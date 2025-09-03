Ο Τραμπ απειλεί τον Πούτιν για την Ουκρανία: “Θα δείτε να γίνονται πράγματα”

Αυστηρή προειδοποίηση απηύθυνε εκ νέου στον Πούτιν ο Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ δυσαρεστηθούν με τις αποφάσεις του για την Ουκρανία.

“Θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν” εάν δεν αρέσουν στις ΗΠΑ οι αποφάσεις του Πούτιν για την Ουκρανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει στις αυστηρές προειδοποιήσεις προς τον Ρώσο πρόεδρο, μόλις μια ημέρα αφότου δήλωσε απογοητευμένος από την στάση του.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να ενοχλήθηκε όταν δημοσιογράφος υπαινίχθηκε ότι δεν έχει προχωρήσει σε ενέργειες μετά τις προειδοποιήσεις του προς τον Πούτιν: «Πώς το ξέρετε αυτό; Πώς ξέρετε ότι δεν υπάρχει δράση; Σοβαρά;», απάντησε.

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μήνυμά του προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, ο Τραμπ απάντησε:

«Δεν έχω μήνυμα προς τον πρόεδρο Πούτιν, εκείνος ξέρει πολύ καλά ποια είναι η στάση μου.

Θα πάρει μια απόφαση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο· όποια κι αν είναι αυτή, είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι είτε δυσαρεστημένοι, και αν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε να συμβαίνουν πράγματα».

Τραμπ: “Πρέπει να πάψουν να σκοτώνουν όλες αυτές τις ψυχές”

Ο Τραμπ δήλωσε πως «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώνονται κάθε εβδομάδα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Όταν ρωτήθηκε τι σκοπεύει να κάνει για να τερματίσει τον πόλεμο, απάντησε ότι θα μιλήσει με «εκείνον πολύ σύντομα, και τότε θα ξέρω σε μεγάλο βαθμό τι πρόκειται να κάνουμε».

Δεν ήταν ξεκάθαρο αν εννοούσε τον Πούτιν, τον Ζελένσκι ή τον Ναβρότσκι, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από δημοσιογράφο που τον ρώτησε απεγνωσμένα «μα με ποιον;».

«Έχουμε λάβει πολύ ισχυρά μέτρα, όπως ξέρετε, και με άλλους τρόπους έχουμε προχωρήσει σε πολύ ισχυρές ενέργειες, αλλά θα μιλήσω μαζί του τις επόμενες ημέρες και θα δούμε», είπε.

Πρόσθεσε ότι δεν είναι «ευχαριστημένος» με τον αριθμό των νεκρών κάθε εβδομάδα.

«Είναι ανθρώπινες ψυχές, έχουν γονείς. Αποχαιρετούν τους γονείς τους και εκείνοι δεν τους ξαναβλέπουν ποτέ… Θέλω να το δω να σταματάει τώρα», είπε.

Στη συνέχεια κατηγόρησε τον Μπάιντεν για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λέγοντας:

«Ένας μεγάλος λόγος που ξέσπασε αυτός ο πόλεμος καθόταν ακριβώς σε αυτές τις καρέκλες, ειδικά σε αυτήν εδώ».

Κατέληξε λέγοντας ότι θεωρούσε πως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν θα ήταν δύσκολο να τερματιστεί, και «θα ήταν περίπου στη μέση της δυσκολίας, ίσως από τις πιο εύκολες», αλλά πρόσθεσε:

«Με τον πόλεμο ποτέ δεν ξέρεις. Ο πόλεμος είναι περίπλοκος και επικίνδυνος και τι χάος, τι ματωμένο χάος. Θα τελειώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αλλά πρέπει να σταματήσουν να σκοτώνουν όλες αυτές τις ψυχές».

Επιπλέον, ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στην Πολωνία και ότι είναι έτοιμος να αυξήσει τον αριθμό των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Πολωνία αν του ζητηθεί.

Πούτιν: Είμαι έτοιμος για συνάντηση με Ζελένσκι εάν έρθει στη Μόσχα

Οι δηλώσεις Τραμπ ήρθαν λίγα μόλις λεπτά αφότου ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Μόσχα.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Reuters, πρόσθεσε ότι μένει να φανεί αν μια τέτοια συνάντηση θα ήταν ωφέλιμη.

Μιλώντας στην Κίνα, στο τέλος της επίσκεψής του εκεί, ο Πούτιν είπε ότι ήταν πάντα ανοιχτός σε συνάντηση με τον Ζελένσκι, αλλά επανέλαβε την πάγια θέση του Κρεμλίνου ότι μια τέτοια συνάντηση πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη εκ των προτέρων και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

«Όσον αφορά μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, ποτέ δεν απέκλεισα την πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης. Αλλά υπάρχει κάποιο νόημα; Ας δούμε», ανέφερε ο Πούτιν.

Ωστόσο, λίγο αργότερα το Κίεβο απάντησε χαρακτηρίζοντας την πρόταση Πούτιν “απαράδεκτη”.