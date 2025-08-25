Τραμπ: Ο Πούτιν δεν θέλει να συναντήσει τον Ζελένσκι επειδή δεν τον συμπαθεί

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για το λόγο που ο Πούτιν δεν θέλει να συναντήσει τον Ζελένσκι και απάντησε “γιατί δεν τον συμπαθεί”. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα τερματισθεί ο πόλεμος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει συζητήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά είπε ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν τη χώρα.

Οι πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «μεγάλη προσωπική υπόθεση». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι έχει μιλήσει με τον Πούτιν μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο πριν μια εβδομάδα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα τερματισθεί ο πόλεμος .

«Πιστεύω ότι θα τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και ενώ το σχέδιό του να φέρει τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας κοντά στο ίδιο τραπέζι φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το γιατί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θέλει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή [ο Πούτιν] δεν τον συμπαθεί [τον Ζελένσκι]».

Βανς: Η Ρωσία έκανε “σημαντικές παραχωρήσεις”

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς υποστήριξε ότι η Μόσχα έκανε «σημαντικές παραχωρήσεις» στον Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, μετά τη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα.

Οι Δημοκρατικοί ωστόσο θεωρούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «κοροϊδεύει» τον Αμερικανό ομόλογό του και αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ο Βανς είπε ότι οι Ρώσοι, για πρώτη φορά εδώ και τρεισήμισι χρόνια, έκαναν «σημαντικές παραχωρήσεις» και ότι «θέλουν στην πραγματικότητα να είναι ευέλικτοι σε ορισμένες από τις βασικές διεκδικήσεις τους».

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Βανς, η Ρωσία «συζητά τι θα ήταν αναγκαίο να γίνει για να τελειώσει ο πόλεμος». «Φυσικά, δεν το έχουν καταφέρει ακόμη και ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, αλλά έχουμε εμπλακεί σε μια καλόπιστη διπλωματική διαδικασία», διαβεβαίωσε. Υπερασπίστηκε επίσης τον Τραμπ ο οποίος «προσπαθεί να εμπλακεί σε μια πολύ επιθετική, πολύ ενεργητική διπλωματία».

«Ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Ούτε της Ευρώπης, ούτε των ΗΠΑ και πιστεύουμε ότι ούτε η Ρωσία ή η Ουκρανία έχουν συμφέρον να συνεχιστεί», κατέληξε.

Παρά τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Τραμπ το τελευταίο διάστημα, οι θέσεις της Μόσχας και του Κιέβου μοιάζουν ασυμβίβαστες. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Κυριακή τις δυτικές χώρες ότι προσπαθούν να «εμποδίσουν» τις συνομιλίες, διαβεβαιώνοντας ότι ο Πούτιν «θέλει ειρήνη» και «σέβεται τον πρόεδρο Τραμπ επειδή υπερασπίζεται τα εθνικά, αμερικανικά συμφέροντα».

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Καλιφόρνιας Άνταμ Σιφ χαρακτήρισε ωστόσο «βετεράνο ψεύτη» τον Λαβρόφ, λέγοντας ότι οι Ρώσοι «κοροϊδεύουν τον πρόεδρο» των ΗΠΑ. Όταν ρωτήθηκε για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, επίσης στο NBC, ο Σιφ είπε ότι έχει «μπλοκαριστεί».