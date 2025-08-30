Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα επισκεφτεί στις 3/9 την Κίνα, ως προσκεκλημένος της «Ημέρας Νίκης». Ο πραγματικός λόγος της επίσκεψης είναι τα πυρηνικά όπλα.

Στην αρχή της εβδομάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κορέας, Λι Τζέι-μιονγκ, ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, κυκλοφορεί παντού με αλεξίσφαιρο και βαλλιστικούς χαρτοφύλακες, μετά την απόπειρα δολοφονίας του το Δεκέμβρη του 2024.

Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ είπε στον Λι είπε το περιβόητο «έχω πολύ καλή σχέση με τον Κιμ Tζονγκ (Γιονγκ για εμάς) Ουν και ελπίζω να παραμείνουν καλές. Όταν έγινα πρόεδρος, δεν τον γνώριζα. Κάναμε δυο συναντήσεις, που ήταν πολύ φιλικές. Υπήρχε μεγάλος σεβασμός.

Πιστεύουμε πως μπορούμε να κάνουμε κάτι, με σεβασμό για τη σχέση της Νότιας και της Βόρειας Κορέας,. Εσείς είστε πιο “ανοιχτό” προς αυτό, από ό,τι άλλοι ηγέτες, με τους οποίους δουλεύω. Ανυπομονώ να συναντήσω τον Κιμ στο εγγύς μέλλον».

Ακολουθεί το ντοκουμέντο, με τον Λι να δείχνει πως νιώθει κάπως άβολα.

Για την ιστορία, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας έχει εκφράσει τη διάθεση του να συνομιλήσει με τον Κιμ, ώστε να οικοδομήσουν ειρηνικές σχέσεις, αλλά δεν έχει δει κάποια ανταπόκριση.

Ο Κιμ έχει ταξίδι στην Κίνα

Ενώ ο Τραμπ “έκλεινε” ραντεβού με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ο τελευταίος αποδεχόταν πρόσκληση για την «Ημέρα της Νίκης» που θα γιορτάσει η Κίνα.

Πρόκειται για στρατιωτική παρέλαση που θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 80ής επετείου από την παράδοση της Ιαπωνίας στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1945), που σήμανε το τέλος του στην Ασία.

Θα είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί η νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, σε παρέλαση.

Ο οικοδεσπότης, συνολικά 25 αρχηγών κρατών, Σι Τζινπίνγκ θα παρουσιάσει τον πιο σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό, με τη λίστα να περιλαμβάνει τα πάντα: από τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη και τους τελευταίους πυραύλους, έως τα πιο εξελιγμένα drones.

Στην προηγούμενη «Ημέρα της Νίκης», το 2015 δεν είχε παραστεί ο Κιμ. Είχε στείλει εκπρόσωπο. Αυτήν τη φορά, θα εμφανιστεί δίπλα στους Βλάντιμιρ Πούτιν και Σι. Το φωτογραφικό εσταντανέ θα είναι ιστορικής σημασίας.

Είναι η πρώτη πολυμερής διπλωματική εκδήλωση στην οποία συμμετέχει ο Βορειοκορεάτης, από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2011. Είναι και το πρώτο του ταξίδι στην Κίνα, την τελευταία εξαετία και η τρίτη συνάντηση με τον Πούτιν, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αναλυτές χαρακτηρίζουν το γεγονός ως επίδειξη ευθυγράμμισης μεταξύ του Πεκίνου, της Μόσχας και της Πιονγιάνγκ, ιδίως σε αντίθεση με τις συμμαχίες, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Η παρουσία του Κιμ, δίπλα στον Πούτιν και τον Σι υπογραμμίζει μια στρατηγική εταιρική σχέση, ειδικά εν μέσω της αυξανόμενης στρατιωτικής συνεργασίας της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία.

Πληροφορίες ήθελαν να έχει προσκληθεί και ο Τραμπ, αλλά δεν έχει επιβεβαιώσει η Κίνα και οι ΗΠΑ δεν έχουν ενημερώσει σχετικά.

Ο μοναδικός πρωθυπουργός χώρας, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα παραστεί, είναι ο Ρόμπερτ Φίτσο, της Σλοβενίας.

Ο πραγματικός λόγος της επίσκεψης του Κιμ στην Κίνα είναι τα πυρηνικά

Ο Κιμ θα παραστεί σε τεράστια στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα, όπου θα θαυμάσει τα όπλα που φιλοδοξεί να κατασκευάσει, με τη βοήθεια του Πούτιν.

Το NBC Νews ανέφερε πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει έναν πολύ σοβαρό -για εκείνον- λόγο, για παραστεί στην «Ημέρα της Νίκης»: την επέκταση του πυρηνικού οπλοστασίου.

Η Βόρεια Κορέα έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για αποπυρηνικοποίηση, με τον ηγέτη της να απορρίπτει τις προσπάθειες της Νότιας Κορέας. Τις χαρακτήρισε «αφελές όνειρο».

Ο Χονγκ Μιν, αναλυτής του Korea Institute for National Unification, στη Σεούλ δήλωσε στο Al Jazeera ότι «οι ενέργειες της Βόρειας Κορέας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ όπως η παρέλαση στο Πεκίνο, καταδεικνύουν τη δέσμευσή της να προωθήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, αντί να το διαπραγματευτεί».

Πρόκειται για το πρόγραμμα που είχε ανακοινώσει ο Κιμ το 2021. Είχε κάνει λόγο για πενταετές σχέδιο κατασκευής περισσότερων πυρηνικών όπλων. Λίγο πριν το τέλος της προθεσμίας που έδωσε στους συνεργάτες του, έχει σημειώσει εκπληκτική πρόοδο στην αναβάθμιση του οπλοστασίου του, αν και πολλές από τις τεχνολογίες δεν είναι ακόμα έτοιμες.

