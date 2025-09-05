Ο Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε σε επέμβαση για καρκίνο του δέρματος

Όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος του Τζο Μπάιντεν, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υπεβλήθη πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του δέρματος

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υποβλήθηκε πρόσφατα σε επέμβαση για καρκίνο του δέρματος, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο Τζο Μπάιντεν έκανε χειρουργική επέμβαση με τη μέθοδο Mohs, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του δέρματος μέχρι να μην υπάρχουν ίχνη καρκίνου.

Ο 82χρονος είχε εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες με ένα τραύμα στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού του.

Το 2023, ο Μπάιντεν είχε αφαιρέσει μια καρκινική βλάβη από το στήθος του κατά τη διάρκεια ενός προγραμματισμένου υγειονομικού ελέγχου.

Τον περασμένο Μάιο, διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που είχε εξαπλωθεί στα οστά του.

«Ο καρκίνος μας αγγίζει όλους», είχε γράψει τότε ο Μπάιντεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όπως τόσοι πολλοί από εσάς, η Τζιλ κι εγώ μάθαμε ότι είμαστε πιο δυνατοί στα σημεία που έχουμε πληγωθεί».

Ο Μπάιντεν έχει επίσης αφαιρέσει στο παρελθόν αρκετούς μη-μελανωματικούς καρκίνους του δέρματος, πριν ακόμα γίνει πρόεδρος.

Από τότε που αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο έχει αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή και έχει κάνει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις.

Η οικογένεια Μπάιντεν έχει υπάρξει για χρόνια ένθερμη υποστηρίκτρια του αγώνα κατά του καρκίνου, καθώς ο γιος τους, Μπο, πέθανε το 2015 από καρκίνο στον εγκέφαλο.