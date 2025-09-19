Κόσμος ΟΗΕ

ΟΗΕ: Συντριπτικό “ναι” για να μιλήσει ο Αμπάς μέσω video

Ο Μαχμούντ Αμπάς
Ο Μαχμούντ Αμπάς @Saudi Press Agency vía AP

Mε 145 ψήφους υπερ και 5 κατά ο ΟΗΕ αποφάσισε ότι ο Μαχμούτ Αμπάς θα μιλήσει, έστω και εξ αποστάσεως, στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών στη Νέα Υόρκη.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε την Παρασκευή να επιτρέψει στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς να απευθύνει ομιλία μέσω βίντεο στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δεν θα του χορηγήσουν βίζα για να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται η έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Το ψήφισμα έλαβε 145 ψήφους υπέρ και πέντε ψήφους κατά, ενώ έξι χώρες απείχαν.