Οι αναλυτές σημειώνουν πως ένα γεγονός που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις, ήταν ότι ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση του στόχου, άρχισε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Κιμ άρπαξε την ευκαιρία, για να γίνει καλύτερος φίλος του Πούτιν και άρχισε να προμηθεύει τη Ρωσία με στρατεύματα και πυρομαχικά, με αντάλλαγμα οικονομική υποστήριξη και τεχνολογία όπλων.

Η αυξανόμενη τεχνολογική και στρατιωτική συνεργασία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα, εικάζεται πως ενίσχυσε τα πυρηνικά και πυραυλικά της προγράμματα.

«Η εμπειρογνωμοσύνη της Ρωσίας στην τεχνολογία πυραύλων. θα μπορούσε να βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό της οικογένειας πυραύλων Hwasal της Βόρειας Κορέας».

Σύμφωνα πάντα, με τους ειδικούς, το deal των δυο χωρών περιλαμβάνει πιθανή υποστήριξη για την ανάπτυξη διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM), βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύονται από υποβρύχια (SLBM) και πυρηνικών όπλων, χαμηλής απόδοσης.

Με την επέκταση της συνεργασίας με τη Ρωσία, ο Κιμ εξασφάλισε έναν τρόπο να υλοποιήσει το στόχο που έθεσε το 2021, δίχως να έχει ανάγκη τις ΗΠΑ, όπως συνέβαινε έως τότε «με τους Αμερικανούς προέδρους να εκμεταλλεύονται τις πυρηνικές της φιλοδοξίες του, ως διαπραγματευτικό χαρτί».

Έκθεση της Federation of American Scientists που δημοσιεύτηκε το 2024, ανέφερε ότι η Βόρεια Κορέα έχει υλικό για έως και 90 πυρηνικές κεφαλές, γεγονός στο οποίο συνέβαλε τα μέγιστα η ενίσχυση των δεσμών με τη Ρωσία, που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στην Κίνα.

Τον Οκτώβριο ο Κιμ θα δοκιμάσει το αντιτορπιλικό με τα πυρηνικά

Πέραν του πυρηνικού προγράμματος, ο Κιμ “τρέχει” και ένα δεύτερο για την ενίσχυση των ναυτικών του δυνατοτήτων. Στις 20/8 το βορειοκορεατικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, KCNA μετέδωσε πως ο εκσυγχρονισμός και ο εξοπλισμός ενός βορειοκορεατικού αντιτορπιλικού με πυρηνικά όπλα είναι εντός χρονοδιαγράμματος.

Αναμένεται να προχωρήσει στην επόμενη φάση δοκιμών τον Οκτώβριο.

Τότε θα δοκιμαστεί το αντιτορπιλικό Choe Hyon, των 5.000 τόνων (πήρε το όνομα του από τον Βορειοκορεάτη στρατηγό, προσωπικό φίλο του Κιμ Ιλ Σουνγκ).

«Είναι το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο, που κατασκευάστηκε ποτέ», αναφέρουν μέσα. Θα έχει και πυρηνικά όπλα, μαζί με άλλα, εξελιγμένης τεχνολογίας, συστήματα.

Ορισμένα στοιχεία μοιάζουν με τις φρεγάτες κλάσης Grigorovich, της Ρωσίας.

Λέγεται ότι διαθέτει δυνατότητες πυρηνικών όπλων. με τη μορφή πυραύλων κρουζ και τακτικών βαλλιστικών πυραύλων που φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Ο Κιμ ενημερώθηκε από ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες για τρις διάφορα συστήματα και εξέφρασε την ικανοποίηση του, για τον εξοπλισμό. «Συζητήθηκαν και τα σχέδια για τρίτο αντιτορπιλικό, κλάσης Choe Hyon, που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής και θα φέρει πολλά περισσότερα οπλικά συστήματα».

Παρεμπιπτόντως, ο ηγέτης κατήγγειλε τη σχέση ΗΠΑ-Νότιας Κορέας, δηλώνοντας ότι οι διμερείς και κοινές στρατιωτικές ασκήσεις (γίνονται κάθε χρόνο τον Αύγουστο) αποτελούν σαφή αποκάλυψη της εχθρότητας των δύο χωρών προς τη χώρα του και η εντατικοποίηση της σχέσης αυτών των χωρών «είναι η πιο προφανής εκδήλωση της επιθυμίας για ανάφλεξη ενός πολέμου και η πηγή για την καταστροφή του περιβάλλοντος ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή».

Τι λέει η Κίνα για όλα αυτά

Τα διεθνή μέσα αναφέρθηκαν και στο ρόλο της Κίνας, ως προς τις επιδιώξεις του Κιμ, δεδομένου ότι επρόκειτο για την κύρια σύμμαχο και εμπορική συνεργάτιδα του Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Αναφέρεται ότι η στάση της στο πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας είναι πιο επιφυλακτική. Αναλυτές υποστηρίζουν πως ο Σι Τζινπίνγκ μπορεί να χρησιμοποιήσει την επίσκεψη του Κιμ, για να επανασυνδεθεί μαζί του, έπειτα από μια περίοδο αποστασιοποίησης και να εξισορροπήσει την επιρροή της Κίνας, έναντι του αυξανόμενου ρόλου της Ρωσίας.

Δεν υπάρχει όμως, η παραμικρή σαφής ένδειξη ότι οι Κινέζοι θα διευκολύνουν τυχόν πυρηνική συνεργασία, μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ρωσίας, στην «Ημέρα της Νίκης».