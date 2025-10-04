Ο Τραμπ πιέζει τη Χαμάς: “Πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα θα πάνε χαμένα”

Ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί τη Χαμάς να κινηθεί γρήγορα σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των ομήρων του Ισραήλ.

Νέο μήνυμα προς τη Χαμάς έστειλε, το απόγευμα του Σαββάτου (4/10), ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά τη θετική απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης στο σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς αναμένεται να ξαναρχίσουν στην Αίγυπτο τις επόμενες ημέρες, αφού η οργάνωση συμφώνησε να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί περαιτέρω συνομιλίες για άλλα θέματα.

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλεί τη Χαμάς να κινηθεί γρήγορα, «αλλιώς θα πάνε όλα χαμένα».

«Εκτιμώ το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει προσωρινά τους βομβαρδισμούς, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία. Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα θα πάνε χαμένα. Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις, τις οποίες πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ούτε οποιοδήποτε αποτέλεσμα που θα θέσει ξανά τη Γάζα σε κίνδυνο. Ας το κάνουμε αυτό, ΓΡΗΓΟΡΑ. Όλοι θα αντιμετωπιστούν δίκαια!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου και ο γαμπρός του Τραμπ μεταβαίνουν στην Αίγυπτο

Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και ο γαμπρός του μεταβαίνουν στην Αίγυπτο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ θα πάνε στην Αίγυπτο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Οπως είχε δηλώσει νωρίτερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, η Αίγυπτος επρόκειτο να οργανώσει διάσκεψη με τη συμμετοχή διαφόρων παλαιστινιακών παρατάξεων και βασικό θέμα το μεταπολεμικό μέλλον στη Λωρίδα της Γάζας, όπως όμως το φαντάζονται οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει ένα «διαπαλαιστινιακό διάλογο για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εν λόγω αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Σε τι συμφώνησε η Χαμάς και σε τι όχι;

Υπενθυμίζεται πως, η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση Τραμπ δεν συνιστά πλήρη συμφωνία, ωστόσο η οργάνωση αποδέχεται ορισμένα από τα κρίσιμα στοιχεία, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για πιθανές διαπραγματεύσεις με σκοπό την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας.

Τα σημεία στα οποία συμφωνούν:

Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους, λίγες ώρες μετά την προθεσμία που τους έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στις 18:00 ET (22:00 GMT) την Κυριακή, για να αποδεχθούν το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Γάζα.

Επίσης, δήλωσε ότι “ανανεώνει τη συμφωνία της να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό σώμα ανεξάρτητων (τεχνοκρατών), με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη”.

Σε ποια σημεία επιθυμεί περαιτέρω διαπραγματεύσεις:

Η οργάνωση δεν αναφέρθηκε στον αφοπλισμό στην δήλωσή της.

Επίσης, δεν συμφώνησε να μην διαδραματίζει πλέον κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Αναλυτικότερα, από την απάντηση της Χαμάς απουσιάζει επίσης οποιαδήποτε αναφορά στην επιτροπή διεθνούς εποπτείας υπό την ηγεσία του Τραμπ, την “Επιτροπή Ειρήνης”, η οποία προορίζεται να εποπτεύει την τοπική παλαιστινιακή διακυβέρνηση.

Δεν είναι σαφές αν η Χαμάς αποδέχεται ή όχι αυτή την εποπτεία.

Στην απάντηση της Χαμάς δεν γίνεται καμία αναφορά στην διεθνή επιτροπή εποπτείας υπό την ηγεσία του Τραμπ, που ονομάζεται “Συμβούλιο Ειρήνης” και υποτίθεται ότι θα εποπτεύει την τοπική παλαιστινιακή διακυβέρνηση. Δεν είναι σαφές αν αποδέχονται ή όχι αυτή την εποπτεία.

Η απάντηση της Χαμάς επίσης δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα του αφοπλισμού: μια βασική προϋπόθεση της πρότασης του Τραμπ και απαίτηση της διεθνούς κοινότητας. Η Χαμάς έχει επανειλημμένα αρνηθεί να αφοπλιστεί.

Η δήλωση της Χαμάς αναφέρει μόνο ότι “άλλα ζητήματα” που αναφέρονται στο σχέδιο του Τραμπ “θα συζητηθούν μέσω ενός συνολικού εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου”. Η Χαμάς επιμένει επίσης ότι θα είναι μέρος αυτού του πλαισίου, αψηφώντας την απαίτηση της πρότασης του Τραμπ να “μην έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή”.

Αυτά τα ζητήματα – και η ασαφής θέση της Χαμάς – σημαίνουν ότι οι προοπτικές για πιθανές διαπραγματεύσεις με σκοπό την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας δεν είναι βέβαιες. Ο Τραμπ μπορεί να πανηγυρίζει, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ευαίσθητες συζητήσεις για μερικά από τα πιο κρίσιμα ζητήματα.