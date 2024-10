Ο Τραμπ έβαλε στο ρινγκ της πολιτικής Hogan και Undertaker και έχει σοβαρό λόγο

Ο Τραμπ κάνει εμφανίσεις στα podcast πρώην παλαιστών του WWE και έχει πολύ συγκεκριμένο στρατηγικό λόγο.

Έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν ως guest σε show της World Wrestling Entertainment (WWE), ωστόσο οι “παλιόφιλοί” του από το “κατς” σπεύδουν να τον στηρίξουν ανοιχτά. Και εκείνος τους έχει βγάλει “μπροστά” στην προεκλογική του εκστρατεία.

Στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών φέτος το καλοκαίρι, ο Terry Bollea -γνωστός και ως Hulk Hogan, έσκισε τη μπλούζα του για να αναδείξει ένα κόκκινο φανελάκι με το όνομα του Τραμπ και το μότο της εκστρατείας του, παίρνοντας θέση υπέρ της “Trumpamania”.

Την περασμένη εβδομάδα, σε συνέντευξή του στον πρώην παλαιστή Tyrus, ο Τραμπ δήλωσε ότι “ο ανδρισμός δέχεται επίθεση και η θρησκεία χλευάζεται στις ΗΠΑ”.

Τη Δευτέρα, ο πρώην πρόεδρος έδωσε συνέντευξη σε podcast του Mark Calaway, δηλαδή του Undertaker, ακυρώνοντας άλλες προγραμματισμένες συνεντεύξεις του. “Ξέρετε τι έχετε καταφέρει; Να κάνετε την πολιτική διασκεδαστική ξανά”, δήλωσε ο Calaway προς τους ακροατές του.

Κατς και “ανδρισμός”

Ο Τραμπ και το επιτελείο του έχουν “ζυγίσει” πως οι εναγκαλισμοί του με τους πρώην σταρ του WWE, του κάνουν καλό ως προς την εικόνα του στα social media. Η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Abraham Josephine Riesman και συγγραφέας του “Ringmaster: Vince McMahon and the Unmaking of America”, ανέφερε στο BBC πως “πολλοί πολίτες των ΗΠΑ ασχολούνται με την πολιτική στο τέλος της προεκλογικής εκστρατείας και πάνε να ψηφίσουν επειδή είναι το πιο πρόσφατο πράγμα που θυμούνται”. Σχολιάζοντας την τελευταία στρατηγική των μέσων ενημέρωσης του Τραμπ, πρόσθεσε πως “πολλοί ακούνε podcast πάλης και πολεμικών τεχνών και θα συναντήσετε εκεί έξω αρκετούς που αυτοπροσδιορίζονται ως απολίτικοι ή αντισυστημικοί”. Σε αυτό το κοινό στοχεύει ο Τραμπ μέσω του WWE.

Στους ψηφοφόρους του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών συγκαταλέγονται νέοι άνδρες, με τον Τραμπ να παριστάνει τον “προστάτη του παραδοσιακού ανδρισμού και των παραδοσιακών αξιών”, με μια άκρως αναχρονιστική ρητορική. Ο σύμβουλος επικοινωνίας Alex Bruesewitz, δήλωσε στο BBC πως “ο Τραμπ υπήρξε αστέρι του WWE”. Πρόσθεσε δε, πως αυτού του τύπου οι εμφανίσεις, κάνουν θραύση στο TikTok, κάτι που δεν ίσχυε πριν τέσσερα και πέντε χρόνια.

Η ίδια η άνοδός του Τραμπ ως επιχειρηματίας είναι παράλληλη με την άνοδο του WWE, υπό τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Vincent Kennedy McMahon. Οι δυο τους συνδέονται με στενή φιλία και θεωρούν τους εαυτούς τους ως “αυτοδημιούργητους”. Παράλληλα, ήταν και είναι σύμβολα της “ματσίλας”. Όπως αναφέρει το BBC, οι δύο επιχειρηματίες “άνθισαν” στη μετα-Ρίγκαν εποχή των ΗΠΑ, διαφεύγοντας τους φορολογικούς ελέγχους, με τον Τραμπ να κατηγορείται πολλάκις πως καταστρατήγησε κάθε εργασιακό δικαίωμα και τον ΜακΜάχον ότι άφηνε απροστάτευτους τους αθλητές του από βασικούς κανόνες ασφαλείας.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, Τραμπ και McMahon συνεργάστηκαν, αφού ο πρώην πρόεδρος φιλοξενούσε το WrestleMania στο ξενοδοχείο του στο Ατλάντικ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ. Το 2007 ξέσπασε “κόντρα” ανάμεσα στους δύο επιχειρηματίες με τους παλαιστές να μάχονται στο WrestleMania 23 για λογαριασμό των δύο ανδρών, και με προϋπόθεση ότι ο ηττημένος δισεκατομμυριούχος θα ξυρίσει το κεφάλι του. Η εν λόγω εκπομπή έφερε περισσότερα pay-per-view από οποιοδήποτε άλλο show που είχε παρουσιάσει ποτέ η εταιρεία ως τότε.

Από το 2013 και μετά, και έπειτα από την ένταξή του στο Hall of Fame του WWE, ο Τραμπ δεν εμφανίστηκε ξανά σε κάποιο show ως guest ή συνδιοργανωτής. Όμως, ως πρόεδρος, προσέλαβε τη σύζυγο του McMahon, Linda, ως βοηθό του για τις διεργασίες των υπουργικών του συμβουλίων.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και “γίγαντες του κατς” που έχουν διαφοροποιηθεί, με τον Dave Bautista (“The Animal” Batista) να είναι ένας από αυτούς. Μάλιστα, ειρωνεύτηκε τον Τραμπ αποκαλώντας τον ως “αδύναμο, φουσκωτό νήπιο που φοράει περισσότερο μακιγιάζ και από τη Ντόλι Πάρτον”.

“Πολλοί άνδρες εκεί έξω πιστεύουν πως ο Τραμπ είναι ένας σκληρός άνδρας. Και όμως, δεν είναι”, πρόσθεσε ο Bautista.

Η απήχηση του WWE

Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία του World Wrestling Entertainment πραγματοποίησε συμφωνία με την Endeavor Group Holdings, με αποτέλεσμα το WWE να συγχωνευτεί με τη Zuffa, τη μητρική εταιρεία της επιχείρησης μεικτών πολεμικών τεχνών Ultimate Fighting Championship (UFC) αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη δημοφιλία στις ΗΠΑ.

Επίσης, το WWE και το Netflix ανακοίνωσαν μακροπρόθεσμη συνεργασία που θα φέρει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του RAW στην πλατφόρμα. Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή καθώς το RAW εγκαταλείπει την καλωδιακή τηλεόραση για πρώτη φορά από την έναρξη του πριν από 31 χρόνια. Από τον Ιανουάριο του 2025, το Netflix θα είναι το αποκλειστικό νέο σπίτι του RAW στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Λατινική Αμερική, καθώς και άλλων περιοχών, με επιπλέον χώρες και περιοχές που θα προστίθενται με την πάροδο του χρόνου.

Ομοίως, ως μέρος της συμφωνίας, το Netflix θα γίνει επίσης το σπίτι για όλα τα σόου καθώς και τα σπέσιαλ σόου του WWE εκτός των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των άλλων εβδομαδιαίων εκπομπών του RAW και του WWE – SmackDown και NXT – καθώς και των Premium Live Events της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου των WrestleMania, SummerSlam και Royal Rumble. Τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ του WWE, οι πρωτότυπες σειρές και τα προσεχή πρότζεκτ θα είναι επίσης διαθέσιμα στο Netflix διεθνώς από το 2025.