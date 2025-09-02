Ουκρανία: Διπλωματικό αδιέξοδο βλέπει ο Τραμπ – “Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Πούτιν”

Απογοητευμένος από την στάση του Τραμπ δηλώνει ο Πούτιν, καθώς βλέπει τις ελπίδες για ειρήνη στην Ουκρανία να λιγοστεύουν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ελπίσει ότι η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα θα βοηθούσε να ξεκινήσει επιτέλους η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ωστόσο, καμία συμφωνία ή επόμενη συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί από τότε, με τη Ρωσία να συνεχίζει τις φονικές αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Μόνο την περασμένη εβδομάδα, δεκάδες σκοτώθηκαν στο Κίεβο ύστερα από μια νύχτα επιθέσεων με drones.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος μαζί του – το ξέρει. Έχουμε πολύ καλή σχέση», είπε ο Τραμπ στην εκπομπή Scott Jennings Radio Show.

«Πολύ απογοητευμένος. Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν. Δεν είναι Αμερικανοί που πεθαίνουν, αλλά Ρώσοι και Ουκρανοί, και είναι χιλιάδες».

Πρόσθεσε: «Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι πολύ απογοητευμένος από τον πρόεδρο Πούτιν. Θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τον κόσμο να ζει. Δεν είναι ζήτημα Ουκρανίας, είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζουν».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης πως δεν ανησυχεί «καθόλου» για τον σχηματισμό άξονα εναντίον των ΗΠΑ, που περιλαμβάνει Κίνα και Ρωσία, καθώς ο Σι Τζινπίνγκ φιλοξενεί στη Βέιζνγκ ηγέτες, ανάμεσά τους και τον Πούτιν.

Σημειώνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ εκφράζει την απογοήτευσή του προς τον Πούτιν. Ωστόσο, παρά τα σημάδια νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι μπορεί να επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία και στις χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο από αυτήν, σπάνια μετέτρεψε τα λόγια του σε πράξεις για να τιμωρήσει τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ελπίδα για ειρήνη στην Ουκρανία “πεθαίνει” ξανά

Μόλις δύο εβδομάδες πριν, μετά τις συναντήσεις Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και με τους ηγέτες της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων στον Λευκό Οίκο, υπήρχε ελπίδα για μια αναζωογονημένη διπλωματική διαδικασία για την Ουκρανία. Αυτή η ελπίδα όμως έχει πλέον σβήσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήλπιζε ότι οι συναντήσεις αυτές θα ακολουθούνταν από περαιτέρω βήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας συνάντησης μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Πούτιν όμως φαίνεται να έχει άλλες προθέσεις, κλιμακώνοντας τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες υποδέχτηκαν θετικά τις προσπάθειες Τραμπ να θέσει τις βάσεις για μια άμεση συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Υπήρξε κάποια πρόοδος σχετικά με τα δύο βασικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν για την ειρήνη: ανταλλαγές εδαφών και εγγυήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, είναι σαφές ότι ο Πούτιν δεν προτίθεται βραχυπρόθεσμα να τερματίσει τον πόλεμο.

Η γερμανική καγκελαρία συνόψισε το κλίμα μετά τις συναντήσεις με μια φράση: «Προετοιμαζόμαστε για έναν μακρύ πόλεμο στην Ουκρανία».

“Έτοιμοι” να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία δηλώνουν οι Ευρωπαίοι

Την ίδια ώρα, Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιβεβαιώσουν την Πέμπτη, στη συνάντηση που θα έχουν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ότι είναι «έτοιμοι» να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία και τώρα αναμένουν συγκεκριμένη «υποστήριξη» από τους Αμερικανούς, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

«Σε πολιτικό επίπεδο, το ουσιαστικό μήνυμα που θα δοθεί την Πέμπτη είναι, δεδομένης της προόδου των εργασιών που έχουν γίνει τώρα, ότι όχι μόνο είμαστε πρόθυμοι και ικανοί, αλλά ότι είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα», τόνισε ένας σύμβουλος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Αυτό που θα αναζητήσουμε την Πέμπτη είναι η επιβεβαίωση αυτού του μοντέλου: ότι η “Συμμαχία των Προθύμων” έχει πράγματι την υποστήριξη των Αμερικανών για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα συμπροεδρεύσουν την Πέμπτη στο Παρίσι, παρουσία και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε άλλη μια σύνοδο των χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία.

Η σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων», περίπου τριάντα χωρών (κυρίως ευρωπαϊκών) θα διεξαχθεί το πρωί με τηλεδιάσκεψη για τους ηγέτες που δεν θα βρίσκονται στη Γαλλία.

Αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσουν «οι εργασίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες» αλλά και «τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη στάση της Ρωσίας, η οποία επιμένει να αρνείται την ειρήνη.