Ο Τραμπ ετοιμάζεται να “ξηλώσει” το Πεντάγωνο – Η “μαύρη λίστα” της ομάδας του

Η ομάδα του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις ανωτέρων αξιωματικών του Πενταγώνου, σύμφωνα με το Reuters.

Μέλη του επιτελείου του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζουν μια λίστα ανώτερων αξιωματικών που θα απολυθούν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters που μετέφεραν δύο πηγές υπό καθεστώς ανωνυμίας, σε μια άνευ προηγουμένου αλλαγή φρουράς στο Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι σχεδιασμοί για τις απολύσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και ενδέχεται να αλλάξουν όσο διαμορφώνεται η νέα κυβέρνηση. Ωστόσο, μία από τις πηγές εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι εφικτή μια μαζική εκκαθάριση στο Πεντάγωνο.

Αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές αν ο ίδιος ο Τραμπ υποστηρίζει το σχέδιο, αν και στο παρελθόν είχε στραφεί εναντίον αξιωματούχων του στρατού που επέκριναν τη στάση του, ενώ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας αναφέρθηκε αρκετές φορές αρνητικά σε εκείνους που ευθύνονται για την ταραγμένη αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων το 2021 από το Αφγανιστάν.

Οι πηγές σημειώνουν ότι η επερχόμενη κυβέρνηση πιθανότατα θα επικεντρωθεί σε αξιωματικούς του στρατού των ΗΠΑ που θεωρούνται συνδεδεμένοι με τον Μαρκ Μάιλι, τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Στρατού των ΗΠΑ, ο οποίος πρόσφατα χαρακτήρισε τον Τραμπ «φασίστα μέχρι το κόκαλο».

«Όλοι οι αξιωματικοί που διορίστηκαν ή προωθήθηκαν από τον Μάιλι θα φύγουν», συμπεριλαμβανομένων των αρχηγών του Στρατού, του Ναυτικού, των Πεζοναυτών, της Πολεμικής Αεροπορίας, της Εθνικής Φρουράς και του Διαστημικού Σώματος.

Σύμφωνα με την πρώτη πηγή του Reuters, μεταξύ των στελεχών προς απόταξη θα είναι και ο Σι Κιου Μπράουν, ο διάδοχος του Μάιλι, για του οποίου την επαγγελματική επάρκεια άφησε αιχμές ο «εκλεκτός» του Τραμπ για το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Αμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

«Ανέλαβε αυτή τη θέση λόγω του χρώματος του δέρματός του; Ή για τις ικανότητές του; Δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά πάντα θα αμφιβάλλουμε – κάτι που εκ πρώτης όψεως φαίνεται άδικο για το Σι Κιου (σ.σ. Μπράουν). Αλλά, δεδομένου ότι έχει αναδείξει το χαρτί της φυλής ως ένα από τα μεγαλύτερα διαπιστευτήριά του, δεν έχει και μεγάλη σημασία» έχει αναφέρει στο βιβλίο του ο Χέγκσεθ.

Εντούτοις, πολλοί νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ βλέπουν με ανησυχία μια τόσο μεγάλη ανατροπή, λέγοντας ότι θα ήταν περιττή και επικίνδυνη σε μια εποχή παγκόσμιας αναταραχής με τους πολέμους να μαίνονται στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Η αποκάλυψη των σχεδίων για την απομάκρυνση ανώτερων ηγετών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έρχεται μία μέρα μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για την επιλογή του Πιτ Χέγκσεθ ως υπουργού Άμυνας. Ο Χέγκσεθ, σχολιαστής του Fox News και βετεράνος, έχει δηλώσει την πρόθεσή του να «καθαρίσει το τοπίο» στο Πεντάγωνο.

«Ο επόμενος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να αναδιαμορφώσει ριζικά την ανώτερη ηγεσία του Πενταγώνου, ώστε να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και να νικήσουμε τους εχθρούς μας. Πολλοί άνθρωποι πρέπει να απολυθούν», αναφέρει ο Χέγκσεθ στο βιβλίο του το 2024, «The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free».

Οι πηγές του ειδησεογραφικού πρακτορείου πάντως, τόνισαν ότι θα ήταν δύσκολο γραφειοκρατικά να απολυθούν και να αντικατασταθούν μαζικά μια μεγάλη μερίδα ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων, αν και το επιτελείο του Τραμπ πολλές φορές έχει δείξει αποφασισμένο να καταπολεμήσει οτιδήποτε αντιλαμβάνεται ως γραφειοκρατικό εμπόδιο.