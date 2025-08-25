Ο Τραμπ είπε ότι θα συναντηθεί “κάποια στιγμή” με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

«Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο προτού υποδεχθεί τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζάε-μιουνγκ στον Λευκό Οίκο.

«Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο προτού υποδεχθεί τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζάε-μιουνγκ στον Λευκό Οίκο, για μια συνάντηση που θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στην στρατηγική που θα ακολουθηθεί απέναντι στη Βόρεια Κορέα.