Ο Τραμπ επιτέθηκε στην Τούνμπεργκ και έλαβε “πληρωμένη” απάντηση

Με προσβλητικά σχόλια “κόσμησε” ο Ντόναλντ Τραμπ τη νεαρή Σουηδή ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ, μετά τις δηλώσεις της για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα. Τι του απάντησε.

Πληρωμένη απάντηση έδωσε η Σουηδή ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ, στον Ντόναλντ Τραμπτ, ο οποίος προχώρησε σε ιδιαίτερα προσβλητικές δηλώσεις εναντίον της, παραχωρώντας δηλώσεις σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, τη Δευτέρα (6/10), λίγες ώρες μετά την απέλαση της ακτιβίστριας και 170 ακόμα ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ.

“Αυτή (σ.σ. η Γκρέτα Τούνμπεργκ) δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Δεν ασχολείται πια με το περιβάλλον. Είναι δημιουργός προβλημάτων. Έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού. Νομίζω ότι θα έπρεπε να δει έναν γιατρό… Την έχετε δει ποτέ; Είναι νέος άνθρωπος. Είναι τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή… Δημιουργεί απλώς προβλήματα”, ανέφερε συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στους παραπάνω χαρακτηρισμούς λίγη ώρα μετά την άφιξη της Γκρέτας Τούνμπεργκ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τις δηλώσεις που πραγματοποίησε μιλώντας σε δημοσιογράφους.

“Θέλω να είμαι πολύ σαφής: διαπράττεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας, μια γενοκτονία που μεταδίδεται ζωντανά στα κινητά μας” είπε.

“Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Κανείς στο μέλλον δεν θα μπορέσει να πει ότι δεν το ήξερε. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα κράτη έχουν νομική υποχρέωση να αποτρέπουν τη γενοκτονία από το να συμβεί. Αυτό σημαίνει να ασκήσουν πραγματική πίεση και να σταματήσουν τις μεταφορές όπλων. Όμως δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο, ούτε το ελάχιστο από τις κυβερνήσεις μας [..] Δεν θα καταλάβω ποτέ πώς ο κόσμος αφήνει τους ανθρώπους στη Γάζα να λιμοκτονούν. Στόχος του στολίσκου είναι να αντιμετωπίσει την αποτυχία των κυβερνήσεών μας” τόνισε η ακτιβίστρια.

Η αιχμηρή απάντηση Τούνμπεργκ στον Τραμπ

Σήμερα, Τρίτη (7/10), η Σουηδή ακτιβίστρια αποφάσισε να μην αφήσει αναπάντητα τα προσβλητικά σχόλια του Τραμπ προς το πρόσωπό της και με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, του είπε:

“Άκουσα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, για άλλη μια φορά, εξέφρασε τις πολύ κολακευτικές του απόψεις για τον χαρακτήρα μου και εκτιμώ την ανησυχία του για την ψυχική μου υγεία. Στον Τραμπ: Θα δεχόμουν ευχαρίστως οποιεσδήποτε προτάσεις έχετε για να αντιμετωπίσω αυτά τα περίφημα “προβλήματα διαχείρισης θυμού”, καθώς – κρίνοντας από το εντυπωσιακό σας ιστορικό – φαίνεται πως πάσχετε κι εσείς από αυτά“.

Η χιουμοριστική αλλά και αιχμηρή απάντηση της Τούνμπεργκ έλαβε άμεσα θετική ανταπόκριση από τους ακολούθους της στο Instagram, συγκεντρώνοντας μέχρι στιγμής 40.000 likes και χιλιάδες υποστηρικτικά σχόλια.

“Φαίνεται ότι χτυπάς ευαίσθητη χορδή – συνέχισε την πίεση! Ευχαριστούμε που μας δίνεις ελπίδα για τις μελλοντικές γενιές!”, “Σε ευχαριστούμε”, “Έχεις πάθος, όχι πρόβλημα”, γράφουν μερικοί από όσους σχολίασαν.