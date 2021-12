Ο ΟJ Σίμπσον είναι πια ένας "εντελώς ελεύθερος" άνθρωπος

Ανήμερα της συμπλήρωσης 25 χρόνων από τη δολοφονία της γυναίκας του, Νικόλ Μπράουν και του φίλου της, Ρον Γκόλντμαν ο OJ Σίμπσον έκανε ντεμπούτο στο Twitter. Είχε ποστάρει ένα βίντεο στο οποίο έλεγε πως “έχω λίγη δουλειά να κάνω ακόμα”. Αρχικά ουδείς ήταν βέβαιος πως ο λογαριασμός ήταν όντως, του πρώην παίκτη του NFL που έγινε πρωταγωνιστής μιας εκ των πιο προβεβλημένων και πολύκροτων δικών στις ΗΠΑ.

Όπως είπε ο δικηγόρος του “τον δημιούργησε για να μιλάει απευθείας με το online κοινό του, σαν τον Πρόεδρο Τραμπ. Eπιτέλους έχει το μέσο για να διευκρινίσει πολλές ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις και φήμες που τον αφορούν και κυκλοφορούν πολλά χρόνια”.

Ο Σίμπσον είχε αθωωθεί το 1995 και είχε διχάσει τη χώρα. Αργότερα έγραψε βιβλίο για το συμβάν και επέλεξε τον τίτλο “If I Did It” (2006) που η οικογένεια ενός εκ των θυμάτων του άλλαξε, μέσω δικαστικού αγώνα, σε “If I Did it: Confessions of the Killer”. Στο μεσοδιάστημα, ο πρωταγωνιστής έδωσε συνέντευξη -για την προώθηση του έργου του- στην οποία αφηγήθηκε 'υποθετικά' τα γεγονότα, παρέχοντας πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πίστεψαν πως επρόκειτο για ομολογία (είχε γίνει και τρεντ το #DidOJConfess).

Για την ιστορία, ο Σίμπσον είχε κριθεί υπόλογος από αστικό δικαστήριο και κλήθηκε να καταβάλει το ποσό των 33.5 εκατομμυρίων δολαρίων, στην οικογένεια του Γκόλντμαν, το Γενάρη του 2018. Είχε μόλις αποφυλακιστεί, μετά την καταδίκη του για άλλες κατηγορίες. Από το 1999 έως το 2004 είχε απασχολήσει τη δικαιοσύνη για θέματα όπως φοροδιαφυγή, επίθεση, συμμετοχή σε διακίνηση ναρκωτικών και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για να κλέβει σήμα αναμεταδοτών.

Το 2007 συνελήφθη και ως ύποπτος για ηγετικό ρόλο σε ληστεία, απαγωγή και επίθεση που έκαναν πέντε άνδρες, στο Λας Βέγκας. Είπε πως μαζί με φίλους του προσπάθησαν να πάρουν πίσω αναμνηστικά που του άνηκαν, από δωμάτιο ξενοδοχείου όπου τα κρατούσαν δυο dealers αθλητικών ειδών. Και αυτή η δίκη είχε πολλές διακυμάνσεις, πριν την καταδίκη του (στις 5/12 του 2008) σε 33 χρόνια φυλάκισης. Είχε δικαίωμα να κάνει αίτηση για αποφυλάκιση το 2017. Τον Ιούλιο του 2013 'διεγράφησαν' κάποιες από τις καταδίκες του, λόγω καλής συμπεριφοράς και στην αίτηση για αποφυλάκιση (20/7 του 2017) το συμβούλιο αποφάσισε να την εγκρίνει.

Τέσσερις μήνες μετά πέρασε την έξοδο από το σωφρονιστικό κέντρο Lovelock. Ήταν με αναστολή. Έκτοτε ζει σε περιφρουρημένη κοινότητα του Λας Βέγκας “όπου παίζει γκολφ συχνά και απασχολείται με το Twitter, όπου εκφέρει απόψεις για το κολέγιο και τα επαγγελματικά σπορ”. Σε συνέντευξη που έδωσε το 2019 στο Associated Press είχε πει πως “η ζωή είναι μια χαρά”.

Από την πρώτη μέρα του Δεκέμβρη ζει ως πραγματικά, ελεύθερος άνθρωπος, καθώς η επιτροπή της Νεβάδα που ασχολείται με τις υπό όρους αποφυλακίσεις, αποφάσισε να 'σβήσει' ό,τι υπόλοιπο είχε ο Σίμπσον “λόγω καλής συμπεριφοράς”. Η απαλλαγή του είχε προγραμματιστεί για τις 9/2 του 2022, με το συμβούλιο να επιλέγει να την επισπεύσει.

