Ο Ρούμπιο διέκοψε δηλώσεις του Τραμπ – Το σημείωμα που “πρόδωσε” τη συμφωνία για τη Γάζα

Ξεκίνησε με έναν ψίθυρο. Ο Μάρκο Ρούμπιο διέκοψε την εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης του Ντόναλντ Τραμπ με συντηρητικούς influencers, μιλώντας σιγά στο αυτί του Τραμπ. Στη συνέχεια, έδωσε στον πρόεδρο ένα σημείωμα για να ακολουθήσει λίγη ώρα αργότερα η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου.

Ιδιαιτέρως κρίσιμες θεωρούνταν αργά το βράδυ της Τετάρτης (8/10) οι ώρες που θα ακολουθούσαν σε ό,τι αφορά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα μηνύματα που έρχονταν από όλες τις εμπλεκόμενες στις συνομιλίες στην Αίγυπτο πλευρές έδειχναν πως η συμφωνία ήταν υπόθεση λίγων ημερών, αν όχι και ωρών. Όπως κι έγινε. Με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να ανακοινώνει τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (9/10), πως το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση ομήρων, στο πλαίσιο του σχεδίου του για τον τερματισμό του διετούς πολέμου.

«Είμαι πολύ υπερήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς ενέκριναν και οι δύο την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή, ως τα πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του.

Νωρίτερα, ο ίδιος είχε συμμεριστεί την αισιοδοξία του για αίσια έκβαση των ειρηνευτικών συνομιλιών και δήλωσε, μάλιστα, ότι ενδέχεται να μεταβεί στη Μέση Ανατολή προς το τέλος της εβδομάδας. «Θα μεταβώ ίσως προς το τέλος της εβδομάδας, ίσως την Κυριακή. Θα δούμε, όμως υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να γίνει αυτό. Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν πολύ καλά».

Οι εν λόγω δηλώσεις έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια Στρογγυλής Τράπεζας στον Λευκό Οίκο, όπου ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έσπευσε να παραδώσει χειρόγραφο σημείωμα στον Ντόναλντ Τραμπ, διακόπτοντας τη συζήτηση, και προαναγγέλλοντας κατά κάποιο τρόπο την επίτευξη της συμφωνίας που ακολούθησε.

«Μόλις έλαβα ένα σημείωμα από τον υπουργό Εξωτερικών που αναφέρει ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία στη Μέση Ανατολή και ότι θα με χρειαστούν άμεσα» έσπευσε να πει ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το CNN, ο Μάρκο Ρούμπιο δεν βρισκόταν αρχικά στην αίθουσα. Όταν εισήλθε, κάθισε σε μια καρέκλα όπου ήταν προηγουμένως η προσωπάρχισσα του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς. Λίγο αφότου κάθισε, παρενέβη για να παραδώσει το χειρόγραφο σημείωμα στον πρόεδρο.

Όπως διακρίνεται και στη φωτογραφία του Evan Vucci, για λογαριασμό του Associated Press, στο εν λόγω σημείωμα φαίνεται να αναγράφεται πως η συμφωνία για τη Γάζα είναι «πολύ κοντά».

«…Χρειάζεται να εγκρίνετε σύντομα μια ανάρτηση στο Truth social, ώστε να μπορείτε να ανακοινώσετε πρώτος τη συμφωνία» προστίθετο στο σημείωμα.

Ωστόσο, ακόμη και αφού ο Ρούμπιο έδωσε το σημείωμα στον Τραμπ, ο τελευταίος συνέχισε να μιλάει στην εκδήλωση και να απαντά σε ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών φαινόταν εμφανώς ανήσυχος.

Σχεδόν 10 λεπτά μετά, ο Τραμπ είπε: «Πρέπει να φύγω τώρα για να προσπαθήσω να λύσω κάποια προβλήματα στη Μέση Ανατολή – αν και με εκπροσωπεί πολύ καλά ο υπουργός Εξωτερικών μας. Πιθανότατα θα κάνει καλύτερη δουλειά από μένα, αλλά ποιος ξέρει».

«Δεν θέλουμε να πάρουμε κανένα ρίσκο. Οπότε θα πάμε να το κάνουμε αυτό» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Associated Press

Στη συνέχεια, πρότεινε σε συνεργάτες του να απαντήσουν σε ερωτήσεις και αποχώρησε λέγοντας: «Θα φέρουμε την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε».

Ακολούθως, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου προανήγγειλε μια ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social, όπως κι έγινε.