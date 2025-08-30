ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ κινείται για την μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Aμερικανικό ΜΜΕ δημοσιεύει την πληροφορία ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσανατολίζεται σε αλλαγή της ονομασίας του Υπουργείου Αμυνας.

Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προωθεί σχέδια για την μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, ανέφερε το Σάββατο η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Αυτή η αλλαγή ονομασίας του μεγαλύτερου υπουργείου της αμερικανικής κυβέρνησης ενδέχεται να απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου.

Εντούτοις, ο Λευκός Οίκος διερευνά εναλλακτικές μεθόδους για να υλοποιήσει αυτή την αλλαγή, τονίζει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.