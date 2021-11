Πέθανε ο Astro πρώην μέλος των UB40

Τραγουδιστής, ιδρυτικό μέλος των UB40 και σπουδαίος μουσικός, ο Τέρενς Γουίλσον ή όπως ήταν ευρύτερα γνωστός, Astro έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών μετά από μάχη με ασθένεια βραχείας διάρκειας.

Ο επίσημος λογαριασμός της μπάντας ανέφερε "Είμαστε συντετριμμένοι και απόλυτα πληγωμένοι καθώς χρειάζεται να σας ανακοινώσουμε ότι ο αγαπημένος μας Astro έφυγε από τη ζωή εξαιτίας μιας ασθένειας βραχείας διάρκειας. Ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδιος χωρίς αυτόν.

Σας ζητάμε να δείξετε σεβασμό προς την ιδιωτική ζωή της οικογένειας αυτή την δύσκολη στιγμή".

Οι UB40 χαίρουν αναγνώρισης και επιτυχίας με single τους, όπως το Red red wine και το (I can't help) Falling in Love with you να κατακτούν κορυφαίες θέσεις στα βρετανικά αλλά και παγκόσμια μουσικά charts. Η μπάντα έχει πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Μετά την αποχώρηση του από τη μπάντα το 2013, ο Astro και τα -επίσης πρώην- μέλη των UB40, Ali Campbell και Mickey Virtue δημιούργησαν ένα νέο εναλλακτικό σχήμα.

Για τον Astro οι UB40 αποτελούσαν τη φωνή έκφρασης της δυσαρέσκειας της εργατικής τάξης αναφορικά με πολιτικά και παγκόσμια ζητήματα που απασχολούσαν την κοινωνία το 1978 και έπειτα. Την περίοδο δηλαδή που δημιουργήθηκε και έδρασε η μπάντα.

"Βίωσα το ίδιο μπάχαλο με τους περισσότερους μαύρους της δεκαετίας του 70", είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο Guardian, θυμίζοντας τον νόμο "περί αγωγής", που επέτρεπε την σύλληψη ατόμων που θεωρούνταν "ύποπτα" και λάμβανε χώρα άκριτα και με ρατσιστικά κίνητρα.

"Ήταν μια εβδομαδιαία συνθήκη. Μας ήταν πιο δύσκολο να γράψουμε τραγούδια για τον έρωτα, παρά μαχητικούς στίχους. Ήταν ευκολότερο να γράψουμε για πράγματα που βιώναμε ή διαβάζαμε. Μας ήταν φυσικό".

