Ο πρόεδρος του UFC, Ντέινα Ουάιτ "δέχεται ό,τι και αν του πεις", μετά τα χαστούκια στη σύζυγο του σε κλαμπ

O Dana White είναι ο κύριος λόγος που το Ultimate Fighting Championship (UFC) έγινε επιχείρηση δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για την ακρίβεια, έγινε το πέμπτο μεγαλύτερο αθλητικό brand του πλανήτη -πίσω από κολοσσούς αθλητικών ειδών.

Ο επικεφαλής της 'μηχανής κοπής δολαρίων' με αντικείμενο τις μεικτές πολεμικές τέχνες (το 2001 είχε δώσει 2 εκατομμύρια δολάρια για να κάνει το UFC δικό του και σήμερα αξίζει πάνω από 4 δισεκατομμύρια) είναι και υποστηρικτής του Donald Trump, με τον οποίον διατηρεί και προσωπικές σχέσεις.

ADVERTISING

O 53χρονος είναι παντρεμένος με τον παιδικό του έρωτα (Anne Stella) από το 1996. Έχουν αποκτήσει και 3 παιδιά. Η Anne αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και κάνει ό,τι μπορεί να κρατά μακριά από αυτά τους γιους και την κόρη του ζευγαριού.

Την Πρωτοχρονιά έγινε η εξαίρεση του κανόνα, καθώς η Anne ακολούθησε τον σύζυγο της σε nightclub όπου υποδέχθηκαν το 2023. 'Έκλεισαν' μια περιοχή VIP και πέρασαν το βράδυ παρέα με φίλους.

Δυστυχώς για τον White -και την Anne- υπήρχε ορατότητα από το γενικό πληθυσμό που είδε τη γυναίκα να λέει κάτι στο αυτί του συζύγου της πριν τον χαστουκίσει κι εκείνον να απαντά με τον ίδιο τρόπο, πριν τους χωρίσουν οι ψυχραιμότεροι.

"Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αξίζω ό,τι και αν πείτε"

Ο White ζήτησε συγγνώμη και ομολόγησε πως δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την πράξη του.

“Με έχετε ακούσει να λέω όλα αυτά τα χρόνια πως δεν υπάρχει ποτέ δικαιολογία για έναν άνδρα που ακουμπά το χέρι του σε μια γυναίκα. Η γυναίκα μου και εγώ είμαστε παντρεμένοι για σχεδόν 30 χρόνια. Γνωριζόμαστε από 12 χρονών. Προφανώς έχουμε περάσει κάποια προβλήματα. Έχουμε τρία παιδιά.

Αυτή είναι μια από αυτές τις φρικτές καταστάσεις. Ντρέπομαι. Είναι ωστόσο, μια από τις καταστάσεις που μας κάνουν να ανησυχούμε περισσότερο για τα παιδιά μας. Έχουμε τρία παιδιά και προφανώς τους δείξαμε το βίντεο που έγινε viral. Ακολούθως επικεντρωθήκαμε στην οικογένεια μας.

Κυριολεκτικά δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ήταν κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η πρώτη φορά που συνέβη. Οι άνθρωποι θα πουν ό,τι είναι να πουν. It is what it is. Αξίζω ό,τι και αν πουν".

Η Anne είπε ό,τι και ο σύζυγος της: πως το ζευγάρι είναι παντρεμένο 30 χρόνια “και αυτό που έγινε δεν έχει σχέση με τον χαρακτήρα του Dana. Τίποτα όμοιο δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Δυστυχώς, είχαμε πιει και οι δύο πολύ αλκοόλ και τα πράγματα βγήκαν εκτός ελέγχου και για τις δυο πλευρές. Μιλήσαμε ως οικογένεια και ζητήσαμε συγγνώμη ο ένας από τον άλλον. Ελπίζω να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή, για χάρη των παιδιών μας”.

Ο White συχνά μπερδεύεται

Για την ιστορία,

έρευνα που είχε κάνει η HBO Real Sports το 2015, είχε ενημερώσει πως οι μαχητές των mixed martial arts έχουν υψηλό ποσοστό συλλήψεων για ενδοοικογενειακή βία (750 ανά 100.000) . Είναι το διπλάσιο εν συγκρίσει με το γενικό πληθυσμό των ΗΠΑ (360 ανά 100.000).

. Είναι το διπλάσιο εν συγκρίσει με το γενικό πληθυσμό των ΗΠΑ (360 ανά 100.000). το UFC διακόπτει τις συνεργασίες με όποιον καταδικάζεται για το όποιο αδίκημα . Άπαξ και καταπέσουν οι κατηγορίες, επανενεργοποιεί τα συμβόλαια. Αν τώρα, αποδειχθεί πως όντως έχει γίνει κάτι το παράνομο, τα ξανατερματίζει.

. Άπαξ και καταπέσουν οι κατηγορίες, επανενεργοποιεί τα συμβόλαια. Αν τώρα, αποδειχθεί πως όντως έχει γίνει κάτι το παράνομο, τα ξανατερματίζει. ως 'αφεντικό' ο White οφείλει να καταδικάζει σχετικά περιστατικά. Συχνά όμως, μπερδεύεται.

κατ΄αρχάς, είχε έδωσε συμβόλαιο στον Greg Hardy για να αγωνιστεί στο UFC. Ο πρώην παίκτης του NFL είχε καταδικαστεί για τη σωματική κακοποίηση της πρώην συντρόφου του -την οποία απειλούσε πως θα σκοτώσει, βάζοντας όπλο στον κρόταφο της.

για να αγωνιστεί στο UFC. Ο πρώην παίκτης του NFL είχε καταδικαστεί για τη σωματική κακοποίηση της πρώην συντρόφου του -την οποία απειλούσε πως θα σκοτώσει, βάζοντας όπλο στον κρόταφο της. αφότου άκουσε τα εξ αμάξης, κάλεσε στο UFC τη Rachael Ostovich, η οποία νωρίτερα είχε νοσηλευτεί με διαλυμένο ζυγωματικό έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από τον άνδρα της.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις