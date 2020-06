Πέθανε ο "αδέσποτος γάτος Μπομπ" που είχε σώσει τον τοξικοεξαρτημένο ιδιοκτήτη του

Ο γάτος, ο οποίος αποτέλεσε έμπνευση για το επιτυχημένο βιβλίο "A Street Cat Named Bob" ("Ένας γάτος που τον έλεγαν Μπομπ"), πέθανε σε ηλικία 14 ετών.

Ο ιδιοκτήτης του, Τζέιμς Μπόουεν, γνώρισε τον Μπομπ το 2007 όταν έδινε μάχη απεξάρτησης από τα ναρκωτικά. Τον βρήκε εγκαταλελειμμένο και τραυματισμένο και αποφάσισε να τον φροντίσει.



Ο Μπόουεν ξεκίνησε να παίρνει τον κοκκινοτρίχη γατούλη παντού μαζί του όταν έκανε επαιτεία ή πούλαγε το περιοδικό των αστέγων, το The Big Issue, στο Λονδίνο.

Αργότερα, ο Μπόουεν έγραψε ένα βιβλίο για την σχέση τους το οποίο έκανε μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο μεταφράστηκε σε άλλες γλώσσες αλλά έγινε και ταινία με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Μπομπ, το 2016.



Το βιβλίο με τίτλο "A Street Cat Named Bob: And How He Saved My Life" (ένας αδέσποτος γάτος που τον έλεγαν Μπομπ και πώς έσωσε την ζωή μου) κυκλοφόρησε στη Βρετανία το 2012 και έκτοτε κυκλοφόρησαν άλλα πέντε βιβλία που μεταφράστηκαν σε πάνω από 40 διαφορετικές γλώσσες.

Μια δεύτερη ταινία με τίτλο "A Gift from Bob" (Ένα δώρο από τον Μπομπ), στο οποίο επίσης πρωταγωνίστησε ο γατούλης, πρόκειται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στον χρόνο.



Σε ανακοίνωσή του στην επίσημη σελίδα στο Facebook για τα βιβλία του, ο συγγραφέας λέει ότι ο Μπομπ του έσωσε τη ζωή: "Είναι τόσο απλό. Μου έδωσε τόσα περισσότερα από την συντροφιά του. Με εκείνον στο πλευρό μου βρήκα έναν προορισμό και έναν σκοπό που δεν είχα. Συνάντησε χιλιάδες ανθρώπους, άγγιξε εκατομμύρια ζωές. Δεν έχει υπάρξει γάτος όμοιός του. Και δεν πρόκειται να υπάρξει. Νιώθω σαν να έσβησε το φως στη ζωή μου. Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ".