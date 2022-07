Πέθανε ο ηθοποιός Bernard Cribbins

"Έσβησε" σε ηλικία 93 ετών ο Βρετανός ηθοποιός, Bernard Cribbins, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά "Doctor Who", όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που διήρκεσε επτά δεκαετίες, ο Cribbins υπήρξε αφηγητής της βρετανικής παιδικής σειράς της δεκαετίας του 1970 "The Wombles" και υποδύθηκε τον Wilfred Mott, τον παππού της Catherine Tate στο "Doctor Who" από το 2007 έως το 2010.

Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία του 1966 Daleks' Invasion Earth 2150, ενώ σε ηλικία σχεδόν 90 ετών, δημοσίευσε μια αυτοβιογραφία ανατρέχοντας στα χρόνια του στη showbiz. Ο τίτλος της ήταν "Bernard Who, 75 Years Of Doing Absolutely Everything" - και η συμβουλή του ήταν απλή.

"Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς και να είσαι ευγνώμων για κάθε δουλειά".

