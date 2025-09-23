Παραλήρημα Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ – Ποιες χώρες “θα πάνε στην κόλαση”

Σε μια ομιλία στον ΟΗΕ, που δύσκολα θα ξεχαστεί ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Οργανισμό, ευλόγησε τα γένια του, προειδοποίησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι οδεύουν προς την κόλαση αν δεν βάλουν τέλος στην πολιτική ανοιχτών συνόρων και χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή… απάτη.

Κατηγορίες εναντίον των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία, κατ’ εκείνον, απέτυχαν να συντονίσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, και των άλλων έξι που ο ίδιος τερμάτισε, αντιμεταναστευτικό κρεσέντο, κλιματική αλλαγή και απαρίθμηση των προσωπικών του επιτυχιών, είχε η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του, κάνοντας χιούμορ με το χαλασμένο autocue και αμέσως μετά, επιτέθηκε στον Μπάιντεν, κατηγορώντας τον για μια επαναλαμβανόμενη “σειρά καταστροφών”.

Στη συνέχεια… ευλόγησε τα γένια του λέγοντας ότι «αυτή είναι η χρυσή εποχή της Αμερικής», αναφερθείς συγκεκριμένα στην καταστολή της μετανάστευσης επί των ημερών του, στις επενδύσεις στις ΗΠΑ και στα πρόσφατα υψηλά στα αμερικανικά χρηματιστήρια.

Ολοκλήρωσε το εγκώμιο στον εαυτό του με τις «ιστορικές εμπορικές συμφωνίες» που έχει υπογράψει, αφού πρώτα επέβαλε εκτεταμένους παγκόσμιους δασμούς.

Η “παράνομη” μετανάστευση και οι απειλές στην Ευρώπη για “κόλαση”

Ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στην Ευρώπη για τα ποσοστά μετανάστευσης και παρότρυνε τους συμμάχους να πάρουν μαθήματα από τις δικές του… επιτυχίες στην Αμερική.

“Πήραμε τολμηρά μέτρα για να σταματήσουμε γρήγορα τη μη ελεγχόμενη μετανάστευση. Μόλις αρχίσαμε να συλλαμβάνουμε και να απελαύνουμε όποιον περνούσε τα σύνορα και να απομακρύνουμε παράνομους αλλοδαπούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απλώς σταμάτησαν να έρχονται” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απηύθυνε, μάλιστα, προειδοποίηση στις χώρες που, όπως υποστηρίζει, έχουν κατακλυστεί από μετανάστες: “Ήρθε η ώρα να τελειώσει το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων. Πρέπει να το τελειώσετε τώρα. Οι χώρες σας οδεύουν προς την κόλαση”.

(AP Photo/Yuki Iwamura)

Μάλιστα, επιτέθηκε προσωπικά στον δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Χαν, αποκαλώντας τον “απαίσιο” και λέγοντας ότι θέλει να επιβάλει τη σαρία στη βρετανική πρωτεύουσα.

Επίθεση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

Ο Τραμπ, ο οποίος δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει την 80ή επέτειο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επιτέθηκε στον οργανισμό, με ειρωνικά σχόλια, λέγοντας ότι δύο πράγματα έχει πάρει από αυτόν: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και έναν χαλασμένο υποβολέα.

Στη συνέχεια δήλωσε ότι ο ΟΗΕ δεν στάθηκε στο πλευρό του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό επτά πολέμων που έχει πετύχει ο ίδιος.

“Δεν το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή γιατί ήμουν πολύ απασχολημένος με το να σώσω εκατομμύρια ζωές, δηλαδή να σώσω και να σταματήσω αυτούς τους πολέμους. Αλλά αργότερα, συνειδητοποίησα ότι ο ΟΗΕ δεν ήταν εκεί για εμάς”, πρόσθεσε.

Απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση, διερωτήθηκε: “Ποιος είναι ο σκοπός των Ηνωμένων Εθνών;”

“Δεν πλησιάζει καν να ανταποκριθεί στο δυναμικό του… είναι κούφια λόγια, και τα κούφια λόγια δεν λύνουν πολέμους”, ανέφερε.

Στη συνέχεια της ομιλίας του, εκτόξεσε και άλλες κατηγορίες κατά του ΟΗΕ, λέγοντας ότι διευκολύνει τις “εισβολές” μεταναστών στις δυτικές χώρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι ο ΟΗΕ χρηματοδοτεί μια επίθεση κατά των δυτικών χωρών και των συνόρων τους, κατηγορώντας τον διεθνή οργανισμό ότι δίνει προπληρωμένες κάρτες (cash cards) σε μετανάστες που φτάνουν στα νότια σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ο ΟΗΕ υποτίθεται ότι πρέπει να σταματάει τις εισβολές, όχι να τις δημιουργεί και να τις χρηματοδοτεί», είπε χαρακτηριστικά.

“Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης είναι επιβράβευση της Χαμάς”

Ο Τραμπ άσκησε πίεση για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς, χωρίς να αναφερθεί στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

“Η Χαμάς έχει επανειλημμένα απορρίψει λογικές προτάσεις για ειρήνη από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και μετά” είπε.

Ο Τραμπ τόνισε ότι έχει εμπλακεί στις προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και ότι τα διαπραγματευόμενα μέρη “πρέπει να το καταφέρουν”.

Αναφέρθηκε ακόμα στο γεγονός ότι αρκετές ισχυρές χώρες έχουν αναγνωρίσει τις τελευταίες ημέρες ένα παλαιστινιακό κράτος και υποστήριξε ότι “αυτό είναι ανταμοιβή” για τις θηριωδίες της Χαμάς. Αντί να ενδώσουν στις απαιτήσεις της Χαμάς για λύτρα, ο Τραμπ λέει ότι όσοι θέλουν ειρήνη πρέπει να στείλουν ένα ενιαίο μήνυμα: να απελευθερωθούν οι όμηροι τώρα.

Πόλεμος στην Ουκρανία

Περνώντας στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι “σε περίπτωση που η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να κάνει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν έναν πολύ ισχυρό σύνολο δασμών”.

Ωστόσο, επέκρινε τους Ευρωπαίους συμμάχους και είπε ότι θα πρέπει «να συμμετάσχουν» στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου υιοθετώντας «τα ακριβώς ίδια μέτρα». “Εσείς είστε πολύ πιο κοντά στην πόλη. Εμείς έχουμε έναν ωκεανό ανάμεσα. Είστε ακριβώς δίπλα, και η Ευρώπη πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της. Δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι. Αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία”.

(AP Photo/Yuki Iwamura)

“Ανοησίες και απάτη η κλιματική αλλαγή”

Ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην κλιματική αλλαγή, την οποία χαρακτήρισε ως τη “μεγαλύτερη απάτη που έχει διαπραχθεί ποτέ στον κόσμο”.

“Ούτε παγκόσμια θέρμανση, ούτε παγκόσμια ψύχρανση”, είπε με βεβαιότητα.

Όλες αυτές οι προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή που έγιναν από τον ΟΗΕ και άλλους «ήταν λάθος» και έγιναν από «ηλίθιους ανθρώπους» ανέφερε.

Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους παγκόσμιους ηγέτες, τους προειδοποίησε να απομακρυνθούν από την “πράσινη απάτη” – αναφερόμενος στις πολιτικές για το κλίμα – ή αλλιώς η χώρα τους «θα αποτύχει».

“Και είμαι πραγματικά καλός στο να προβλέπω πράγματα”, διαβεβαίωσε.