Old Enough: Αιφνιδιάζει η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix - Γονείς στέλνουν τα δίχρονα παιδιά τους μόνα τους στον έξω κόσμο

Ένα τουλάχιστο "περίεργο" ιαπωνικό ντοκιμαντέρ έχει κάνει το τελευταίο διάστημα δυναμικά την εμφάνισή του στο Netflix, με πολλούς χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας να αναρωτιούνται τι είναι επιτέλους αυτό το Old Enough.

Τα επεισόδια του Old Enough που είναι διαθέσιμα και στο ελληνικό Netflix έχουν ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον διεθνώς, καθώς μια νέα πρόταση με πολύχρωμα γράμματα, φυσαλίδες και μικρά παιδιά σε αποστολές ςμφανίζονται ως πρόταση σε διάφορους συνδρομητές της πλατφόρμας παγκοσμίως.

Τι ακριβώς κάνουν τα νήπια στο Old Enough

Το Old Enough είναι η εξαιρετικά δημοφιλής ιαπωνική εκπομπή Hajimete no Otsukai (Η πρώτη μου αποστολή), μια ψυχαγωγική εκπομπή ντοκιμαντέρ όπου νήπια στέλνονται στον κόσμο εντελώς μόνα τους, για να πάνε για ψώνια ή να κυκλοφορήσουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ιαπωνία, το Old Enough προβάλλεται εδώ και 30 χρόνια, με δύο τρίωρες εκπομπές που μεταδίδονται κάθε χρόνο. Όταν προβάλλεται, το ένα πέμπτο όλων των Ιαπώνων θεατών συντονίζεται. Πρόκειται δηλαδή για φαινόμενο, και όχι για μια απλή εκπομπή.

Το κενό που υπάρχει από το ένα επεισόδιο στο άλλο εξηγείται καθώς απαιτείται μεγάλη προετοιμασία σε κάθε επίπεδο. Όλες οι διαδρομές επιθεωρούνται από γονείς και το προσωπικό της παραγωγής, για να ελεγχθούν ενδεχόμενοι επικίνδυνοι δρόμοι ή "ύποπτα" άτομα. Τα παιδιά επιλέγονται μετά από μια επίπονη διαδικασία επιλογής, στο συνεργείο κάμερας και στην ομάδα ασφαλείας δίνονται κρυψώνες ώστε τα παιδιά να μην τους εντοπίσουν και όλοι οι ντόπιοι γείτονες ενημερώνονται για το project που τρέχει, ώστε να μην τρομάξουν και καλέσουν την αστυνομία όταν βλέπουν ένα τετράχρονο να περιφέρεται ολομόναχος, άσκοπα στους δρόμους.

Μέρος της απήχησης του ντοκιμαντέρ, όπως γράφει ο Stuart Heritage στον Guardian, είναι η προσπάθεεια της εκπομπής αυτής να εμφυσήσει εμπιστοσύνη στα παιδιά. Είναι όλοι μεταξύ δύο και έξι ετών και σχεδόν πάντα φοβούνται πάρα πολύ όταν ξεκινούν για πρώτη φορά. Δικαίως φυσικά, καθώς το να περπατήσεις ένα μίλι μέχρι ένα κατάστημα μόνος είναι αρκετά τρομακτική προοπτική για ένα μικρό παιδί. Ωστόσο, στο τέλος βγαίνουν περήφανα για τις ικανότητές τους και ότι κατάφεραν να φέρουν εις πέρας αυτή την περιπέτεια χωρίς καμία βοήθεια.

Η άφιξη του Old Enough χαιρετίστηκε με ένα σωρό δελτία τύπου από τον ιαπωνικό τηλεοπτικό σταθμό Nippon, χαιρετίζοντας τη συνεργασία με το Netflix για τις 30 εκπομπές του. Το αν σε αυτές τις εκπομπές – συμπεριλαμβανομένων των Death Note, Your Turn to Kill και Life’s Punchline – θα δοθεί η ίδια προσοχή μένει να φανεί.

Μια πολύ "ιαπωνική" εκπομπή

Από τη μια, πρόκειται για μια πολύ γλυκιά παράσταση, στην οποία όμως δεν μπορείς να βοηθήσεις τα παιδιά. Από την άλλη, σε φέρνει πολλές φορές σε αμηχανία καθώς σκέφτεσαι το γιατί χρειάζεται να υποβάλλεται ένα παιδί σε αυτή τη δοκιμασία.

Στο πρώτο επεισόδιο, ένα πολύ μικρό αγοράκι πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ για να πάρει τρία αντικείμενα, αφηγούμενος την περιπέτειά του στον εαυτό του καθώς πηγαίνει.

Αργότερα στις εκπομπές, βλέπουμε ένα μικρό κορίτσι να πηγαίνει για ένα θέλημα, αλλά επιστρέφει γρήγορα με κλάματα στη μητέρα της, αφού χαθεί, πριν ξεπεράσει τα νεύρα της και ξαναβγεί έξω.

Στα μείον της, οι ιαπωνικές λέξεις που εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη με καρτουνίστικη γραμματοσειρά, ενώ κάθε ενέργεια στην οθόνη συνοδεύεται από κάτι που ακούγεται σαν γέλιο ή χειροκρότημα "κονσέρβα", που μοιάζει απογοητευτικό.

Είναι ένα απόλυτο τρενάκι συναισθημάτων που σε αφήνει κουρελιασμένο ψυχικά. Ίσως γι' αυτό έχει τόσο αφοσιωμένους θαυμαστές στην Ιαπωνία. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια πολύ ιαπωνική δημιουργία, τόσο από άποψη σύλληψης όσο και εκτέλεσης.

