Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ πυραύλους Tomahawk για να πιέσει τον Πούτιν για ειρήνη

Ο Ζελένσκι δεν κατονόμασε το όπλο που ζήτησε από τον Τραμπ αλλά θέλει τους Tomahawk, που θα “αναγκάσουν” τον Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους την Τρίτη, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk — όπλα που θα μπορούσαν να επιτρέψουν πλήγματα βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, ακόμη και στη Μόσχα.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή “The Axios Show” την Τετάρτη, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι ζήτησε από τον Τραμπ ένα συγκεκριμένο οπλικό σύστημα που, κατά την άποψή του, θα μπορούσε να αναγκάσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων — ίσως ακόμη και χωρίς να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει.

Αν και δεν κατονόμασε το οπλικό σύστημα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δύο πηγές που γνωρίζουν τη συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τους πυραύλους Tomahawk, ένα σύστημα μακράς ακτίνας δράσης με μεγάλη ακρίβεια.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει επανειλημμένα Tomahawk από τις ΗΠΑ το τελευταίο έτος. Σύμφωνα με πηγή με γνώση της διαδικασίας, ήταν το μοναδικό οπλικό σύστημα που ο Τραμπ δεν συμφώνησε να παραχωρήσει στο Κίεβο, ούτε μέσω ΝΑΤΟ.

Και η βρετανική Telegraph επιβεβαίωσε ότι ο Ζελένσκι υπέβαλε το σχετικό αίτημα στη συνάντηση με τον Τραμπ.

“Ζήτησα από τον Τραμπ ένα πράγμα”

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου Μπαράκ Ραβίντ από το Axios για το ποιο είναι το ένα πράγμα που θα μπορούσε να κάνει ο Τραμπ για να βοηθήσει την Ουκρανία να νικήσει, ο Ζελένσκι απάντησε: “Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ το ξέρει. Του το είπα χθες, τι χρειαζόμαστε – ένα πράγμα.”

“Το χρειαζόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα το χρησιμοποιήσουμε. Εάν όμως το έχουμε, νομίζω ότι είναι μια επιπλέον πίεση προς τον Πούτιν για να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου”, πρόσθεσε.

Επίσης υπαινίχθηκε ότι η χρήση του συστήματος μπορεί να εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ του είπε πως η Ουκρανία μπορεί να απαντά συμμετρικά σε ρωσικές επιθέσεις — π.χ. αν πληγούν ενεργειακές υποδομές, τότε μπορεί να χτυπήσει αντίστοιχες στη Ρωσία. Το ίδιο ισχύει για αποθήκες όπλων ή εργοστάσια παραγωγής.

Γιατί είναι κρίσιμοι οι Tomahawk

Οι Tomahawk, που κατασκευάζονται από την RTX, έχουν βεληνεκές έως και 1.600 χλμ., δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα που έχει παρασχεθεί στην Ουκρανία από το ΝΑΤΟ μέχρι τώρα (π.χ. οι ATACMS έχουν βεληνεκές περίπου 300 χλμ.).

Επιπλέον, είναι πολύ πιο γρήγοροι και ισχυροί από τα ουκρανικά drones.

Η Ουκρανία έχει προσπαθήσει να καλύψει το κενό αναπτύσσοντας δικά της οπλικά συστήματα όπως τα Palianytsia και Flamingo, αλλά αυτά δεν διαθέτουν τη μακρά ιστορία αξιοπιστίας των Tomahawk.

Αντιδράσεις και επιφυλάξεις από τις ΗΠΑ

Αν και ο Τραμπ φέρεται να απάντησε ότι “θα επεξεργαστεί το αίτημα” η Ουάσιγκτον ενδέχεται να ανησυχεί για πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης αν παραχωρηθεί ένα όπλο που φτάνει μέχρι τη Μόσχα. Επιπλέον, οι αποθήκες των ΗΠΑ σε Tomahawk είναι περιορισμένες και χρειάζονται μήνες για να ανανεωθούν.