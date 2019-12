Πέθανε ο ηθοποιός Brian Tarantina, γνωστός από τη θρυλική σειρά "The Sopranos"

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Brian Tarantina, ο οποίος είχε βραβευτεί πρόσφατα για την ερμηνεία του στην ταινία "The Marvelous Mrs. Maisel".

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNN ο θάνατος του ηθοποιού οφείλεται σε υπερβολική δόση ναρκωτικών. Για τον θάνατό του έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Επίσημος εκπρόσωπος του ηθοποιού σε δήλωσή του ανέφερε ότι ο Tarantina τον τελευταίο καιρό ήταν «άρρωστος». «Είχε νοσηλευτεί πρόσφατα καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του» ανέφερε σχετικά.

Ο Tarantina είχε γίνει γνωστός διεθνώς μέσα από τη συμμετοχή του στη θρυλική σειρά "The Sopranos". Άλλες του τηλεοπτικές εμφανίσεις ήταν στις σειρές "OZ", "Οικογένια Gilmore", "Νόμος και Τάξη" και " NYPD Blue". Στον κινηματογράφο είχε εμφανιστεί μεταξύ άλλων στις ταινίες "The Cotton Club" (1984), "Born on the Fourth of July" (1989), "Carlito's Way" (1993), "Donnie Brasko" (1997), "Ο Ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ" (1999), "Ghots Town" (2008) και "The Kitchen" (2019).