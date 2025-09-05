Ο Τραμπ μετονομάζει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Διάταγμα για τη μετονομασία του υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου αναμένεται να υπογράψει εντός της ημέρας ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εντός της ημέρας εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο το υπουργείο Άμυνας θα αποκτήσει επίσης τον τίτλο υπουργείο Πολέμου, όπως υποσχέθηκε πρόσφατα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο Λευκός Οίκος.

Το διάταγμα του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ σκοπό έχει να «αποκατασταθεί η ιστορική ονομασία του υπουργείου Πολέμου» και προβλέπει να ληφθούν μέτρα για αυτό, διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος.

Το διάταγμα θα εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, το Υπουργείο Άμυνας και τους υφιστάμενους αξιωματούχους να χρησιμοποιούν δευτερεύοντες τίτλους όπως «Υπουργός Πολέμου», «Υπουργείο Πολέμου» και «Αναπληρωτής Υπουργός Πολέμου» στην επίσημη αλληλογραφία και τις δημόσιες επικοινωνίες, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου.

Όπως αναφέρει το Reuters, από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει ξεκινήσει να μετονομάζει μια σειρά από τοποθεσίες και θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου του Κόλπου του Μεξικού, ενώ έχει επιδιώξει να αποκαταστήσει τις αρχικές ονομασίες στρατιωτικών βάσεων που άλλαξαν μετά τις διαδηλώσεις για τη φυλετική δικαιοσύνη.

Οι αλλαγές ονομάτων υπουργείων είναι σπάνιες και απαιτούν την έγκριση του Κογκρέσου, αλλά οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ διαθέτουν οριακή πλειοψηφία τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και οι ηγέτες του κόμματος έχουν δείξει μικρή διάθεση να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία του. Το Υπουργείο Άμυνας ονομαζόταν Υπουργείο Πολέμου μέχρι το 1949, όταν το Κογκρέσο ενοποίησε τον Στρατό, το Ναυτικό και την Αεροπορία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το όνομα είχε επιλεγεί τότε εν μέρει για να σηματοδοτήσει ότι, στην πυρηνική εποχή, οι ΗΠΑ επικεντρώνονταν στην αποτροπή πολέμων, σύμφωνα με ιστορικούς.

Η αλλαγή της ονομασίας θα είναι δαπανηρή και θα απαιτήσει την ανανέωση επιγραφών και επιστολόχαρτων όχι μόνο για τους αξιωματούχους του Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον, αλλά και για στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο.

Μια προσπάθεια του πρώην Προέδρου Τζο Μπάιντεν να μετονομάσει εννέα βάσεις που τιμούσαν τη Συνομοσπονδία και τους ηγέτες της αναμενόταν να κοστίσει στον Στρατό 39 εκατομμύρια δολάρια. Η προσπάθεια αυτή ανετράπη από τον Χέγκσεθ νωρίτερα φέτος.

Το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Τραμπ, έχει επιδιώξει περικοπές στο Πεντάγωνο σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων. «Γιατί να μην κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα στη στήριξη των στρατιωτικών οικογενειών ή στην απασχόληση διπλωματών που βοηθούν στην αποτροπή συγκρούσεων;» είπε η γερουσιαστής των Δημοκρατικών Τάμι Ντάκγουορθ, βετεράνος και μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας.

«Επειδή ο Τραμπ προτιμά να χρησιμοποιεί τον στρατό μας για να κερδίζει πολιτικούς πόντους παρά για να ενισχύσει την εθνική μας ασφάλεια και να στηρίξει τους γενναίους στρατιώτες μας και τις οικογένειές τους – γι’ αυτό», είπε στο Reuters.

Χρόνια προετοιμασίας

Οι επικριτές του εγχειρήματος έχουν πει ότι η μετονομασία δεν είναι μόνο δαπανηρή, αλλά και μια περιττή απόσπαση της προσοχής για το Πεντάγωνο.

Ο Χέγκσεθ έχει δηλώσει ότι η αλλαγή του ονόματος «δεν αφορά μόνο τις λέξεις — αφορά το ήθος του πολεμιστή».

Φέτος, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Τραμπ στο Κογκρέσο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζέιμς Κόμερ, εισήγαγε νομοσχέδιο που θα διευκολύνει έναν πρόεδρο να αναδιοργανώνει και να μετονομάζει υπηρεσίες. «Απλά θα το κάνουμε. Είμαι βέβαιος ότι το Κογκρέσο θα συμφωνήσει αν χρειαστεί… Θέλουμε να είμαστε αμυντικοί, αλλά θέλουμε να είμαστε και επιθετικοί αν χρειαστεί», είχε πει ο Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Ο Τραμπ είχε αναφέρει την πιθανότητα αλλαγής ονόματος ήδη από τον Ιούνιο, όταν είχε υποστηρίξει ότι η μετονομασία προτάθηκε αρχικά για λόγους «πολιτικής ορθότητας».

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ο νυν διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, που βρέθηκε για σύντομο διάστημα στο Πεντάγωνο, υπέγραφε τα email του ως: «Διευθυντής του Υπουργού Άμυνας και του Υπουργείου Πολέμου».

«Το θεωρώ φόρο τιμής στην ιστορία και την κληρονομιά του Υπουργείου Άμυνας», είχε δηλώσει ο Πατέλ στο Reuters το 2021.