Οι 6 δουλειές που δεν θέλουν πτυχίο και πληρώνουν εξαψήφιoυς μισθούς ετησίως

Έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ αποκάλυψε τις 20 εργασίες που δεν απαιτούν πτυχίο και πληρώνουν εξαφήφια νούμερα.

Έχουν περάσει ανεπιστρεπτί οι εποχές που για να βρεις μια δουλειά, χρειαζόσουν πτυχίο τετραετούς φοίτησης. Όχι απαραίτητα σχετικό με την εργασία που έβρισκες, αλλά χρειαζόταν ένα δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πλέον, αυτό δεν είναι απαραίτητο καν στις ΗΠΑ, όπου επί δεκαετίες οι άνθρωποι χρεώνονταν δεκάδες χιλιάδες δολάρια, για να πάρουν πτυχίο, αφού ήταν βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για να βρουν δουλειά που πλήρωνε καλά.

Έρευνα που δημοσίευσαν οι ερευνητές της Lending Tree, (βλ. εταιρεία που δίνει δάνεια) και βασίστηκε σε στοιχεία της American Community Survey -ετήσια έκθεση πηγή του Census Bureau των ΗΠΑ, δηλαδή της πρωταρχικής πηγής πληροφοριών για τις αλλαγές στον πληθυσμό, το στεγαστικό και το εργατικό δυναμικό της χώρας-, έδειξε πως το 2023 σχεδόν 6.000.000 εργαζόμενοι στις ΗΠΑ, πλήρους απασχόλησης είχαν ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον 100.000 δολαρίων.

Τα 5.7 εκατομμύρια αυτών των περιπτώσεων που αντιστοιχούν στο 9% του συνόλου, εργάζονταν σε διάφορους τομείς, από την ανάπτυξη λογισμικού έως την επισκευή ανελκυστήρων.

Συγκεκριμένα, ποσοστό κοντά στο 40% που είχε εξαψήφιο αριθμό ετήσιων εσόδων, απασχολούνταν σε 20 εργασίες. Είναι οι εξής:

Διευθύνοντες Σύμβουλοι και νομοθέτες -που δεν αποφοίτησαν ποτέ, από πανεπιστήμιο, αλλά ξεκίνησαν τις δικές τους επιχειρήσεις.

Διευθυντές Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών.

Προγραμματιστές λογισμικού.

Μηχανικοί πωλήσεων.

Διευθυντές συστημάτων υπολογιστών και πληροφοριών.

Χειριστές, διανομείς και αποστολείς σταθμών παραγωγής ενέργειας.

Εγκαταστάτες και επισκευαστές ανελκυστήρων.

Ειδικοί στην αρχιτεκτονική δικτύου.

Μηχανικοί υλικού υπολογιστών.

Επικεφαλής πυροσβέστες.

Αναλυτές ασφάλειας πληροφοριών.

Μηχανικοί πετρελαίου, εξόρυξης και γεωλογίας.

Μηχανικοί και χειριστές ατμομηχανών.

Πιλότοι αεροσκαφών και μηχανικοί πτήσεων.

Ειδικοί στην αεροδιαστημική μηχανική.

Εγκαταστάτες και επισκευαστές γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας (βλ. εναερίτες).

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και ειδικοί επί της λειτουργίας αεροδρομίων.

Διευθυντές πωλήσεων.

Τεχνολόγοι πυρηνικής ιατρικής και ιατρικοί υπεύθυνοι δοσιμετρίας -σχεδιάζουν τις δόσεις ακτινοβολίας, για τη θεραπεία του καρκίνου.

Πολλά από αυτά τα επαγγέλματα είναι τεχνικά ή πρόκειται για εξειδικεύσεις και αρκεί μια πιστοποίηση ή ένα δίπλωμα που δεν είναι παραδοσιακό πτυχίο τετραετούς φοίτησης ή μια πρακτική ή ακόμα και η εμπειρία.

Όσοι ασχολούνται με την τεχνολογία μπορούν να είναι αυτοδίδακτοι, ενώ σε ό,τι αφορά τους διευθυντές πωλήσεων ή τους διευθύνοντες συμβούλους, η ηγετική εμπειρία “μετράει” περισσότερο της τυπικής εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση των τεχνολόγων πυρηνικής ιατρικής και τους υπεύθυνους δοσιμετρίας, χρειάζεται συνήθως πτυχίο συνεργαζόμενου (associate degree) και μετά πιστοποίηση. Οι νομοθέτες εκλέγονται ή διορίζονται.