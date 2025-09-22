Ο Τραμπ θα συνδέσει τη χρήση παρακεταμόλης από εγκύους με τον αυτισμό

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει ότι η χρήση παρακεταμόλης από εγκύους συνδέεται δυνητικά με τον αυτισμό στα παιδιά.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται τη Δευτέρα να συνδέσει τη χρήση σκευάσματος παρακεταμόλη με τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού, παρά τις ιατρικές οδηγίες, όπως ανέφερε η Washington Post.

Οι αξιωματούχοι του Τραμπ αναμένεται επίσης να ανακοινώσουν μια προσπάθεια να εξετάσουν πώς το φάρμακο λευκοβορίνη θα μπορούσε υποθετικά και ενδεχομένως να θεραπεύσει τον αυτισμό, σύμφωνα με δημοσίευμα της Post την Κυριακή.

Οι ιατρικές οδηγίες αναφέρουν ότι είναι ασφαλές για τις εγκύους να λαμβάνουν το σκεύασμα παρακεταμόλης Tylenol, το οποίο χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή. Η δραστική ουσία που περιλαμβάνει είναι γνωστή ως ακεταμινοφαίνη στις ΗΠΑ και ως παρακεταμόλη σε άλλες χώρες.

Ο Τραμπ προανήγγειλε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης για τον συντηρητικό ακτιβιστή Charlie Kirk την Κυριακή, λέγοντας στο πλήθος: «Νομίζω ότι βρήκαμε μια απάντηση για τον αυτισμό». Το Σάββατο, ο πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η προγραμματισμένη ανακοίνωση θα ήταν «ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνουμε».

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο υπουργός Υγείας του Τραμπ, Robert F. Kennedy Jr, σχεδίαζε να ανακοινώσει ότι η χρήση παρακεταμόλης από εγκύους συνδέεται δυνητικά με τη διαταραχή αυτιστικού φάσματος, η οποία ορίζεται ως νευροαναπτυξιακή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική επαφή και την επικοινωνία, καθώς και από επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές.

Όπως ανέφερε η Post, ορισμένες ιατρικές δοκιμές που περιλαμβάνουν χορήγηση λευκοβορίνης σε παιδιά με αυτισμό έχουν δείξει «αυτό που κάποιοι επιστήμονες περιγράφουν ως αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην ικανότητά τους να μιλούν και να κατανοούν τους άλλους» – αν και αυτές οι δοκιμές θεωρούνται πρώιμες.

Ο Kennedy έχει υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται υπό την επίδραση μιας «επιδημίας αυτισμού» που τροφοδοτείται από «περιβαλλοντικές τοξίνες».

Δεκαετίες έρευνας δεν έχουν δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για τους παράγοντες που συμβάλλουν στον αυτισμό, αλλά πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η γενετική, πιθανώς σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς παράγοντες, παίζει ρόλο.