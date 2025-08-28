Οι φωτογραφίες της ντροπής στην Ιταλία – Σφοδρές αντιδράσεις για τα χυδαία σχόλια

Γυναίκες στην Ιταλία καταγγέλλουν ιστοτόπους όπου αναρτώνται φωτογραφίες τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους, ενώ οι χρήστες κάνουν χυδαία και σεξιστικά σχόλια, εξυμνώντας ακόμα και τη βία.

Γυναίκες στην Ιταλία αντεπιτίθενται στην εξάπλωση ιστοτόπων οι οποίοι προβάλλουν φωτογραφίες τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους, συχνά συνοδευόμενες από χυδαία και υβριστικά σχόλια.

Οι προσπάθειές τους έγιναν γνωστές σε όλη τη χώρα όταν ακτιβίστριες κατήγγειλαν νωρίτερα το καλοκαίρι ένα γκρουπ στο Facebook με το όνομα “Mia Moglie” (Η Γυναίκα Μου), όπου άντρες ανέβαζαν φωτογραφίες των συζύγων τους χωρίς την άδειά τους, και κατάφεραν να την κατεβάσουν.

Τώρα, ένας άλλος, πολύ πιο δημοφιλής ιστότοπος, στοχοποιεί επώνυμες γυναίκες, όπως την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και άλλες πολιτικούς, με χυδαία και σεξουαλικά σχόλια. Ορισμένες αναρτήσεις μάλιστα εξυμνούν τη βία κατά των γυναικών, αναφέρει το Associated Press.

Ο ιστότοπος, του οποίου το όνομα προέρχεται από αργκό για τα γυναικεία γεννητικά όργανα, υπάρχει εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες. Ωστόσο, ήρθε στην επικαιρότητα αφού η ευρωβουλευτής του αριστερού χώρου, Αλεσάντρα Μορέτι, υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία όταν ανακάλυψε φωτογραφία της να προβάλλεται στον εν λόγω ιστότοπο χωρίς φυσικά η ίδια να έχει δώσει την άδειά της.

«Κλέβουν φωτογραφίες και βίντεο από τηλεοπτικές εμφανίσεις μου εδώ και χρόνια, τις αλλοιώνουν και τις διανέμουν σε χιλιάδες χρήστες», δήλωσε η Μορέτι. Πρόσθεσε ότι ο εν λόγω ιστότοπος και άλλοι με αντίστοιχο περιεχόμενο λειτουργούν χωρίς καμία κύρωση, παρότι έχουν ήδη υποβληθεί καταγγελίες σε βάρος τους. «Αυτού του είδους οι ιστότοποι, οι οποίοι υποκινούν τη βία, πρέπει να κλείσουν και να απαγορευτούν», τόνισε η ίδια.

Το φόρουμ προβάλλει φωτογραφίες και βίντεο από εκατοντάδες δημόσια πρόσωπα, καθώς και ηθοποιούς, influencers αλλά και απλές γυναίκες, χωρίς φυσικά να έχει λάβει τη συγκατάθεσή τους. Οι εικόνες έχουν αντληθεί χωρίς την άδεια των εικονιζόμενων προσώπων από τηλεόραση ή από τα προφίλ τους στα social media.

Αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 200.000 χρήστες. Διαθέτει σελίδα αφιερωμένη σε γυναίκες influencers και δημοσιογράφους, καθώς και σε γυναίκες πολιτικούς, όπως την αρχηγό του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν.

“Mia Moglie”

Το “Mia Moglie” αριθμούσε περίπου 32.000 μέλη πριν κλείσει την περασμένη εβδομάδα από τη Meta, η οποία δήλωσε ότι ανέλαβε δράση εναντίον της σελίδας «για παραβίαση της πολιτικής μας περί σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενηλίκων».

Η φεμινίστρια συγγραφέας και ακτιβίστρια Καρολίνα Καπρία, μία από τις γυναίκες που έχουν καταγγείλει την σελίδα, δημοσίευσε screenshots από τις συχνά χυδαίες και βίαιες ανταλλαγές απόψεων σχετικά με το τι θα έκαναν οι χρήστες της σελίδας στις γυναίκες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αναρτώνται.

«Οι γυναίκες ανέκαθεν υπήρξαν η “αρένα” στην οποία οι άνδρες ανταγωνίζονται και μετρούν την αρρενωπότητά τους», έγραψε η Καπρία. «Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο οι γυναίκες είναι απλώς ένα εμπόρευμα που προσθέτει αξία στον άνδρα που τις “κατέχει”».

Η Ιταλία πασχίζει να βρει τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, καθώς οι γυναικοκτονίες έχουν αναδειχθεί ως ένα συστημικό πρόβλημα, βαθιά ριζωμένο στην πατριαρχική κουλτούρα της χώρας. Μια σειρά από βίαια περιστατικά έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από το πώς να αντιμετωπιστούν αυτά τα εγκλήματα.

Η κυβέρνηση Μελόνι ενέκρινε τον Μάρτιο ένα νομοσχέδιο που για πρώτη φορά εισάγει τον νομικό ορισμό της γυναικοκτονίας στο ποινικό δίκαιο της χώρας και την τιμωρεί με ισόβια κάθειρξη. Το νομοσχέδιο χρειάζεται ακόμη τελική έγκριση από τη Βουλή για να μετατραπεί σε νόμο.

Αν και η κεντροαριστερή αντιπολίτευση χαιρέτισε την πρωτοβουλία, τόνισε ότι ο νέος νόμος αντιμετωπίζει μόνο την ποινική διάσταση του προβλήματος, αφήνοντας ανέγγιχτες τις οικονομικές, εκπαιδευτικές και πολιτισμικές ρίζες του μισογυνισμού.