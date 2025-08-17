Πέθανε ο “φλεγόμενος άνδρας” στο εξώφυλλο δίσκου των Pink Floyd

Σε ηλικία 88 ετών πέθανε ο κασκαντέρ του Χόλιγουντ, Ρόνι Ροντέλ Τζούνιορ, ο οποίος έγινε διάσημος για την εμφάνισή του στο εξώφυλλο του εμβληματικού άλμπουμ των Pink Floyd “Wish You Were Here”.

Την τελευταία του πνοή στα 88 του άφησε ο Ρόνι Ρόντελ Τζούνιορ, ο διάσημος κασκαντέρ ο οποίος έγινε διάσημος από το εξώφυλλο του άλμπουμ των Pink Floyd “Wish You Were Here” στο οποίο εμφανίζεται να ανταλλάζει μία χειραψία με τον συνάδελφο κασκαντέρ Ντάνι Ρότζερς, ενώ το πίσω μέρος του σώματός του φλέγεται.

Ο κασκαντέρ και ηθοποιός του Χόλιγουντ πέθανε στις 12 Αυγούστου σε ένα γηροκομείο στην πολιτεία του Μισούρι των ΗΠΑ, σύμφωνα με μια διαδικτυακή νεκρολογία.

Ο Ρόνι Ρόντελ Τζούνιορ γεννήθηκε στην Καλιφόρνια το 1937 και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο ως έφηβος, στη δεκαετία του ’50, στην ταινία “Ma and Pa Kettle at the Fair”.

Το πρώτο του βήμα ως κασκαντέρ ήρθε με τη σειρά “Soldiers of Fortune” (1955-1957), ανοίγοντας τον δρόμο για μια σπουδαία καριέρα. Από τη δεκαετία του ’60 μέχρι και τα ’90s συμμετείχε σε εμβληματικές αμερικανικές σειρές όπως οι “Charlie’s Angels”, “Dynasty” και “Baywatch”, αλλά και σε θρυλικές ταινίες όπως οι “Spartacus”, “Diamonds Are Forever” και “The Karate Kid”.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά του stunt ήταν το άλμα από έναν φλεγόμενο στύλο που κατέρρεε, το οποίο πραγματοποίησε για την ταινία περιπέτειας “Kings of the Sun” (1963).

Στα τελευταία χρόνια της καριέρας του εργάστηκε ως συντονιστής κασκαντέρ, σε ταινίες όπως το “Batman and Robin” και το” The Mighty Ducks”.

Η φλεγόμενη εμφάνιση για τους Pink Floyd

Η πιο διάσημη στιγμή του δεν είναι άλλη από τη φλεγόμενη εμφάνιση για το εξώφυλλο του άλμπουμ “Wish You Were Here των Pink Floyd το 1975.

Κάτι που μπορεί να μη γνωρίζουν πολλοί είναι πως κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση και η φωτιά χτύπησε το πρόσωπό του, με αποτέλεσμα να χάσει ένα φρύδι και μέρος από το χαρακτηριστικό μουστάκι του.

Το 1970 ίδρυσε στην Καλιφόρνια τη δική του εταιρεία κασκαντέρ, την Stunts Unlimited, ενώ αποσύρθηκε το 2001. Ωστόσο, το τελευταίο του κινηματογραφικό credit ήρθε το 2003, όταν συμμετείχε στη θεαματική σκηνή καταδίωξης με αυτοκίνητα στο “The Matrix Reloaded”.

Την επόμενη χρονιά, το 2004, τιμήθηκε με βραβείο συνολικής προσφοράς στα “Taurus World Stunt Awards“.

Ο ίδιος βάδισε στα χνάρια του πατέρα του, Ρόναλντ Ρ. Ρόντελ, ο οποίος υπήρξε και εκείνος ηθοποιός και βοηθός σκηνοθέτη, ενώ και οι δύο γιοι του Ρόντελ ακολούθησαν τα βήματά του στον χώρο των κασκαντέρ. Ο ένας εξ αυτών, ο Ριντ, έχασε τραγικά τη ζωή του το 1985 σε αεροπορικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για τη σειρά “Airwolf”.