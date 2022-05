Οι πέντε πιο φονικές επιθέσεις σε σχολεία των ΗΠΑ

Η πολύνεκρη επίθεση στο Τέξας με θύματα 19 παιδιά και δύο δασκάλους είναι η τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων σε αμερικανικά σχολεία τις τελευταίες δεκαετίες. Και είναι η δεύτερη φονικότερη από το 1988.

Πρόκειται επίσης για την 188η επίθεση από το 1970, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων των New York Times που βασίζεται σε στοιχεία του Naval Postgraduate School’s Center for Homeland Defense and Security.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιθέσεις σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια είναι εκατοντάδες ενώ οι νεκροί συνολικά υπερβαίνουν τους 200. Σε αυτόν τον αριθμό δεν συμπεριλαμβάνονται οι δράστες των επιθέσων, που αυτοκτόνησαν ή πυροβολήθηκαν θανάσιμα απο την αστυνομία.

Sandy Hook: 26 νεκροί

Η επίθεση σε σχολείο με τα περισσότερα θύματα σημειώθηκε το 2012 στο Νιουτάουν του Κονέκτικατ στις 14 Δεκεμβρίου του 2012. Μετά τη δολοφονία της μητέρας του, ο 20χρονος Adam Lanza σκοτώνει 26 ανθρώπους, στο σχολείο Sandy Hook. Ανάμεσά στα θύματα ειναι 20 παιδιά 6 - 7 ετών. Ο δράστης στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Απο την επίθεση στο Sundy Hook AP

Marjory Stoneman Douglas High School: 17 νεκροί

Στις 14 Φεβρουαρίου του 2018, ένας 19χρονος, ο Nikolas Cruz εισβάλει στο Marjory Stoneman Douglas High School στο Πάρκλαντ της Φλόριντα και ανοίγει πυρ με ημιαυτόματο τουφέκι εναντίον μαθητών και καθηγητών. 17 άνθρωπο άφησαν την τελευταία τους πνοή ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Marjory Stoneman Douglas High School AP

Columbine High School: 13 νεκροί

Τον Απρίλιο του 1999 δύο μαθητές λυκείου, 17 και 18 ετών, εισέβαλαν στο λύκειο Columbine στο Κολοράντο και άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας 12 συμμαθητές τους και έναν δάσκαλο. Τραυμάτισαν άλλους 24 και συνέχεια αυτοκτόνησαν.

Το αρχικό τους σχέδιο, ήταν να προκαλέσουν έκρηξη με φιάλες προπανίου που βρίσκονταν στην καφετέρια του σχολείου. Οι αρχές εκτίμησαν οτι αν πυροδοτούσαν τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς θα σκοτώνονταν το σύνολο των μαθητών του σχολέιου.

Columbine High School AP

Santa Fe High School: 10 νεκροί

Στις 18 Μαϊου 2018, δέκα άνθρωποι -8 μαθητές και δύο καθηγητές- βρίσκουν το θάνατο από τα πυρά ενός 17χρονου μαθητή. Άλλοι 13 τραυματίζονται ενώ ο δράστης συλλαμβάνεται,

Santa Fe High School AP

Red Lake Senior High School: 8 νεκροί

Στις 21 Μαρτίου 2005 ο 16χρονος Jeff Weise σκοτώνει τον παππού του, αστυνομικό, και τη σύντροφό του στο σπίτι τους στη Μινεσότα. Στη συνέχεια και αφού άρπαξε τα όπλα του παππού του και το αλεξίσφαιρο γιλέκο του πήγε στο σχολείο όπου είχε φοιτήσει για μερικούς μήνες.

Ο 16χρονος άνοιξε πυρ και σκότωσε 8 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους πέντε. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε σε μια απο τις αίθουσες του σχολείου.

Red Lake Senior High School ΑP

