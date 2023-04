Οι φαντασιώσεις αναγκαστικού σεξ ενισχύουν την κουλτούρα του βιασμού;

* Το άρθρο του συγγραφέα Mark Hay δημοσιεύτηκε στο Aeon. Τo Αeon, είναι διαδικτυακό περιοδικό, που θέτει μεγάλα ερωτήματα, αναζητώντας φρέσκες απαντήσεις και μια νέα οπτική στην κοινωνική πραγματικότητα, την επιστήμη, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό. Το NEWS 24/7 αναδημοσιεύει κάθε εβδομάδα μια ιστορία για όσους λατρεύουν την πρωτότυπη σκέψη πάνω σε παλιά και νέα ζητήματα.

"Οι φαντασιώσεις βιασμού", λέει η M, μια Αμερικανίδα εκπαιδεύτρια φετιχιστικού σεξ, "είναι μια από τις πιο κοινές φαντασιώσεις για τις γυναίκες". Μελέτες προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν πόσο συνηθισμένες καταστάσεις αποφέρουν εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα, πιθανότατα λόγω περιορισμένων μεγεθών δειγμάτων, ποικίλων μεθοδολογιών και τον κίνδυνο προκατειλημμένης απόκρισης όταν απαντώνται ερωτήσεις σχετικά με θέματα ταμπού όπως το σεξ και η επιθυμία. Αλλά έρευνα δείχνει ότι έως και το 62% των γυναικών έχει φαντασιώσεις για κάποιο είδος μη συναινετικής σεξουαλικής επαφής τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, το 14% εξ αυτών έχει τέτοιου είδους φαντασιώσεις τουλάχιστον κάθε εβδομάδα και το 9% - 14% τις σκέφτεται πιο συχνά ή είναι οι αγαπημένες τους φαντασιώσεις. Μερικές γυναίκες, όπως η Μ, παίζουν αυτές τις φαντασιώσεις με τους συντρόφους τους. Μέρος της δουλειάς της Μ είναι να διδάσκει στους ανθρώπους πώς να το κάνουν σε διαπραγματεύσιμες, ασφαλείς και άνετες περιπτώσεις.

ADVERTISING

Ο Τζάστιν Λέμιλερ είναι Αμερικανός κοινωνικός ψυχολόγος και ερευνητής του σεξ που έχει μελετήσει αυτές τις φαντασιώσεις, πιο πρόσφατα για το βιβλίο του Tell Me What You Want (2018). "Για να είμαστε σαφείς", λέει, "η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων με φαντασιώσεις καταναγκαστικού σεξ δεν έχει πέσει θύματα σεξουαλική φύσεως". Στην πραγματικότητα, οι φαντασιώσεις βιασμού φαίνεται να είναι συνηθισμένες στις περισσότερες πληθυσμιακές ομάδες. Αυτό είναι πιθανόν γιατί το μη συναινετικό σεξ είναι (και είναι εδώ και πολύ καιρό) ο ακρογωνιαίος λίθος της γυναικείας ερωτικής διάθεσης στο ευρύ κοινό. Η Patricia Hawley, καθηγήτρια στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τέξας, η οποία μελετά την εξουσία και το φύλο και συνέγραψε μια σημαντική εργασία σχετικά με αυτό το θέμα πριν από μια δεκαετία, λέει ότι αυτή η φαντασίωση "είναι τόσο κανονιστική… που είναι συμβατική".

Όμως, αν και συνηθισμένες, τέτοιες φαντασιώσεις μπορεί να είναι άβολες για όσους τις βιώνουν και οι πολιτιστικοί κριτικοί διαιωνίζουν αυτό το συναίσθημα. Κάποιοι λένε ότι οι φαντασιώσεις είναι ένας προστατευτικός μηχανισμός για τις γυναίκες που διδάσκονται να πιστεύουν ότι δεν πρέπει να έχουν σεξουαλικές ορμές. Άλλοι έχουν ισχυριστεί ότι είναι άμεσες αντανακλάσεις της κουλτούρας του βιασμού, που εσωτερικεύονται ως επιθυμίες του καθενός - πατριαρχική πλύση εγκεφάλου. Άλλοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι, για τις γυναίκες που αναπτύσσουν αυτές τις φαντασιώσεις μετά από σεξουαλική κακοποίηση, είναι εκδηλώσεις του συνεχούς ελέγχου των επιτιθέμενων πάνω τους. Οι φαντασιώσεις βιασμού, τονίζει η Hawley, "θεωρούνται παθολογικές εδώ και έναν αιώνα" από τους επηρεαστές σκέψης.

Το ερώτημα του πώς να εξισορροπηθούν, όπως το θέτει η M, "τα συναισθήματα του 'γ..α την πατριαρχία' με τα… συναισθήματα του 'γ..α με, μπαμπά'" είναι ιδιαίτερα εμφανές στο σύγχρονο πολιτιστικό κλίμα, μετά από χρόνια ολοένα και πιο διαδεδομένου ακτιβισμού κατά της κουλτούρας βιασμού, και μερικά χρόνια ύπαρξης του σύγχρονου κινήματος #MeToo και την εις βάθος εξέταση των σεξουαλικών κανόνων.

"Το κίνημα #MeToo μπερδεύει τα πράγματα", λέει η Hawley. Τονίζει ότι είναι μέρος του κινήματος, αλλά υποστηρίζει ότι στοιχεία της πολιτιστικής του αφήγησης μπορούν να συμβάλουν στην παθολογία των φαντασιώσεων καταναγκαστικού σεξ. Πώς μπορούν λοιπόν οι πολλές γυναίκες που βιώνουν φαντασιώσεις βιασμού, αλλά απορρίπτουν την κουλτούρα του βιασμού, να συμφιλιώσουν την ερωτογένεια και την ιδεολογία τους, ειδικά σε μια εποχή εντονότερου πολιτιστικού ελέγχου;

Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο, δεδομένου ότι ακαδημαϊκοί και πολιτιστικοί κριτικοί έχουν προσφέρει πολλές διαφορετικές πιθανές εξηγήσεις για τις φαντασιώσεις βιασμού – μερικές από αυτές παθολογικές και άλλες όχι – αλλά λίγοι έχουν υποστηρίξει τις ιδέες τους με στοιχεία. Ορισμένοι μελετητές, επισημαίνει η Hawley, βασίζουν τις θεωρίες τους στις δικές τους προσωπικές ερμηνείες των φαντασιώσεων. Ωστόσο, αναγνωρίζει, δεν είναι εύκολο για όλους να "σκαλίσουν" αυτή τη βιβλιογραφία και να αποδομήσουν κάθε εξήγηση και τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματά της.

Μπορεί να είναι δελεαστικό να απορρίψουμε την έννοια των φαντασιώσεων βιασμού ως τοξικών πολιτιστικών συνθηκών στρεφόμενοι στην αντίθετη κατεύθυνση και υποστηρίζοντας ότι αποτελούν εγγενές κομμάτι της ζωικής μας φύσης: τα αρσενικά είναι κυρίαρχα και τα θηλυκά είναι εκ φύσεως υποτακτικά. Αλλά τέτοια εξελικτικά επιχειρήματα, επισημαίνει η Hawley, βασίζονται συχνά σε λεπτές, υπερερμηνευμένες αποδείξεις. Και, προσθέτει η Μ, μπορεί να μην είναι τόσο πειστικά για όσους εξετάζουν τέτοιες φαντασιώσεις - άτομα που αναγνωρίζουν κάποια αντανάκλαση της σύγχρονης κουλτούρας στις επιθυμίες τους. Πολλά εξελικτικά επιχειρήματα εξακολουθούν να είναι τελικά παθολογικά, όταν υποστηρίζουν, για παράδειγμα, ότι οι φαντασιώσεις υποταγής και βιασμού εξελίχθηκαν στις προγονές μας ως μηχανισμοί αντιμετώπισης για να επιβιώσουν από συστηματικό βιασμό από τους άνδρες.

Επιπλέον, δεν λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα που σημειώνουν τόσο η Hawley όσο και ο Λέμιλερ: οι άντρες μπορεί επίσης να έχουν φαντασιώσεις ότι κυριαρχούνται από γυναίκες ή άνδρες με βία – να βιώνουν σεξ με διάφορους βαθμούς μη συναίνεσης ή βίας. Οι εμπειρίες των ανδρών, προτείνει η Hawley, απλώς δεν αμφισβητούνται από πολιτιστικούς κριτικούς, ούτε καν μελετώνται τόσο συχνά από ακαδημαϊκούς όσο αυτές των γυναικών.

Και ούτως ή άλλως, όπως το θέτει η Καλιφορνέζα σεξοθεραπεύτρια Σούζαν Μπλοκ: "Οι περισσότερες ανθρώπινες φαντασιώσεις καλλιεργούνται από τον πολιτισμό μας. Δεν είναι απλώς έμφυτες". Ακόμα κι αν αυτές οι φαντασιώσεις μπορεί να μην υπάρχουν σε μια σεξουαλική ουτοπία απαλλαγμένη από έμφυλες ιεραρχίες και εκτεταμένη σεξουαλική κακοποίηση, είναι εντάξει, όπως υποστηρίζει η M, να τις νιώσουμε και να τις εξερευνήσουμε – επειδή διαφέρουν πολύ από τον ίδιο τον βιασμό.

Η πλειονότητα των φαντασιώσεων βιασμού περιλαμβάνει κάποιον που πραγματικά επιθυμεί ο φαντασιαζόμενος, συχνά παρά την επίμονη αντίσταση σε αυτές, και μερικές φορές μόνο χωρίς σαφή συγκατάθεση. Αυτές οι φαντασιώσεις δίνουν τελικά στον φαντασιαζόμενο δύναμη, είτε αυτό σημαίνει απόλυτο έλεγχο της ονειροπόλησης είτε τον πιο περιορισμένο αλλά παρ' όλα αυτά ισχυρό έλεγχο της διαπραγμάτευσης ενός βιωμένου σεξουαλικού σεναρίου με έναν έμπιστο σύντροφο.

Ακόμη και σε μια κουλτούρα γεμάτη με βιασμούς, δεν υπάρχει κοινή εξήγηση για τις φαντασιώσεις βιασμού. Μερικοί άνθρωποι, σημειώνει η M, μπορεί να χρησιμοποιήσουν τέτοιες φαντασιώσεις για να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους σχετικά με όλη τη σεξουαλική βία που παρατηρούν στον κόσμο. ("Η ανατροπή των ιεραρχιών", σημειώνει η Μπλοκ, "είναι πάντα μέρος της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Η παραβατικότητα είναι μέρος αυτού που μας αφυπνίζει και μας κάνει να νιώθουμε ερωτικά".) Μερικοί που έχουν βιώσει άμεσα σεξουαλική βία μπορεί να χρησιμοποιήσουν τέτοιες φαντασιώσεις για να επιβεβαιώσουν εκ νέου τη σεξουαλική τους δράση και τον έλεγχο. Άλλοι μπορεί να έχουν αυτές τις φαντασιώσεις επειδή οι κυρίαρχοι άνθρωποι συμπαθούν άλλους που είναι κυρίαρχοι, όπως επισημαίνει η έρευνα της Hawley. Ή, όπως έχουν σημειώσει ορισμένοι σεξοθεραπευτές, οι κυρίαρχοι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να εγκαταλείψουν την κυριαρχία τους και να αισθανθούν υποταγή σε ελεγχόμενους ψυχικά ή σωματικά χώρους.

Η Μπλοκ βρίσκει ευκολότερο να συμφιλιώσει τις φαντασιώσεις βιασμού με τις πεποιθήσεις κατά του βιασμού παρά να καταλάβει γιατί οι άνθρωποι "διασκεδάζουν με ταινίες τρόμου, βλέποντας ανθρώπους να τεμαχίζονται και να δολοφονούνται βάναυσα. Πώς οι άνθρωποι το συνδυάζουν αυτό [με τις προσωπικές τους αξίες];".

Μπορεί να είναι δύσκολο να φτάσουμε σε αποφάσεις, εφόσον χαρακτηρίζουμε αυτές τις σκέψεις "φαντασίες βιασμού", παρά τη σαφή γραμμή μεταξύ αυτών και του πραγματικού βιασμού. "Το να έχεις αυτόν τον σκληρό, φορτωμένο όρο για κάτι, μπορεί να το κάνει να ακούγεται πολύ επαίσχυντο", εξηγεί η Μ. Γι' αυτό υπάρχει αυξανόμενη υποστήριξη για τη μετατόπιση της ορολογίας προς κάτι σαν "συναινετική μη συναίνεση" (CNC), ένας κοινός όρος στον κόσμο του φετιχισμού, ή "φαντασιώσεις αναγκαστικής υποταγής", ο όρος που υιοθέτησε η Hawley στην έρευνά της.

Η Μ σημειώνει ότι θα ήταν υπέροχο αν οι άνθρωποι με φαντασιώσεις βιασμού είχαν τον χώρο να τις αποδομήσουν ανοιχτά. Άλλοι σε κλειστούς και ακαδημαϊκούς κύκλους ανησυχούν ότι το να μιλάμε ανοιχτά για βίαιες φαντασιώσεις θα μπορούσε να "ανοίξει την πόρτα" σε αντιδραστικά κινήματα κατά του #MeToo. Η Μ προσθέτει ότι "θα μπορούσε να τροφοδοτήσει δικηγόρους υπεράσπισης", οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις φαντασιώσεις εναντίον φερόμενων θυμάτων. "Αν δεχόμουν σεξουαλική επίθεση από κάποιον που με γνωρίζει, θα είχα σχεδόν μηδενικές πιθανότητες για κάθε είδους δικαιοσύνη λόγω του ενδιαφέροντός μου για το CNC".

Αυτή είναι μια θλιβερή πραγματικότητα, γιατί το να μιλάμε ανοιχτά για αυτές τις φαντασιώσεις είναι πιθανότατα κλειδί για να βοηθήσουμε πολλούς που τις βιώνουν να αποφύγουν οποιαδήποτε σύγχυση και αυτοκατηγορία, και στον αντίποδα να μάθουν να εξερευνούν τις σκέψεις τους με ασφάλεια και εποικοδομητικό τρόπο. Αλλά εκεί βρίσκεται ο πολιτισμός μας σήμερα: σε μια κατάσταση ρευστότητας και δυσφορίας, στην οποία χρειάζεται ακόμα πόνος και (συχνά) απομόνωση για πολλούς για να μάθουν ότι οι σεξουαλικές σκέψεις στο κεφάλι τους δεν είναι μόνο συνηθισμένες, αλλά και εύλογες.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις