με αυτό τον τρόπο ο Κοέν του επιτέθηκε γιατί ο ίδιος προσπαθεί να αναδείξει τη διαφθορά του Μπάιντεν και της οικογένειάς του, για λογαριασμό του Τραμπ.

Ανακοίνωσε δε, πως ετοιμάζει αποκαλύψεις για τον Μπάιντεν και τους συνεργάτες του, τις οποίες όπως ισχυρίζεται ο Τζιουλιάνι, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών δεν θα μπορούσε να διαψεύσει.

Πάντως ο Τζιουλιάνι δήλωνε στο Page Six πως... εκτιμά τη δουλειά του Borat και πως του άρεσε η πρώτη ταινία που αφορούσε το Καζακστάν. Μάλιστα, επαναλάμβανε με προφορά Μπόρατ την ατάκα από την ταινία: "She is my sister. She is number four prostitute in all of Kazakhstan", αναφέροντας πως βρήκε την εν λόγω ατάκα ιδιαιτέρως "αστεία".

Σε ο,τι αφορά την ηλικία της νεαρής πρωταγωνίστριας, σύμφωνα με το IMDb, η Bakalova, είναι 24 ετών. Γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1996, στο Burgas της Βουλγαρίας. Στο τρέιλερ της ταινίας αναφέρεται πως πρωταγωνιστεί ο Sacha Baron Cohen και η Irina Nowak. Ωστόσο, το όνομα Irina Nowak δεν υφίσταται ως επαγγελματίας ηθοποιός και αποτελεί ακόμη μια "τρολιά" του Κοέν. Στην ταινία η Bakalova είναι η 15χρονη κόρη του Μπόρατ, "η πιο μεγάλη σε ηλικία άγαμη νύφη του Καζακστάν".

Προς υπεράσπιση του Τζιουλιάνι, πολλοί οπαδοί των Ρεπουμπλικανών ανάρτησαν στα social media την πραγματική ηλικία της ηθοποιού, κάτι που φυσικά δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο πρώην δήμαρχος δεν σχολίασε το περιεχόμενο των συνομιλιών του με τη νεαρή πριν φτάσουμε στην επίμαχη σκηνή του κρεβατιού.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως η πλευρά Τζιουλιάνι απέφυγε να σχολιάσει το δημοσίευμα του Guardian για την σκηνή που μεγάλωσε τον "μύθο" της ταινίας.

Η νέα ταινία του Κοέν ξεδιπλώνει μια μεγάλη αντιφασιστική ατζέντα. Ο ίδιος αποκάλυψε πως για να γυρίσει την ταινία του έζησε μαζί με δύο συνωμοσιολόγους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε συνέντευξή του δήλωνε πως "είναι απλοί άνθρωποι και καλοί, που τρέφονται όμως με τα ψέματα. Είναι εντελώς διαφορετικοί από τους πολιτικούς που υποκινούνται από τη δύναμή τους, καθώς συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να διασπείρουν το φόβο διαδίδοντας ψέματα μέσα από την πιο αποτελεσματική μηχανή προπαγάνδας της ιστορίας".

Ακόμη δήλωνε απαισιόδοξος για την Αμερική του σήμερα, η οποία "διολισθαίνει στο να είναι μια δημοκρατία μόνο κατ' όνομα, σαν τη Ρωσία ή την Τουρκία".

