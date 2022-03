Όσκαρ 2022: Η Ακαδημία Κινηματογράφου ξεκινά έρευνα για το χαστούκι του Will Smith στον Chris Rocκ

Η στιγμή της φετινής απονομής των βραβείων Όσκαρ, που έκανε άπαντες να "παγώσουν", το επίμαχο χαστούκι του Will Smith στον άλλοτε φίλο του, Chris Rock, φαίνεται πως θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Η Ακαδημία Κινηματογράφου των Όσκαρ, με ανακοίνωσή της, "καταδικάζει" αυτή τη χειρονομία και δηλώνει ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το rollingstone που επικαλείται την ανακοίνωση της Ακαδημίας, "θα διερευνήσει περαιτέρω ενέργειες και συνέπειες" σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια και με τα πρότυπα συμπεριφοράς που διέπουν την Ακαδημία Κινηματογράφου.

Το χρονικού του -ίσως πιο άβολου από ποτέ- περιστατικού

Όταν ο κωμικός παρουσίαζε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ, αστειεύτηκε με τα ζευγάρια ηθοποιών που ήταν παρόντα στην τελετή. Σχολιάζοντας την σύζυγο του Σμιθ, Jada Pinkett Smith, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας εξαιτίας του οποίου χάνει τα μαλλιά της, είπε "Jada σ'αγαπώ, το G.I. Jane 2 σε περιμένει", αναφερόμενος στην ταινία για την οποία η Ντέμι Μουρ είχε ξυρίσει το κεφάλι της το 1997.

Τότε, ο Will Smith ανέβηκε στην σκηνή και έδωσε ένα χαστούκι στο πρόσωπο του Κρις Ροκ, ενώ αφού επέστρεψε στην θέση του του φώναξε: "Μην ξαναπιάσεις την γυναίκα μου στο γαμ...νο στόμα σου".

Ο Κρις Ροκ συνέχισε την απονομή αισθανόμενος προφανώς πολύ άβολα, παραμένοντας ωστόσο σχετικά ψύχραιμος.

Όπως ήταν λογικό, άπαντες "πάγωσαν", με τα περισσότερα σοκαρισμένα βλέμματα μάλιστα να αποτυπώνονται και σε μία φωτογραφία που περιγράφει τα συναισθήματα των παρευρισκόμενων εκείνη τη στιγμή:

"Τα βρήκαν με τον Chris Rock μετά το χαστούκι - Είναι αδέρφια", υποστηρίζει ο ράπερ Diddy

Η ένταση ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες φαίνεται να μην συνεχίστηκε και στα παρασκήνια, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ράπερ, Diddy.

Όπως μεταδίδει το Page Six, ο ράπερ υποστήριξε ότι Smith και Rock τα βρήκαν μεταξύ τους στο after party. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες τα βρήκαν μετά το τέλος της τελετής, στο after party του Vanity Fair και ότι το συμβάν θεωρείται πλέον λήξαν.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η κόντρα τους έχει λήξει», δήλωσε ο Diddy στο Page Six. «Είναι αδέρφια» και όλα είναι «περασμένα ξεχασμένα».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο after party του Vanity Fair, ο Smith εμφανίστηκε να χορεύει όλη τη νύχτα και να τραγουδά τις επιτυχίες του, ενώ πηγή ανέφερε στο Page Six, ότι οι δυο τους είχαν κανονίσει να λύσουν τα μεταξύ τους ζητήματα μετά την τελετή.

Σημειώνεται ότι ο Smith κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου και στην ομιλία του, ο σταρ του «King Richard» ζήτησε συγγνώμη από όλους εκτός από τον Rock.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους συνυποψηφίους μου. Αυτή είναι μια όμορφη στιγμή και δεν κλαίω επειδή κέρδισα ένα βραβείο. Δεν έχει να κάνει με το ότι κέρδισα το βραβείο αλλά με το να μπορείς να ρίξεις φως σε όλους τους ανθρώπους».

