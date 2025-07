Alpha Bank: Ενίσχυση της εκτελεστικής ομάδα και η επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης

Με νέα οργανωτική δομή και στοχευμένες διοικητικές αλλαγές, η Τράπεζα προχωρά αποφασιστικά στον σχεδιασμό της, ενισχύοντας την πελατοκεντρική της λειτουργία, την υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής και την επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα.

Κατά την τελευταία πενταετία, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία μία σειρά από φιλόδοξους στρατηγικούς στόχους.

Η επιτυχία των προσπαθειών αυτών αντικατοπτρίζεται ήδη στα ισχυρά οικονομικά της αποτελέσματα αλλά και στον πελατοκεντρικό προσανατολισμό της, που αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της λειτουργίας της. Προ πάντων ωστόσο, αναγνωρίζεται από την επενδυτική κοινότητα, καθόσον η Alpha Bank είναι η μόνη ελληνική Τράπεζα που έχει θεσμικό βασικό μέτοχο έναν από τους ισχυρότερους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς ομίλους και έχει διπλασιάσει από την αρχή του έτους την κεφαλαιοποίησή της, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση στον τομέα αυτό μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η Τράπεζα εισέρχεται πλέον στην επόμενη φάση της πορείας της, παραμένοντας προσηλωμένη στην περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής της δυναμικής, ώστε να επιτύχει τη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερης αξίας για τους Μετόχους, τους Πελάτες, και τους Ανθρώπους της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα προχωρά σε στοχευμένες οργανωτικές αλλαγές, εστιάζοντας σε στρατηγικούς τομείς και αποσκοπώντας στην αξιοποίηση εσωτερικών συνεργειών, με στόχο:

• Τη στενότερη διασύνδεση των τεχνολογικών και ψηφιακών λειτουργιών για την ταχύτερη υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, προκειμένου να καταστεί η πιο προηγμένη τεχνολογικά Τράπεζα στην Ελλάδα.

• Την επιτάχυνση του μετασχηματισμού στο Retail Banking, μέσω της αναβάθμισης των προϊοντικών προτάσεων και της παροχής υψηλής ποιότητας εμπειρίας στους βασικούς πελατειακούς τομείς.

• Την αξιοποίηση στρατηγικών ευκαιριών, επιχειρηματικών συνεργασιών και εξαγορών, με στόχο την ομαλή ένταξη νέων δραστηριοτήτων και την μεγιστοποίηση της αξίας που προσφέρουν.

• Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της οργανωτικής λειτουργίας, μέσω:

– της επιτάχυνσης της λήψης αποφάσεων, με ενοποίηση περιοχών και περαιτέρω εκχώρηση αρμοδιοτήτων με την αντίστοιχη ανάληψη περιοχών ευθύνης,

– της ενίσχυσης της διαλειτουργικής συνεργασίας, με κοινές διοικητικές δομές για ομάδες που καλούνται να συνεργάζονται πιο στενά.

Νέα οργανωτική δομή

Στο πλαίσιο αυτό, η οργανωτική δομή της Τράπεζας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ο Μιχάλης Τσαρμπόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Digital and Technology Officer και θα αναφέρεται στον Deputy CEO, ενώ τοποθετείται μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται οι τομείς Information Technology, Cyber Security, Group Data Management, Digital Banking, Central Procurement, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της καινοτομίας.

Η δημιουργία του τομέα ευθύνης του Chief Digital and Technology Officer αποτελεί στρατηγική επιλογή για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, την απλοποίηση των λειτουργιών και την αναβάθμιση της εμπειρίας, τόσο των Πελατών όσο και των Eργαζομένων της Τράπεζας, μέσα από ταχύτερες αποφάσεις και πιο στενή συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων ομάδων. Καθώς η τεχνολογία δεν αποτελεί απλώς εργαλείο, αλλά βασικό πυλώνα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της Τράπεζας, ο κ. Τσαρμπόπουλος αναλαμβάνει, επίσης, να ηγηθεί της προσπάθειας για την ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων στον οργανισμό με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Επιδίωξη είναι η βέλτιστη διαχείριση δεδομένων (Data Management), με στόχο αφενός τη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο BCBS239 αφετέρου δε την αξιοποίηση των δεδομένων ως πηγή αξίας, επιχειρηματικής εξέλιξης και βελτίωσης της εμπειρίας των Πελατών μας.

Ο Στέφανος Μυτιληναίος αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Integration and Group Initiatives Officer και θα αναφέρεται στον Deputy CEO, ενώ παραμένει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας. Η εμπειρία του αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου του Ομίλου.

Στο πλαίσιο των νέων του αρμοδιοτήτων, ο κ. Μυτιληναίος αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποτελεσματική ενσωμάτωση εξαγοραζόμενων εταιρειών και δραστηριοτήτων, την υλοποίηση επιχειρηματικών συνεργασιών, καθώς και τη διερεύνηση και υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων. Παράλληλα, θα συνεργάζεται στενά με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλίζεται η οργανωτική και λειτουργική ετοιμότητα του Ομίλου για την υποδοχή και υποστήριξη κάθε νέας στρατηγικής πρωτοβουλίας.

Ο Παναγιώτης Γεωργιόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Chief of Retail Client Strategies, αναφερόμενος απευθείας στον CEO, και τοποθετείται μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η νέα αρχιτεκτονική στη Λιανική Τραπεζική δίνει έμφαση στην απλοποιημένη και προσωποποιημένη εμπειρία του Πελάτη, μέσω οριζόντιων λύσεων που αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας και των δεδομένων, με στόχο να καταστήσουν την Alpha Bank την πρώτη επιλογή των Πελατών για κάθε τραπεζική ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε ηγετικές θέσεις στον τηλεπικοινωνιακό τομέα και με αποδεδειγμένη ικανότητα στον μετασχηματισμό μοντέλων εξυπηρέτησης πελατολογίου Λιανικής, ο κ. Γεωργιόπουλος αναλαμβάνει την υλοποίηση της στρατηγικής και τη συνέχιση του μετασχηματισμού του Retail Banking, δίνοντας περαιτέρω έμφαση στα high value segments, στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, και την διαμόρφωση στοχευμένων στρατηγικών για την παροχή μιας υψηλού επιπέδου προσωποποιημένης τραπεζικής εμπειρίας προς τον Πελάτη.

Στο πλαίσιο του ρόλου του, θα έχει μεταξύ άλλων την ευθύνη για τους τομείς Digital Sales, Customer Experience, Customer Value Management, Marketing and Public Relations, όπως και για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, συμπεριλαμβανομένων των Call Centers. Θα συνεργάζεται στενά με τον Chief Digital and Technology Officer για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Data Analytics, με σκοπό την ανάπτυξη πολυκαναλικών, στοχευμένων λύσεων που θα ενισχύσουν τις πωλήσεις, θα αυξήσουν τη ικανοποίηση των Πελατών και θα ενδυναμώσουν τη θέση της Τράπεζας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η τοποθέτησή του σηματοδοτεί την επιλογή ενός σύγχρονου, εμπορικού και απόλυτα πελατοκεντρικού μοντέλου Retail Banking, το οποίο στηρίζεται σε δεδομένα, τεχνολογία, συνεργασία και βαθιά κατανόηση των αναγκών του Πελάτη.

Η Μαρία Παπαγεωργίου, έχοντας μια διανύσει μία μακρά πορεία στον οργανισμό και έχοντας υπηρετήσει σε όλα τα επίπεδα του Δικτύου Καταστημάτων, αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Retail Distribution Officer, αναφερόμενη απευθείας στον CEO. Η Alpha Bank ενισχύει τον ρόλο της πρώτης γραμμής, με στόχο την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των Πελατών και την ενδυνάμωση του Δικτύου. Στον νέο της ρόλο, η κυρία Παπαγεωργίου θα επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του Branch Network, καθώς και στην ανάπτυξη των μοντέλων εξέλιξης και ανάπτυξης των Εργαζόμενων στο Δίκτυο.

Δήλωση του CEO του Ομίλου Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη

«Η Alpha Bank εισέρχεται με αποφασιστικότητα στην επόμενη φάση της πορείας της. Χτίζουμε πάνω στα ισχυρά θεμέλια προόδου των τελευταίων ετών και επενδύουμε σε αυτά που πάντοτε αποτελούσαν το πιο πολύτιμο κεφάλαιό μας: τους Ανθρώπους μας και τη δέσμευσή τους για συνεχή εξέλιξη.

Η στρατηγική ενίσχυση της Ανώτατης Διοικητικής μας Ομάδας αντανακλά την φιλοδοξία μας να διαμορφώσουμε μία Τράπεζα που θα λειτουργεί ακόμη πιο ευέλικτα, πιο πελατοκεντρικά και πιο αποτελεσματικά και θα δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους Μετόχους μας, τους Πελάτες μας και την ελληνική οικονομία.

Ο Μιχάλης Τσαρμπόπουλος και ο Στέφανος Μυτιληναίος είναι δύο καταξιωμένα στελέχη, με μακρά και ουσιαστική συνεισφορά στον Οργανισμό. Με την εργατικότητα, το ήθος και την οξυδέρκειά τους, έχουν αποδείξει επανειλημμένα την ικανότητά τους να φέρνουν αποτελέσματα και να καθοδηγούν με ασφάλεια τον Οργανισμό στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Την ίδια στιγμή, έχω την χαρά να καλωσορίσω στην Εκτελεστική μας Ομάδα τον Παναγιώτη Γεωργιόπουλο, ένα στέλεχος με εκτεταμένη εμπειρία στον μετασχηματισμό πελατοκεντρικών μοντέλων, στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και πέραν αυτού. Η στρατηγική του σκέψη, η οργανωτική του αποτελεσματικότητα και η αποδεδειγμένη ικανότητά του να φέρνει κοντά την τεχνολογία με την πραγματική εμπειρία του πελάτη, θα εμπλουτίσουν σημαντικά τη δυναμική μας στη Λιανική Τραπεζική.

Οι αλλαγές αυτές δεν αποτελούν μια τυπική αναδιοργάνωση, αλλά το αναγκαίο άλμα για μία τράπεζα σύγχρονη και δυναμική, με ισχυρά θεμέλια, που λειτουργεί με ταχύτητα και διαφάνεια, στηρίζει την επιχειρηματικότητα, επενδύει στους ανθρώπους της και δημιουργεί ευκαιρίες προόδου για όλους. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαχρονική υποστήριξή του, αλλά και την Εκτελεστική μας Ομάδα και όλους τους Aνθρώπους μας για την άοκνη προσπάθεια».

Ειδική Αναφορά στον Ισίδωρο Πάσσα

Ο Ισίδωρος Πάσσας αποχωρεί για προσωπικούς λόγους από τη θέση του Chief of Retail Banking. Ο CEO του Ομίλου Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Ισίδωρο Πάσσα για τη σταθερή και ουσιαστική υπερδεκαετή του συμβολή στην πορεία της Alpha Bank. Με υψηλό επαγγελματισμό, συνέπεια, και γνήσια φροντίδα για τους Ανθρώπους της πρώτης γραμμής, στήριξε τον Οργανισμό σε κρίσιμες περιόδους και συνέβαλε ουσιαστικά στον μετασχηματισμό του Δικτύου μας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη Λιανική Τραπεζική. Ο Ισίδωρος θα παραμείνει στο πλευρό της Διοικητικής Ομάδας το προσεχές διάστημα, διασφαλίζοντας την ομαλή διαδοχή και τη συνέχεια του έργου που έχει επιτελεστεί στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δομής της Λιανικής Τραπεζικής.

Τον ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη, το καθημερινό του έργο και τη μέχρι σήμερα συνεισφορά του στα αποτελέσματα της Τράπεζας. Του εύχομαι, ειλικρινά, καλή επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του».

Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank διαμορφώνεται ως ακολούθως (σε ισχύ από 15.07.2025):

Πρόεδρος:

Βασίλης Ε. Ψάλτης, Chief Executive Officer

Μέλη:

Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου, Deputy CEO

Σπύρος Α. Ανδρονικάκης, Chief Risk Officer

Ιωάννης Μ. Εμίρης, Chief of Wholesale Banking

Νίκος Β. Σαλακάς, Chief of Corporate Center and General Counsel

Παναγιώτης K. Γεωργιόπουλος, Chief Retail Client Strategies Officer

Στέφανος Ν. Μυτιληναίος, Chief Integration and Group Initiatives Officer

Φραγκίσκη Γ. Μελίσσα, Chief Human Resources Officer

Γιώργος Β. Μιχαλόπουλος, Chief Wealth Management Officer

Βασίλης Γ. Κοσμάς, Chief Financial Officer

Μιχάλης Β. Τσαρμπόπουλος, Chief Digital and Technology Officer