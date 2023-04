Πέθανε η τρανς ακτιβίστρια και συγγραφέας κόμικς Rachel Pollack

Η Rachel Pollack, τρανς ακτιβίστρια και βραβευμένη συγγραφέας βιβλίων και κόμικς που δημιούργησε την πρώτη mainstream τρανς υπερήρωα ενώ παράλληλα θεωρούταν αυθεντία στα ταρώ και τον αποκρυφισμό, πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Ως συγγραφέας στο πεδίο της φαντασίας, δημοσίευσε επτά μυθιστορήματα και τέσσερις συλλογές διηγημάτων, μεταξύ των οποίων το 1980 το Golden Vanity και το Unquenchable Fire, το οποίο, όπως σημειώνει ο Guardian κέρδισε το βραβείο επιστημονικής φαντασίας Arthur C Clarke το 1989. Το πιο πρόσφατο έργο της, The Fissure King, εκδόθηκε το 2017.

Η πρώτη της μυθιστορηματική επιτυχία ήταν το διήγημα Pandora's Bust, που δημοσιεύτηκε στο πρωτοποριακό περιοδικό του νέου κύματος New Worlds του Michael Moorcock το 1971.

Ο φίλος της, ο συγγραφέας Neil Gaiman, επισκέφθηκε την Pollack στο σπίτι που μοιραζόταν με τη σύζυγό της Zoe στο Rhinebeck της πολιτείας της Νέας Υόρκης, λίγο πριν από τον θάνατό της. Είχε διαγνωστεί πριν από επτά χρόνια με τη νόσο του Χότζκιν, έναν καρκίνο του λεμφικού συστήματος.

Ο θάνατος της Pollack επιβεβαιώθηκε από τη σύζυγό της, η οποία ανάρτησε ένα μήνυμα στο Facebook, το οποίο στη συνέχεια ανάρτησε στο Twitter του ο Gaiman.

Ποιά ήταν η Rachel Pollack

Η Pollack, που γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης στις 17 Αυγούστου 1945, ήταν μία από τις πρώτες τρανς ακτιβίστριες και μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν έκανε τη μετάβαση στις αρχές της δεκαετίας του '20, μετά από μια καριέρα ως καθηγήτρια Αγγλικών.

Η Βρετανίδα συγγραφέας και κριτικός πολιτισμού Roz Kaveney θυμάται ότι όταν μετακόμισε στο Λονδίνο το 1971 πήγε στο Μέτωπο Απελευθέρωσης των Γκέι και "τους ρώτησε αν έκαναν κάτι γι' αυτό που σήμερα αποκαλούμε τρανς θέματα. Είπαν ότι είχαν μια μικρή ομάδα που συντονιζόταν από τη Rachel Pollack, και πήγα να τη δω την ίδια μέρα".

Η Pollack και η Kaveney ανήκαν στην ομάδα που συνέταξε το πρώτο τρανς μανιφέστο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ενημερωτικό δελτίο του GLF το 1972, με τίτλο Don't Call Me Mister You Fucking Beast, και το οποίο περιελάμβανε τα εξής: "Don't Call Me Mister You Fucking Beast: "Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που μόλις αρχίζουμε να εξετάζουμε. Γιατί ο Danny La Rue είναι θεσμός στο West End, ενώ εμάς μας διώχνουν από τα διαμερίσματά μας επειδή φοράμε φούστα; Προφανώς είναι εντάξει αν το κάνεις για τα λεφτά, αλλά διεστραμμένο αν το κάνεις για προσωπική ικανοποίηση".

Η Pollack έζησε στο Άμστερνταμ για σχεδόν μια δεκαετία από τα μέσα της δεκαετίας του '70, όπου έκανε την επέμβαση αλλαγής φύλου, πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Από το 1993 έως το 1995 έγραψε το μηνιαίο κόμικ Doom Patrol για το Vertigo της DC Comics, έναν τίτλο που είχε προηγουμένως επανεκκινήσει από τον αγαπημένο συγγραφέα των θαυμαστών Grant Morrison, και για τον οποίο η Pollack δημιούργησε την Kate Godwin, που θεωρείται η πρώτη τρανς υπερήρωας στα mainstream κόμικς.

Το βιβλίο της "Εβδομήντα οκτώ βαθμοί σοφίας" του 1980 είναι, σύμφωνα με τον Page, "η βάση όλων των σύγχρονων ερμηνειών των ταρώ. Κάθε βιβλίο που κυκλοφόρησε έκτοτε ουσιαστικά αντιγράφει το έργο της".

Και πρόσθεσε: "Όταν η Ρέιτσελ άρχισε να ενδιαφέρεται για τα ταρώ, η συγγραφή σχετικά με αυτά ήταν βασισμένη στη χαρτομαντεία. Το ερεύνησε και έφερε τις ψυχαναλυτικές ιδέες, τις αναγνώσεις του ταρώ από τον Γιουνγκ".

Η Pollack σχεδίασε τις δικές της τράπουλες ταρώ και έγινε μια τεράστια δύναμη στο γυναικείο πνευματικό κίνημα, ειδικά στον τομέα της διεκδίκησης της φιγούρας της θεάς και της ένταξης των τρανς γυναικών σε αυτό.

