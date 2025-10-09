Ο Τραμπ θέλει να θέσει την Ισπανία εκτός ΝΑΤΟ

Την αποχώρηση της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από τη Συμμαχία, επικαλούμενος τη μη συμμόρφωση της Μαδρίτης με την απαιτούμενη αύξηση αμυντικών δαπανών στον στόχο του 5%.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επέκρινε έντονα την Ισπανία για μη τήρηση των δεσμεύσεων της έναντι των Συμμάχων.

“Όπως γνωρίζετε, ζήτησα να δαπανήσουν 5%, όχι 2%. Πολλοί θεώρησαν πως δεν επρόκειτο να γίνει. Αλλά έγινε, σχεδόν από όλους. Είχαμε κάποιον που υστέρησε, την Ισπανία (…) Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν, αλλά εντάξει. Ίσως να έπρεπε να τους πετάξουν έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά“, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Ιούνιο ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε από το ΝΑΤΟ την απαλλαγή της Ισπανίας από την αύξηση του στόχου για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ και μια “πιο ευέλικτη φόρμουλα” που είτε θα καθιστά τον στόχο αμυντικών δαπανών προαιρετικό είτε θα αποκλείει την Ισπανία από την εφαρμογή του.

“Η δέσμευση για έναν στόχο 5% δεν θα ήταν μόνο παράλογη, αλλά και αντιπαραγωγική, καθώς θα απομάκρυνε την Ισπανία από βελτιστοποίηση δαπανών και θα εμπόδιζε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ΕΕ να ενισχύσει το οικοσύστημα ασφάλειας και άμυνας“, αναφέρει η επιστολή που έστειλε ο Ισπανός πρωθυπουργός στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Πρόσθεσε δε ότι ο νέος στόχος που πρότειναν οι ΗΠΑ είναι “ασύμβατος με το κράτος πρόνοιας και το όραμά μας για τον κόσμο“.