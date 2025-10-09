Πανηγυρισμοί και δάκρυα χαράς σε Γάζα και Ισραήλ για την συμφωνία ειρήνης

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στους δρόμους της Γάζας και του Ισραήλ για να γιορτάσουν την ανακοίνωση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Με πανηγυρισμούς και έντονες εκδηλώσεις χαράς και ανακούφισης υποδέχθηκαν Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί την ανακοίνωση Τραμπ για εκεχειρία στη Γάζα. Μετά από δύο χρόνια σφοδρού πολέμου και αιματοχυσίας, γεννήθηκε η ελπίδα για οριστική ειρήνη αλλά η ανησυχία πως και αυτή η συμφωνία, όπως οι προηγούμενες, θα μπορούσε να καταρρεύσει, παραμένει.

Στη Γάζα, οι Παλαιστίνιοι, στο άκουσμα της συμφωνία εξέφρασαν συγκρατημένη αισιοδοξία, ελπίζοντας ότι θα σηματοδοτήσει το τέλος της καταστροφικής επίθεσης του Ισραήλ στον πολιορκημένο θύλακα.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Με περιορισμένη σύνδεση στο διαδίκτυο, πολλοί κάτοικοι δεν γνώριζαν ακόμη την ανακοίνωση, σύμφωνα με δημοσιογράφους στη Γάζα.

Πλήθη συγκεντρώθηκαν κοντά στο Νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς, χειροκροτώντας και φωνάζοντας χαρούμενα.

«Αυτές είναι ιστορικές στιγμές, μετά από δύο χρόνια σφαγών και γενοκτονίας», δήλωσε ο κάτοικος του Χαν Γιουνίς, Χαλίντ Σαάτ.

Προτού ανατείλει ο ήλιος στη Γάζα, ένα νεαρό κορίτσι δήλωσε ότι ήταν πολύ χαρούμενη για τη συμφωνία, καθώς θα μπορούσε επιτέλους να επιστρέψει στο σπίτι της. «Περάσαμε δύο χρόνια και τώρα ξεκινάμε τον τρίτο, ζώντας σε πόλεμο. Είμαστε πολύ κουρασμένοι από αυτή τη ζωή», είπε στο CNN.

Μικρά, χαρούμενα πλήθη στο Χαν Γιουνίς τραγουδούσαν, χόρευαν και πανηγύριζαν, ενώ πολλοί κάτοικοι ευχαρίστησαν δημόσια τον Ντόναλντ Τραμπ και τους διεθνείς διαμεσολαβητές που συνέβαλαν στη συμφωνία.

Στο Ισραήλ, οικογένειες Ισραηλινών ομήρων συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ για να γιορτάσουν την ανακοίνωση. Πλήθη αγκαλιάζονταν, τραγουδούσαν και υψώναν ποτήρια, εκφράζοντας τη χαρά τους για την πιθανή επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους.

«Οι καρδιές μας είναι γεμάτες χαρά, δεν ξέρω καν πώς να την συγκρατήσω», δήλωσε ο κάτοικος του Τελ Αβίβ Χιλέλ Μέιερ στο CNN.

Απελευθερωμένοι όμηροι και οικογένειες που παραμένουν σε αιχμαλωσία συμμετείχαν στους πανηγυρισμούς. Η συγκίνηση ήταν εμφανής, με πολλούς να ευχαριστούν προσωπικά τον Τραμπ για την παρέμβασή του.

Παρά τη χαρά για την επιστροφή των ομήρων, υπάρχει ανησυχία λόγω της αποτυχίας προηγούμενων συμφωνιών.

«Είμαστε χαρούμενοι, η χαρά είναι μεγάλη, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές», είπε η πρώην Ισραηλινή όμηρος Ελία Κοέν στην Πλατεία των Ομήρων. «Μέχρι να επιβιβαστούν στο όχημα του Ερυθρού Σταυρού και να συναντήσουν τους στρατιώτες του IDF, πρέπει να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε».