Παραλήρημα Γκβιρ για ακτιβιστές Flotila: Τους αξίζουν οι συνθήκες που ταιριάζουν σε τρομοκράτες

“Θρασύτατα ψεύδη” χαρακτήρισε η ισραηλινή κυβέρνηση τις κατηγορίες των ακτιβιστών, μεταξύ αυτών και της Γκρέτα Τούνμπεργκ, που συμμετείχαν στο Global Sumud Flotilla, περί κακομεταχείρισης κατά την κράτησή τους.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά σήμερα τις κατηγορίες ότι η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές υπέστησαν κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, κάνοντας λόγο για “θρασύτατα ψεύδη“.

Εντούτοις ο ακροδεξιός υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι είναι “υπερήφανος που αντιμετωπίσαμε τους ‘ακτιβιστές του στολίσκου’ ως υποστηρικτές της τρομοκρατίας”. Σε δήλωσή του, ο Μπεν-Γκβιρ τόνισε πως “όποιος υποστηρίζει την τρομοκρατία είναι τρομοκράτης και του αξίζουν οι συνθήκες που ταιριάζουν σε τρομοκράτες“.

Το υπουργείο Εξωτερικών, σε σημερινή ανάρτησή του στο X, επισήμανε πως η Τούνμπεργκ και οι άλλοι κρατούμενοι απέρριψαν την επιτάχυνση της απέλασής τους, επιμένοντας να παραμείνουν υπό κράτηση.

“Επίσης η Γκρέτα δεν διαμαρτυρήθηκε στις ισραηλινές αρχές για οποιονδήποτε απ’ αυτούς τους γελοίους και αβάσιμους ισχυρισμούς – επειδή όλα αυτά δεν συνέβησαν ποτέ”, αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ο Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι επισκέφθηκε τα πλοία και δεν είδε “ούτε βοήθεια ούτε ανθρωπισμό“. Βρήκε αντιθέτως, όπως είπε, “ένα πακέτο παιδικής τροφής και ένα ολόκληρο πλοίο γεμάτο ανθρώπους που προσποιούνταν ότι είναι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίοι ήρθαν στην πραγματικότητα για να υποστηρίξουν την τρομοκρατία και να διασκεδάσουν σε βάρος μας”.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ακτιβιστές “θα πρέπει να νιώσουν καθαρά τις συνθήκες κράτησης και να σκεφτούν δύο φορές πριν πλησιάσουν ξανά το Ισραήλ”.

Σημειώνεται ότι οι ακτιβιστές και ακτιβίστριες, οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή Global Sumud Flottilla, κατά την άφιξή τους τόσο στη Ρώμη όσο και στην Κωνσταντινούπολη, κατήγγειλαν ότι στις ισραηλινές φυλακές, κατά τις τρεις ημέρες κράτησής τους, παραβιάσθηκαν οι κανόνες του κράτους δικαίου και υπέστησαν σωματική και ψυχολογική βία.

“Μας άφησαν χωρίς νερό και, χλευάζοντάς μας, έπιναν επιδεικτικά μπροστά μας. Μείναμε επί ώρες κάτω από τον ήλιο, την χειρότερη μεταχείριση υπέστησαν οι Τυνήσιοι και οι Παλαιστίνιοι μέλη της αποστολής μας“, δήλωσε ο Ιταλός μάγειρας Λούκα Βιάνι.

“Ουσιαστικά, μείναμε νηστικοί. Οι γυναίκες έτυχαν ακόμη χειρότερης μεταχείρισης, ενώ στα κελιά μας υπήρχαν ελάχιστα κρεβάτια. Μας φέρθηκαν με κτηνώδη τρόπο“, δήλωσε ο κεντροαριστερός περιφερειακός σύμβουλος Πάολο Ρομάνο, μέλος της Flottilla.

Ο δημοσιογράφος Ersin Çelik, που συμμετείχε στον στολίσκο σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Anadolu Agency, κατήγγειλε ότι το Ισραήλ τους φέρθηκε με απάνθρωπο τρόπο.

Ο Çelik σημείωσε ότι υπέστησαν τόσο σωματική όσο και ψυχολογική βία, λέγοντας: “Τραυμάτισαν μερικούς φίλους μας, δεν τους έδωσαν φαγητό, δεν τους έδωσαν νερό, και μας ζήτησαν να πιούμε τα υπολείμματα από τα φαγητά τους, αλλά δεν το δεχτήκαμε. Τελικά, η χώρα μας μάς έφερε εδώ. Πιστεύουμε ότι σπάσαμε τον αποκλεισμό, επειδή το ηθικό στο Ισραήλ είναι πολύ χαμηλό. Είναι απίστευτα θυμωμένοι, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Άρχισαν να βλέπουν ότι όλος ο κόσμος τους μισεί. Πριν από 3 ημέρες σπάσαμε τον αποκλεισμό και για 3 ημέρες βλέπαμε ολοκάθαρα την επίδραση αυτού του γεγονότος στα πρόσωπα των σιωνιστών στρατιωτών και αστυνομικών”.

Παράλληλα, ο Τούρκος δημοσιογράφος σε ζωντανή εκπομπή του CNN Türk, αποκάλυψε πως “οι Ισραηλινοί βασάνισαν πολύ σκληρά τη Γκρέτα (σ.σ. τη Γκρέτα Τούνμπεργκ) μπροστά στα μάτια μας. Κακοποίησαν τη Γκρέτα, ένα μικρό παιδί. Την έσυραν στο έδαφος, την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία. Έκαναν ακριβώς ό,τι έκαναν οι Ναζί“.